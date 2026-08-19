«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди
АҚШ президенти Доналд Трамп Эрон билан барча дипломатик мулоқотларни тўхтатиш ва юқори мартабали музокарачиларга Теҳрон билан алоқа қилмасликни буюрди. Вашингтон тезкор ҳарбий зарба бериш ўрнига Эронни узоқ муддат давомида иқтисодий ва ҳарбий жиҳатдан босим остида қолдириш стратегиясига ўтмоқда. Бу топшириқ Жей Ди Венс, Жаред Кушнер ва Стив Уиткоффдан иборат музокаралар гуруҳига юборилган.
АҚШнинг Эронга нисбатан геосиёсий стратегиясида кутилмаган ва кескин бурилиш юз берди: Оқ уй раҳбари Дональд Трамп расмий Теҳрон билан барча дипломатик мулоқотларни зудлик билан тўхтатишни талаб қилди. Бир неча кун олдин янги келишув эҳтимоли ҳақида гапирган Вашингтон нега тўсатдан фикридан қайтди ва янги «бўғиш режаси» нималарни назарда тутади?
«Бўғиб ўлдириш стратегияси»: CNN очган махфий тафсилотлар
CNN телеканалининг Оқ уйдаги нуфузли манбаларига таяниб хабар беришича, АҚШ маъмурияти ўз сиёсий иттифоқчиларини ёндашув тубдан ўзгаргани ҳақида огоҳлантирган:
"Оқ уй ўз стратегиясини «имкон қадар тезроқ ҳарбий зарба бериш»дан вақт ўтиши билан «Теҳронни иқтисодий ва ҳарбий жиҳатдан бўғиб ўлдириш»га ўзгартирмоқда. Трамп юқори мартабали музокарачиларга Эрон билан мулоқотга киришмасликни қатъий буюрди."
— CNN материалидан
Ушбу кескин буйруқ Оқ уйнинг асосий музокаралар гуруҳига — АҚШ вице-президенти Жей Ди Вэнс, Трампнинг куёви Жаред Кушнер ҳамда махсус вакил Стив Уиткоффга тўғридан-тўғри юборилган.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги янги вазият фактлари
Ҳолат
АҚШ позицияси ва кўрилаётган чоралар
Дипломатик мулоқот
Барча музокаралар бутунлай тўхтатилди ва тақиқланди
Янги ҳарбий-сиёсий тактика
Тезкор зарба ўрнига узоқ муддатли «бўғиб ташлаш» босими
Музокаралар гуруҳи
Жей Ди Вэнс, Жаред Кушнер, Стив Уиткофф (фаолияти тўхтатилган)
Денгиз блокадаси
Эронга қарши денгиз блокадаси фаол давом этмоқда
Ҳўрмуз бўғози ҳолати
Бўғоз очиқ, барча денгиз миналари йўқ қилинган (Трамп баёноти)
Трампнинг Truth Social’даги қатъий раддияси
Аввалроқ Теҳрон билан яширин дипломатик алоқалар борлигини ва янги битим имзоланиши мумкинлигини айтган Трамп эндиликда буни кескин рад этди:
"Эрон Ислом Республикаси билан ҳеч қандай музокаралар ёки алоқалар олиб борилмаяпти ва бу режалаштирилмаган ҳам!", - деди Дональд Трамп.
Шу билан бирга, АҚШ етакчиси Ҳўрмуз бўғози тўлиқ Вашингтон назорати остида эканини, миналар зарарсизлантирилиб, Эронга қарши денгиз блокадаси узлуксиз давом этаётганини қўшимча қилди.
Сизнингча, Трампнинг Эронни «бўғиб ўлдириш» стратегияси Теҳронни таслим бўлишга мажбур қиладими ёки Яқин Шарқда янги уруш оловини ёқадими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда билдиринг ва жаҳон сиёсатини кузатиб борувчи дўстларингизга ушбу муҳим янгиликни юборинг!
…