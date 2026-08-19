«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди
Дамашқ шаҳар жиноят суди Сурия собиқ президенти Башар Асаднинг амакиваччаси Восим Асадни инсониятга қарши жиноятлар, уруш жиноятлари, оммавий қийноқлар ва қотилликларда айбдор деб топиб, ўлим жазосига ҳукм қилди. Суд унинг барча кўчар ва кўчмас мулкини давлат фойдасига мусодара қилишга қарор қилди, фирибгарлик ва оғир тан жароҳати айбловлари ҳам ўлим ҳукми билан қопланди.
Фото: Сурия Адлия вазирлиги
Дамашқда Асадлар сулоласининг собиқ элитаси устидан шов-шувли маҳкама ўз якунига етди: Суриянинг собиқ президенти Башар Асаднинг амакиваччаси Восим Асад расман олий жазога ҳукм этилди. Бир пайтлар мамлакатни қўрқувда ушлаб турган қонли гуруҳлар раҳбари устидан чиқарилган ушбу қатъий ҳукм ортида қандай даҳшатли жиноятлар ётибди?
Уруш жиноятлари ва қийноқлар: Суд хулосаси
Суриянинг SANA давлат агентлиги хабарига кўра, Дамашқ шаҳар жиноят суди Восим Асадни инсониятга қарши жиноятлар, оммавий қийноқлар ва шафқатсиз қотилликларда айбдор деб топди.
Суд ҳукми билан унинг барча кўчар ва кўчмас мулклари тўлиқ давлат фойдасига мусодара қилинадиган бўлди:
"Восим Асад Башар Асаднинг укаси Моҳир Асад бошқарган 4-дивизияга алоқадор қуролли гуруҳларни тузиб, уларга раҳбарлик қилган. 2011 йилдан бери Шарқий Ғута ва Млейҳада олиб борилган ва тинч аҳолининг ўлимига сабаб бўлган қонли амалиётларга бевосита алоқадор экани тўлиқ исботланди."
— Суд айблов хулосасидан
Восим Асад устидан суд жараёни ва асосий фактлар
Ҳолат
Тафсилотлар ва суд қарори
Асосий айбловлар
Уруш жиноятлари, қийноқлар, қотиллик, одам ўғирлаш
Чиқарилган ҳукм
Ўлим жазоси (ва мулклари мусодара қилиниши)
Қўшимча жазолар
Фирибгарлик ва оғир тан жароҳати учун (ўлим ҳукми билан қопланди)
Оқланган моддалари
Контрабанда ва наркотик савдоси (далиллар етарли бўлмагани учун)
Қўлга олинган вақти
2025 йил 21 июнь (Сурия-Ливан чегарасида)
Россияга қочган Башар Асад ва сиртдан ўқилган ҳукмлар
Қайд этиш жоизки, бир ҳафта аввал — 2026 йил 11 август куни айнан шу суд собиқ диктатор Башар Асад, унинг укаси Моҳир Асад ва режимнинг қатор юқори лавозимли шахслари устидан ҳам сиртдан ўлим жазоси чиқарган эди.
2024 йил декабрида Асад режими бутунлай ағдарилгач, собиқ президент ва унинг укаси Россияга қочиб, сиёсий бошпана олган эди. Бироқ Ливан чегарасида қўлга тушган Восим Асад оиланинг суд залида шахсан жавоб берган илк вакилига айланди.
Сизнингча, Асад оиласи ва собиқ режим вакилларининг жавобгарликка тортилиши Сурияда узоқ кутилган адолат ва барқарорликни тиклай оладими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва дунё сиёсатидаги ушбу тарихий воқеликни яқинларингиз билан бўлишинг!
…