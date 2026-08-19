Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқлади

·8·Дунё
Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқлади
Қисқача

Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба Россия ва Украина ўртасидаги музокаралар имконияти бир ой аввал тугаганини айтди. Унинг фикрича, АҚШдаги ички сиёсий жараёнлар ва сайловолди ташвишлари Вашингтоннинг Россияга зарур дипломатик босим ўтказишига халақит берган. Кулеба Путин сайловдан кейин яширин ёки очиқ сафарбарликни режалаштираётганини даъво қилган бўлса, Дмитрий Медведев сафарбарликка ҳеч қандай зарурат йўқлигини билдирди.

Россия ва Украина ўртасидаги эҳтимолий тинчлик музокаралари атрофидаги дипломатик умидлар чиппакка чиқди. Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба халқаро ҳамжамиятни сергак торттирган баёнот билан чиқиб, мулоқот учун ягона имконият ойнаси бутунлай ёпилганини эълон қилди. Бу муҳим дипломатик имкониятни аслида ким ва нима сабабдан қўлдан чиқарди?

АҚШ сайловлари ва Путиннинг яширин режалари

«Новини Ливе» нашрига берган интервьюсида Дмитрий Кулеба Америка томонидаги ички сиёсий жараёнлар ва сайловолди ташвишлари Россияга босим ўтказишга халақит берганини таъкидлади:

"Президентимиз аллақачон эълон қилган разведка маълумотлари шуни кўрсатадики, Путин сайловдан кейин яширин ёки очиқ сафарбарликни режалаштирмоқда... Уларнинг мантиғи — фақат ғалаба қозониш. Музокаралар имконияти бир ой олдин тугаган ва вазият қаерга қараб кетаётганини кўрмаяпман.", - деди Дмитрий Кулеба.

Кулебанинг сўзларига кўра, Вашингтон ўз вақтида зарур дипломатик босимни ишга солмагани сабабли, вазият энди бутунлай бошқа ўзанга бурилган.

Музокаралар ва сафарбарлик бўйича томонлар позицияси

Масала

Украина томони (Кулеба / Зеленский)

Россия томони (Медведев / Кремль)

Тинчлик музокаралари

Дипломатик имконият бир ой аввал бой берилган деб ҳисоблайди

АҚШ ва Ғарб сиёсати фонида мулоқот тўхтаб қолган

Сафарбарлик масаласи

Разведка Путиннинг янги сафарбарлик режасини қайд этганини даъво қилмоқда

Сафарбарликка ҳеч қандай зарурат йўқлиги қатъий таъкидланмоқда

Ҳарбий стратегия

Зеленский Путинни урушни тўхтатишга мажбурлаш режасини эълон қилган

Армияни фақат шартнома асосидаги ҳарбийлар билан тўлдириш йўлида

Медведевнинг раддияси ва Зеленскийнинг «мажбурлаш» режаси

Кулебанинг сафарбарлик ҳақидаги иддаоларига қарамай, Россия Хавфсизлик Кенгаши раҳбари ўринбосари Дмитрий Медведев Россия Қуролли Кучларини шартнома бўйича ҳарбийлар билан тўлдириш йиғилишида бунга ҳеч қандай эҳтиёж йўқлигини кескин маълум қилган эди:

"Яна бир бор алоҳида таъкидлайман: сафарбарликка ҳеч қандай зарурат йўқ ва бу талаб этилмайди!", - деди Дмитрий Медведев.

Шу билан бирга, Украина президенти Владимир Зеленский Украина халқаро форумида чиқиш қилиб, дипломатия иш бермаган тақдирда Владимир Путинни урушни тўхтатишга куч билан мажбур қилиш бўйича махсус стратегик режаси борлигини яна бир бор эслатиб ўтди.

Сизнингча, томонлар яқин орада музокаралар столига қайта оладими ёки можаро узоқ муддатли тугамас қарама-қаршиликка айландими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон геосиёсатини кузатувчи дўстларингизга ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

Дмитро КулебаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ берди«Бўғиб ўлдириш»: Трамп Эрон билан музокараларни бутунлай тўхтатишга буйруқ бердиБугун, 08:48«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остидаБугун, 08:36«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилдиБугун, 08:31«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 08:28Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиРоналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиКеча, 21:5016 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунладиКеча, 19:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди