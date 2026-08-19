Кулеба Москва билан музокаралар нега барбод бўлганини очиқлади
Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба Россия ва Украина ўртасидаги музокаралар имконияти бир ой аввал тугаганини айтди. Унинг фикрича, АҚШдаги ички сиёсий жараёнлар ва сайловолди ташвишлари Вашингтоннинг Россияга зарур дипломатик босим ўтказишига халақит берган. Кулеба Путин сайловдан кейин яширин ёки очиқ сафарбарликни режалаштираётганини даъво қилган бўлса, Дмитрий Медведев сафарбарликка ҳеч қандай зарурат йўқлигини билдирди.
Россия ва Украина ўртасидаги эҳтимолий тинчлик музокаралари атрофидаги дипломатик умидлар чиппакка чиқди. Украинанинг собиқ ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулеба халқаро ҳамжамиятни сергак торттирган баёнот билан чиқиб, мулоқот учун ягона имконият ойнаси бутунлай ёпилганини эълон қилди. Бу муҳим дипломатик имкониятни аслида ким ва нима сабабдан қўлдан чиқарди?
АҚШ сайловлари ва Путиннинг яширин режалари
«Новини Ливе» нашрига берган интервьюсида Дмитрий Кулеба Америка томонидаги ички сиёсий жараёнлар ва сайловолди ташвишлари Россияга босим ўтказишга халақит берганини таъкидлади:
"Президентимиз аллақачон эълон қилган разведка маълумотлари шуни кўрсатадики, Путин сайловдан кейин яширин ёки очиқ сафарбарликни режалаштирмоқда... Уларнинг мантиғи — фақат ғалаба қозониш. Музокаралар имконияти бир ой олдин тугаган ва вазият қаерга қараб кетаётганини кўрмаяпман.", - деди Дмитрий Кулеба.
Кулебанинг сўзларига кўра, Вашингтон ўз вақтида зарур дипломатик босимни ишга солмагани сабабли, вазият энди бутунлай бошқа ўзанга бурилган.
Музокаралар ва сафарбарлик бўйича томонлар позицияси
Масала
Украина томони (Кулеба / Зеленский)
Россия томони (Медведев / Кремль)
Тинчлик музокаралари
Дипломатик имконият бир ой аввал бой берилган деб ҳисоблайди
АҚШ ва Ғарб сиёсати фонида мулоқот тўхтаб қолган
Сафарбарлик масаласи
Разведка Путиннинг янги сафарбарлик режасини қайд этганини даъво қилмоқда
Сафарбарликка ҳеч қандай зарурат йўқлиги қатъий таъкидланмоқда
Ҳарбий стратегия
Зеленский Путинни урушни тўхтатишга мажбурлаш режасини эълон қилган
Армияни фақат шартнома асосидаги ҳарбийлар билан тўлдириш йўлида
Медведевнинг раддияси ва Зеленскийнинг «мажбурлаш» режаси
Кулебанинг сафарбарлик ҳақидаги иддаоларига қарамай, Россия Хавфсизлик Кенгаши раҳбари ўринбосари Дмитрий Медведев Россия Қуролли Кучларини шартнома бўйича ҳарбийлар билан тўлдириш йиғилишида бунга ҳеч қандай эҳтиёж йўқлигини кескин маълум қилган эди:
"Яна бир бор алоҳида таъкидлайман: сафарбарликка ҳеч қандай зарурат йўқ ва бу талаб этилмайди!", - деди Дмитрий Медведев.
Шу билан бирга, Украина президенти Владимир Зеленский Украина халқаро форумида чиқиш қилиб, дипломатия иш бермаган тақдирда Владимир Путинни урушни тўхтатишга куч билан мажбур қилиш бўйича махсус стратегик режаси борлигини яна бир бор эслатиб ўтди.
Сизнингча, томонлар яқин орада музокаралар столига қайта оладими ёки можаро узоқ муддатли тугамас қарама-қаршиликка айландими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон геосиёсатини кузатувчи дўстларингизга ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…