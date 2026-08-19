OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширади

·6·Техно
OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширади

OpenAI 13–17 ёшли ўсмирлар учун мўлжалланган махсус ChatGPT версиясини тақдим этмоқда. Янги версияда руҳий саломатликни ҳимоя қилиш чоралари кучайтирилиб, ўсмирларнинг мустақил фикрлаши ва ўқиш жараёнида тайёр жавобга эмас, ўз билимларига таянишига урғу берилади.

Фото: Adobe Stock

Ўсмирлар учун қандай чекловлар кучайтирилади?

Financial Times маълумотига кўра, янги версиянинг глобал тақдимоти 18 августдан бошланади. OpenAI бу янгиланишни сунъий интеллектнинг вояга етмаганларга таъсири бўйича жамоатчиликда кучайган хавотирлар фонида амалга оширмоқда.

Ўсмирлар версиясида қуйидаги мавзулар бўйича ҳимоя чоралари кучайтирилади:

  • ўз-ўзига зарар етказишга оид контент;

  • зўравонлик;

  • овқатланиш билан боғлиқ бузилишлар;

  • жинсий мазмундаги тасвир ва материаллар.

Бундан ташқари, ота-она назорати тизимида ҳам ўзгаришлар бўлади. Илгари кескин хавфли вазиятлар бўйича огоҳлантиришлар мавжуд бўлган бўлса, энди зўравонлик ва овқатланиш бузилишлари каби мавзулар ҳам назорат доирасига киритилмоқда.

OpenAI учун асосий вазифалардан бири — ўсмирнинг шахсий дахлсизлиги ва уни эҳтимолий зарардан ҳимоя қилиш ўртасида мувозанат топиш.

Ота-оналар назорати янада кенгаяди

Компания маълумотларига кўра, 13 ёшдан кичик болалар ChatGPT’дан фойдалана олмайди. Вояга етмаганлар учун эса ота-онанинг розилиги талаб этилади.

Тизим ўсмирлар учун мўлжалланган версияни фойдаланувчи кўрсатган ёшдан ташқари, айрим билвосита хулқ-атвор белгилари асосида ҳам аниқлайди.

Шунингдек, янги версияда:

  • дам олиш учун танаффус қилиш эслатмалари;

  • «сукунат соатлари»;

  • ота-она ёки фойдаланувчи белгилайдиган фойдаланиш чекловлари

каби функциялар мавжуд бўлади.

OpenAI нега ҳимоя чораларини кучайтирмоқда?

Янгиланиш компания сунъий интеллектнинг ўсмирлар ҳаётига таъсири бўйича жиддий танқидларга дуч келаётган бир пайтда амалга оширилмоқда.

Financial Times хабар беришича, айрим оилалар фарзандларига чат-бот билан мулоқот салбий таъсир кўрсатганини даъво қилиб, OpenAI’га нисбатан суд ишларини бошлаган.

Компания эса ўсмирлар билан боғлиқ хавфларни камайтириш учун маҳсулот дизайни ва хавфсизлик механизмларини қайта кўриб чиқмоқда.

ChatGPT ўқувчининг ўрнига ўйламайди

Янгиланишнинг яна бир муҳим қисми — таълим режими.

Унда ChatGPT’нинг вазифаси тайёр жавобни тақдим этиш эмас, балки ўқувчини масалани мустақил ҳал қилишга йўналтириш бўлади.

Масалан, бот:

  1. вазифанинг моҳиятини тушунтиради;

  2. муаммони босқичларга ажратади;

  3. ўқувчига йўналтирувчи саволлар беради;

  4. жавобни ўқувчининг ўзи топишига ёрдамлашади.

Компаниянинг ўсмирлар ва оилалар билан ишлаш бўлими раҳбари Лорен Жонас таъкидлаганидек, ўсмирларнинг катта қисми ChatGPT’дан таълим мақсадида фойдаланади. Шу сабабли OpenAI хизматни оддий «тайёр жавоб берувчи» эмас, балки ўқув воситасига айлантиришни мақсад қилмоқда.

Асосий ўзгаришлар

Йўналиш

Янги ёндашув

Хавфсизлик

Зарарли контентга кучлироқ чекловлар

Ота-она назорати

Қўшимча хавфли мавзулар бўйича огоҳлантиришлар

Фойдаланиш вақти

Танаффус ва «сукунат соатлари»

Таълим

Тайёр жавоб ўрнига босқичма-босқич йўл-йўриқ

Мустақил фикрлаш

Ўқувчини жавобни ўзи топишга ундаш

Энг катта мақсад — AI’ни ўқув воситасига айлантириш

OpenAI’нинг янги ёндашуви сунъий интеллектдан фойдаланишда муҳим ўзгаришни англатади: чат-бот нафақат жавоб бериши, балки ўсмирнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ҳам қўллаб-қувватлаши керак.

Компания учун энди асосий савол технология қанчалик ақлли экани эмас, балки уни ўсмирлар учун қанчалик хавфсиз ва фойдали қилиш мумкинлиги бўлиб қолмоқда.

Сиз OpenAI’нинг ўсмирлар учун алоҳида ChatGPT версиясини қандай баҳолайсиз? Бундай чекловлар керакми ёки сунъий интеллект фойдаланувчига кўпроқ эркинлик бериши лозимми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25 Telegram .gram домен зонаси учун ариза топширди Telegram .gram домен зонаси учун ариза топширдиБугун, 08:18Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 06:23Tank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонTank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонБугун, 05:53iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиБугун, 04:57Астрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиАстрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиБугун, 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди