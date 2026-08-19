«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида

·3·Дунё
«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида
Қисқача

Туркиянинг Айдин вилоятида чет элликлар номига очилган банк карталари орқали амалга оширилган шубҳали молиявий операциялар бўйича 10 нафарга яқин Ўзбекистон фуқароси терговга тортилди, уларнинг айримлари қамоққа олинди. Айрим фуқаролар депортация марказларига жойлаштирилган, бошқаларидан эса Туркия ҳудудидан чиқиб кетмаслик ҳақида тилхат олинган.

Фото: Ўзбекистоннинг Истанбулдаги бош консулхонаси

Туркиянинг Айдин вилоятида чет элликлар номига очилган банк карталари орқали амалга оширилган шубҳали молиявий операциялар бўйича шошилинч текширувлар бошланди. Мазкур иш доирасида 10 нафарга яқин Ўзбекистон фуқароси терговга тортилган бўлиб, уларнинг айримлари аллақачон панжара ортига ташланган. Ўзбекистонликларни бундай хавфли тузоққа нима етаклади ва консулхона қандай шошилинч огоҳлантириш билан чиқди?

Ҳуқуқий мақом: Қамоқ, депортация ва мамлакатдан чиқишга таъқиқ

Ўзбекистоннинг Истанбулдаги бош консулхонаси Туркия Ички ишлар вазирлиги берган расмий маълумотларга таяниб, текширувга жалб қилинган юртдошларимизнинг тақдири турлича кечаётганини маълум қилди:

"Айрим ўзбекистонликлар суд қарори билан тўғридан-тўғри қамоққа олинган бўлса, бошқалари депортация марказларига жойлаштирилган. Яна бир гуруҳ фуқароларга эса Туркия ҳудудидан чиқиб кетмаслик тилхати олиниб, вақтинча эркинликда қолдирилган."

Ҳозирда тергов идоралари ҳар бир шахснинг банк карталари орқали аслида қанча маблағ «ювилган»и ёки ўтказилганини аниқламоқда. Айнан шу рақамлар уларга нисбатан оғир жазо чораларини белгилаб беради.

Ҳолатнинг асосий тафсилотлари ва фуқаролар мақоми

Ҳолат

Туркиядаги текширув тафсилотлари

Ҳудуд

Айдин вилояти (Туркия)

Жалб қилинганлар сони

10 нафарга яқин Ўзбекистон фуқароси

Қўлланилган эҳтиёт чоралари

Қамоққа олиш, депортация марказига жойлаштириш, чиқиб кетмаслик тилхати

Асосий сабаб

Шубҳали молиявий операциялар ва ҳисоб рақамлардан ноқонуний фойдаланиш

Консуллик ёрдами

Ҳуқуқий ва дипломатик кўмак кўрсатилмоқда

Бош консулхонадан қатъий огоҳлантириш

Кўп ҳолларда ватандошларимиз мўмай даромад ёки енгил фойда эвазига ўз банк карталари, ҳисоб рақамлари ёхуд мобил иловаларидан бошқа номаълум шахсларнинг фойдаланишига розилик бериб, жиноят иштирокчисига (дроппер) айланиб қолмоқда:

"Ўзбекистон фуқароларидан банк картаси, ҳисоб рақами ёки мобил банкинг хизматларини бегона шахсларга бермаслик, келиб чиқиши номаълум бўлган маблағларни қабул қилмаслик ёки бошқаларга ўтказмаслик сўралади. Бу каби воситачилик ҳаракатлари Туркия қонунчилиги бўйича оғир жиноий жавобгарликка сабаб бўлади!"

Бош консулхона мурожаатидан

Сиз ёки танишларингиз чет элда банк карталарини бегоналарга бериб, шундай алдов тузоғига тушиб қолиш хавфига дуч келганми?

Ушбу хабарни ҳозирда Туркияда меҳнат қилаётган ёки саёҳатда бўлган барча яқинларингиз ва танишларингизга зудлик билан етказинг — огоҳлик уларни қамоқ ва оғир жазолардан асраб қолади!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилдиБугун, 08:31«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 08:28Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиРоналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиКеча, 21:5016 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунладиКеча, 19:14Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиКеча, 17:23 Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқдаКеча, 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди