«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида
Туркиянинг Айдин вилоятида чет элликлар номига очилган банк карталари орқали амалга оширилган шубҳали молиявий операциялар бўйича 10 нафарга яқин Ўзбекистон фуқароси терговга тортилди, уларнинг айримлари қамоққа олинди. Айрим фуқаролар депортация марказларига жойлаштирилган, бошқаларидан эса Туркия ҳудудидан чиқиб кетмаслик ҳақида тилхат олинган.
Фото: Ўзбекистоннинг Истанбулдаги бош консулхонаси
Туркиянинг Айдин вилоятида чет элликлар номига очилган банк карталари орқали амалга оширилган шубҳали молиявий операциялар бўйича шошилинч текширувлар бошланди. Мазкур иш доирасида 10 нафарга яқин Ўзбекистон фуқароси терговга тортилган бўлиб, уларнинг айримлари аллақачон панжара ортига ташланган. Ўзбекистонликларни бундай хавфли тузоққа нима етаклади ва консулхона қандай шошилинч огоҳлантириш билан чиқди?
Ҳуқуқий мақом: Қамоқ, депортация ва мамлакатдан чиқишга таъқиқ
Ўзбекистоннинг Истанбулдаги бош консулхонаси Туркия Ички ишлар вазирлиги берган расмий маълумотларга таяниб, текширувга жалб қилинган юртдошларимизнинг тақдири турлича кечаётганини маълум қилди:
"Айрим ўзбекистонликлар суд қарори билан тўғридан-тўғри қамоққа олинган бўлса, бошқалари депортация марказларига жойлаштирилган. Яна бир гуруҳ фуқароларга эса Туркия ҳудудидан чиқиб кетмаслик тилхати олиниб, вақтинча эркинликда қолдирилган."
Ҳозирда тергов идоралари ҳар бир шахснинг банк карталари орқали аслида қанча маблағ «ювилган»и ёки ўтказилганини аниқламоқда. Айнан шу рақамлар уларга нисбатан оғир жазо чораларини белгилаб беради.
Ҳолатнинг асосий тафсилотлари ва фуқаролар мақоми
Ҳолат
Туркиядаги текширув тафсилотлари
Ҳудуд
Айдин вилояти (Туркия)
Жалб қилинганлар сони
10 нафарга яқин Ўзбекистон фуқароси
Қўлланилган эҳтиёт чоралари
Қамоққа олиш, депортация марказига жойлаштириш, чиқиб кетмаслик тилхати
Асосий сабаб
Шубҳали молиявий операциялар ва ҳисоб рақамлардан ноқонуний фойдаланиш
Консуллик ёрдами
Ҳуқуқий ва дипломатик кўмак кўрсатилмоқда
Бош консулхонадан қатъий огоҳлантириш
Кўп ҳолларда ватандошларимиз мўмай даромад ёки енгил фойда эвазига ўз банк карталари, ҳисоб рақамлари ёхуд мобил иловаларидан бошқа номаълум шахсларнинг фойдаланишига розилик бериб, жиноят иштирокчисига (дроппер) айланиб қолмоқда:
"Ўзбекистон фуқароларидан банк картаси, ҳисоб рақами ёки мобил банкинг хизматларини бегона шахсларга бермаслик, келиб чиқиши номаълум бўлган маблағларни қабул қилмаслик ёки бошқаларга ўтказмаслик сўралади. Бу каби воситачилик ҳаракатлари Туркия қонунчилиги бўйича оғир жиноий жавобгарликка сабаб бўлади!"
— Бош консулхона мурожаатидан
Сиз ёки танишларингиз чет элда банк карталарини бегоналарга бериб, шундай алдов тузоғига тушиб қолиш хавфига дуч келганми?
Ушбу хабарни ҳозирда Туркияда меҳнат қилаётган ёки саёҳатда бўлган барча яқинларингиз ва танишларингизга зудлик билан етказинг — огоҳлик уларни қамоқ ва оғир жазолардан асраб қолади!
…