«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди

·0·Дунё
«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди
Қисқача

Дамашқ шаҳар жиноят суди Сурия собиқ президенти Башар Асаднинг амакиваччаси Восим Асадни инсониятга қарши жиноятлар, уруш жиноятлари, оммавий қийноқлар ва қотилликларда айбдор деб топиб, ўлим жазосига ҳукм қилди. Суд унинг барча кўчар ва кўчмас мулкини давлат фойдасига мусодара қилишга қарор қилди, фирибгарлик ва оғир тан жароҳати айбловлари ҳам ўлим ҳукми билан қопланди.

Фото: Сурия Адлия вазирлиги

Дамашқда Асадлар сулоласининг собиқ элитаси устидан шов-шувли маҳкама ўз якунига етди: Суриянинг собиқ президенти Башар Асаднинг амакиваччаси Восим Асад расман олий жазога ҳукм этилди. Бир пайтлар мамлакатни қўрқувда ушлаб турган қонли гуруҳлар раҳбари устидан чиқарилган ушбу қатъий ҳукм ортида қандай даҳшатли жиноятлар ётибди?

Уруш жиноятлари ва қийноқлар: Суд хулосаси

Суриянинг SANA давлат агентлиги хабарига кўра, Дамашқ шаҳар жиноят суди Восим Асадни инсониятга қарши жиноятлар, оммавий қийноқлар ва шафқатсиз қотилликларда айбдор деб топди.

Суд ҳукми билан унинг барча кўчар ва кўчмас мулклари тўлиқ давлат фойдасига мусодара қилинадиган бўлди:

"Восим Асад Башар Асаднинг укаси Моҳир Асад бошқарган 4-дивизияга алоқадор қуролли гуруҳларни тузиб, уларга раҳбарлик қилган. 2011 йилдан бери Шарқий Ғута ва Млейҳада олиб борилган ва тинч аҳолининг ўлимига сабаб бўлган қонли амалиётларга бевосита алоқадор экани тўлиқ исботланди."

Суд айблов хулосасидан

Восим Асад устидан суд жараёни ва асосий фактлар

Ҳолат

Тафсилотлар ва суд қарори

Асосий айбловлар

Уруш жиноятлари, қийноқлар, қотиллик, одам ўғирлаш

Чиқарилган ҳукм

Ўлим жазоси (ва мулклари мусодара қилиниши)

Қўшимча жазолар

Фирибгарлик ва оғир тан жароҳати учун (ўлим ҳукми билан қопланди)

Оқланган моддалари

Контрабанда ва наркотик савдоси (далиллар етарли бўлмагани учун)

Қўлга олинган вақти

2025 йил 21 июнь (Сурия-Ливан чегарасида)

Россияга қочган Башар Асад ва сиртдан ўқилган ҳукмлар

Қайд этиш жоизки, бир ҳафта аввал — 2026 йил 11 август куни айнан шу суд собиқ диктатор Башар Асад, унинг укаси Моҳир Асад ва режимнинг қатор юқори лавозимли шахслари устидан ҳам сиртдан ўлим жазоси чиқарган эди.

2024 йил декабрида Асад режими бутунлай ағдарилгач, собиқ президент ва унинг укаси Россияга қочиб, сиёсий бошпана олган эди. Бироқ Ливан чегарасида қўлга тушган Восим Асад оиланинг суд залида шахсан жавоб берган илк вакилига айланди.

Сизнингча, Асад оиласи ва собиқ режим вакилларининг жавобгарликка тортилиши Сурияда узоқ кутилган адолат ва барқарорликни тиклай оладими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва дунё сиёсатидаги ушбу тарихий воқеликни яқинларингиз билан бўлишинг!

Башар АсадВосим АсадДамашқСурияМоҳир Асад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилдиБугун, 08:31Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиРоналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиКеча, 21:5016 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунладиКеча, 19:14Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиКеча, 17:23 Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқдаКеча, 16:42Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Кеча, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди