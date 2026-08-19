«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди

·30·Дунё
«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди
Қисқача

АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон билан барча дипломатик мулоқотларни тўхтатиш ва юқори мартабали музокарачиларга Теҳрон билан алоқа қилмасликни буюрди. Вашингтон тезкор ҳарбий зарба бериш ўрнига Эронни узоқ муддат давомида иқтисодий ва ҳарбий жиҳатдан босим остида қолдириш стратегиясига ўтмоқда. Бу топшириқ Жей Ди Венс, Жаред Кушнер ва Стив Уиткоффдан иборат музокаралар гуруҳига юборилган.

АҚШнинг Эронга нисбатан геосиёсий стратегиясида кутилмаган ва кескин бурилиш юз берди: Оқ уй раҳбари Дональд Трамп расмий Теҳрон билан барча дипломатик мулоқотларни зудлик билан тўхтатишни талаб қилди. Бир неча кун олдин янги келишув эҳтимоли ҳақида гапирган Вашингтон нега тўсатдан фикридан қайтди ва янги «бўғиш режаси» нималарни назарда тутади?

«Бўғиб ўлдириш стратегияси»: CNN очган махфий тафсилотлар

CNN телеканалининг Оқ уйдаги нуфузли манбаларига таяниб хабар беришича, АҚШ маъмурияти ўз сиёсий иттифоқчиларини ёндашув тубдан ўзгаргани ҳақида огоҳлантирган:

"Оқ уй ўз стратегиясини «имкон қадар тезроқ ҳарбий зарба бериш»дан вақт ўтиши билан «Теҳронни иқтисодий ва ҳарбий жиҳатдан бўғиб ўлдириш»га ўзгартирмоқда. Трамп юқори мартабали музокарачиларга Эрон билан мулоқотга киришмасликни қатъий буюрди."

CNN материалидан

Ушбу кескин буйруқ Оқ уйнинг асосий музокаралар гуруҳига — АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс, Трампнинг куёви Жаред Кушнер ҳамда махсус вакил Стив Уиткоффга тўғридан-тўғри юборилган.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги янги вазият фактлари

Ҳолат

АҚШ позицияси ва кўрилаётган чоралар

Дипломатик мулоқот

Барча музокаралар бутунлай тўхтатилди ва тақиқланди

Янги ҳарбий-сиёсий тактика

Тезкор зарба ўрнига узоқ муддатли «бўғиб ташлаш» босими

Музокаралар гуруҳи

Жей Ди Вэнс, Жаред Кушнер, Стив Уиткофф (фаолияти тўхтатилган)

Денгиз блокадаси

Эронга қарши денгиз блокадаси фаол давом этмоқда

Ҳўрмуз бўғози ҳолати

Бўғоз очиқ, барча денгиз миналари йўқ қилинган (Трамп баёноти)

Трампнинг Truth Social’даги қатъий раддияси

Аввалроқ Теҳрон билан яширин дипломатик алоқалар борлигини ва янги битим имзоланиши мумкинлигини айтган Трамп эндиликда буни кескин рад этди:

"Эрон Ислом Республикаси билан ҳеч қандай музокаралар ёки алоқалар олиб борилмаяпти ва бу режалаштирилмаган ҳам!", - деди Дональд Трамп.

Шу билан бирга, АҚШ етакчиси Ҳўрмуз бўғози тўлиқ Вашингтон назорати остида эканини, миналар зарарсизлантирилиб, Эронга қарши денгиз блокадаси узлуксиз давом этаётганини қўшимча қилди.

Сизнингча, Трампнинг Эронни «бўғиб ўлдириш» стратегияси Теҳронни таслим бўлишга мажбур қиладими ёки Яқин Шарқда янги уруш оловини ёқадими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда билдиринг ва жаҳон сиёсатини кузатиб борувчи дўстларингизга ушбу муҳим янгиликни юборинг!

Дональд ТрампЭронАҚШСи-Эн-ЭнЖей Ди Вэнс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиКулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқладиБугун, 08:54«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остидаБугун, 08:36«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилдиБугун, 08:31«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 08:28Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиРоналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиКеча, 21:5016 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунладиКеча, 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди