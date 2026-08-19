OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширади
OpenAI 13–17 ёшли ўсмирлар учун мўлжалланган махсус ChatGPT версиясини тақдим этмоқда. Янги версияда руҳий саломатликни ҳимоя қилиш чоралари кучайтирилиб, ўсмирларнинг мустақил фикрлаши ва ўқиш жараёнида тайёр жавобга эмас, ўз билимларига таянишига урғу берилади.
Фото: Adobe Stock
Ўсмирлар учун қандай чекловлар кучайтирилади?
Financial Times маълумотига кўра, янги версиянинг глобал тақдимоти 18 августдан бошланади. OpenAI бу янгиланишни сунъий интеллектнинг вояга етмаганларга таъсири бўйича жамоатчиликда кучайган хавотирлар фонида амалга оширмоқда.
Ўсмирлар версиясида қуйидаги мавзулар бўйича ҳимоя чоралари кучайтирилади:
ўз-ўзига зарар етказишга оид контент;
зўравонлик;
овқатланиш билан боғлиқ бузилишлар;
жинсий мазмундаги тасвир ва материаллар.
Бундан ташқари, ота-она назорати тизимида ҳам ўзгаришлар бўлади. Илгари кескин хавфли вазиятлар бўйича огоҳлантиришлар мавжуд бўлган бўлса, энди зўравонлик ва овқатланиш бузилишлари каби мавзулар ҳам назорат доирасига киритилмоқда.
OpenAI учун асосий вазифалардан бири — ўсмирнинг шахсий дахлсизлиги ва уни эҳтимолий зарардан ҳимоя қилиш ўртасида мувозанат топиш.
Ота-оналар назорати янада кенгаяди
Компания маълумотларига кўра, 13 ёшдан кичик болалар ChatGPT’дан фойдалана олмайди. Вояга етмаганлар учун эса ота-онанинг розилиги талаб этилади.
Тизим ўсмирлар учун мўлжалланган версияни фойдаланувчи кўрсатган ёшдан ташқари, айрим билвосита хулқ-атвор белгилари асосида ҳам аниқлайди.
Шунингдек, янги версияда:
дам олиш учун танаффус қилиш эслатмалари;
«сукунат соатлари»;
ота-она ёки фойдаланувчи белгилайдиган фойдаланиш чекловлари
каби функциялар мавжуд бўлади.
OpenAI нега ҳимоя чораларини кучайтирмоқда?
Янгиланиш компания сунъий интеллектнинг ўсмирлар ҳаётига таъсири бўйича жиддий танқидларга дуч келаётган бир пайтда амалга оширилмоқда.
Financial Times хабар беришича, айрим оилалар фарзандларига чат-бот билан мулоқот салбий таъсир кўрсатганини даъво қилиб, OpenAI’га нисбатан суд ишларини бошлаган.
Компания эса ўсмирлар билан боғлиқ хавфларни камайтириш учун маҳсулот дизайни ва хавфсизлик механизмларини қайта кўриб чиқмоқда.
ChatGPT ўқувчининг ўрнига ўйламайди
Янгиланишнинг яна бир муҳим қисми — таълим режими.
Унда ChatGPT’нинг вазифаси тайёр жавобни тақдим этиш эмас, балки ўқувчини масалани мустақил ҳал қилишга йўналтириш бўлади.
Масалан, бот:
вазифанинг моҳиятини тушунтиради;
муаммони босқичларга ажратади;
ўқувчига йўналтирувчи саволлар беради;
жавобни ўқувчининг ўзи топишига ёрдамлашади.
Компаниянинг ўсмирлар ва оилалар билан ишлаш бўлими раҳбари Лорен Жонас таъкидлаганидек, ўсмирларнинг катта қисми ChatGPT’дан таълим мақсадида фойдаланади. Шу сабабли OpenAI хизматни оддий «тайёр жавоб берувчи» эмас, балки ўқув воситасига айлантиришни мақсад қилмоқда.
Асосий ўзгаришлар
Йўналиш
Янги ёндашув
Хавфсизлик
Зарарли контентга кучлироқ чекловлар
Ота-она назорати
Қўшимча хавфли мавзулар бўйича огоҳлантиришлар
Фойдаланиш вақти
Танаффус ва «сукунат соатлари»
Таълим
Тайёр жавоб ўрнига босқичма-босқич йўл-йўриқ
Мустақил фикрлаш
Ўқувчини жавобни ўзи топишга ундаш
Энг катта мақсад — AI’ни ўқув воситасига айлантириш
OpenAI’нинг янги ёндашуви сунъий интеллектдан фойдаланишда муҳим ўзгаришни англатади: чат-бот нафақат жавоб бериши, балки ўсмирнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ҳам қўллаб-қувватлаши керак.
Компания учун энди асосий савол технология қанчалик ақлли экани эмас, балки уни ўсмирлар учун қанчалик хавфсиз ва фойдали қилиш мумкинлиги бўлиб қолмоқда.
Сиз OpenAI’нинг ўсмирлар учун алоҳида ChatGPT версиясини қандай баҳолайсиз? Бундай чекловлар керакми ёки сунъий интеллект фойдаланувчига кўпроқ эркинлик бериши лозимми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда улашинг.
…