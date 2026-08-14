Роналду таниб бўлмас даражада: 41 ёшли футболчи имижини кескин ўзгартирди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“Ал-Насср” сардори Криштиану Роналду янги имижи билан мухлисларини ҳайратда қолдирди. 41 ёшли португалиялик футболчи сочларини қизил рангга бўяб, янги кўринишдаги суратини ижтимоий тармоқларга жойлаштирди.
Янги мавсум олдидан янги имиж
Роналду янги мавсум старти арафасида ташқи кўринишини ўзгартирди. “Ал-Насср” Саудия Арабистони Про-лигасидаги янги мавсумни 15 август куни “Ал-Фатеҳ”га қарши учрашув билан бошлайди.
Футболчининг янги соч турмаги ижтимоий тармоқларда тезда мухлислар эътиборини тортди.
Роналду ҳаётида яна бир янгилик
Роналду бир неча кун аввал узоқ йиллик севгилиси Жоржина Родригесга уйланганини ҳам тасдиқлаган эди.
Энди эса футболчи янги мавсумни янги оилавий мақом ва янги имиж билан бошламоқда.
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…