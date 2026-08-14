Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес қарийб ўн йиллик муносабатларидан сўнг расман оила қурди. Жуфтлик 11 август куни Португалиянинг Кашкайш шаҳридаги ўз қароргоҳида ёпиқ фуқаролик никоҳ маросимини ўтказган. Маросим шунчалик махфий ташкил этилганки, унда футболчининг онаси ва ака-опа-сингиллари ҳам иштирок этмаган. Никоҳ факти Роналдунинг вакиллари томонидан ҳам тасдиқланган.
Бироқ маросимнинг ўзидан ҳам кўпроқ қизиқиш уйғотган жиҳат бор: Роналду ва Жоржина никоҳдан бир кун олдин махсус шартнома имзолаган. Унга кўра, уларнинг мол-мулки алоҳида тартибда бошқарилади.
Ҳаммаси 11 август куни Кашкайшда бўлди
Португалиянинг “Jornal de Notícias” нашри қўлга киритган никоҳ ҳужжатларига кўра, фуқаролик маросими 11 август куни жуфтликнинг Кашкайшдаги уйида ўтказилган. Бу сана ҳам тасодифий эмас — Роналду ва Жоржина бир йил аввал, 2025 йил 11 августда унаштирилганини маълум қилган эди.
Никоҳ оммавий тантана ёки юзлаб меҳмонлар иштирокидаги шоу эмас, балки жуда тор доирада ташкил этилган.
Маросимда жуфтликнинг беш нафар фарзанди — Криштиану Жуниор, Ева, Матео, Алана Мартина ва Белла Эсмералда ҳам иштирок этган.
Тўрт нафар гувоҳ ким эди?
Никоҳ ҳужжатида тўрт нафар гувоҳ кўрсатилган.
Улар орасида Роналдунинг “Спортинг”даги давридан бери дўсти бўлган Мигел Пайшау, Жоржинанинг опаси Ивана Родригес, заргар Хосе Родригес Сангил ва унинг рафиқаси Моника Гонсалес Мартинес бор.
Шундай қилиб, футбол оламининг энг машҳур жуфтликларидан бири ҳаётидаги энг муҳим кунни катта тантанадан кўра оила ва энг яқин инсонлар даврасида ўтказишни танлаган.
Роналдунинг онаси нега маросимга келмади?
Энг кўп муҳокама қилинган деталлардан бири — Роналдунинг онаси Долорес Авейру ҳамда ака-опа-сингилларининг маросимда кўринмагани бўлди.
Бу ҳолат Португалия матбуотида оила ичида келишмовчилик борлиги ҳақида турли тахминларни пайдо қилди. Бироқ ҳозирча бундай зиддиятни тасдиқловчи ишончли маълумот йўқ.
Аксинча, Долорес ва Роналдунинг опаси Катя жуфтликнинг никоҳ ҳақидаги ижтимоий тармоқ постига илиқ муносабат билдириб, юракча қолдирган. Шу боис уларнинг маросимда қатнашмаганини автоматик равишда оилавий жанжал билан боғлашга асос йўқ.
Никоҳдан бир кун олдин имзоланган муҳим ҳужжат
Роналду ва Жоржина 10 август куни, яъни никоҳдан бир кун аввал Лиссабондаги нотариал идорада никоҳ шартномасини расмийлаштирган.
Ҳужжатда мол-мулкни алоҳида сақлаш режими танланган. Бу тартибга кўра, ҳар бир томон никоҳгача ўзига тегишли бўлган мол-мулкни ўз номида сақлаб қолади. Никоҳдан кейин шахсан сотиб олинган активлар ҳам автоматик равишда умумий мулкка айланмайди. Биргаликда сотиб олинган мол-мулк эса ҳар икки томонга тегишли бўлиши мумкин.
Бу танлов айниқса Роналду каби улкан активларга эга спортчи учун муҳим юридик қадам ҳисобланади.
Жоржина Роналду фамилиясини олмади
Никоҳ ҳужжатларида яна бир қизиқ детал бор.
Роналду ҳам, Жоржина ҳам никоҳдан кейин ўз фамилиясини ўзгартирмаган. Жоржина Родригес аввалги фамилияси билан қолган.
Ҳужжатда жуфтликнинг доимий яшаш манзили Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд сифатида кўрсатилган. Бу ерда Роналду “Ан-Насср” клуби сафида фаолият юритмоқда.
Узукларда битта кичик белги
Жуфтлик никоҳдан кейин ижтимоий тармоқда қўлларидаги узуклар акс этган суратни эълон қилди.
Унда уларнинг исмларига ишора қилувчи “C ❤️ G” белгиси кўринган. Бу оддий детал жуда катта қизиқиш уйғотди ва кўп йиллик муносабатларнинг расмий никоҳ билан якунланганини рамзий тарзда кўрсатди.
Тўйдан кейин яна футбол
Катта тантанадан кейин узоқ асал ойи ҳам бўлмаган.
Хабарларга кўра, Роналду тез орада Саудия Арабистонига қайтиб, “Ан-Насср” билан машғулотларга қўшилган. 41 ёшли футболчи янги мавсумга тайёргарликни давом эттирмоқда.
Шундай қилиб, қарийб ўн йил давом этган муносабат, беш фарзандли катта оила ва узоқ вақт давомида муҳокама қилинган никоҳ мавзуси ниҳоят расмий нуқтага етди.
Аммо Роналду ва Жоржина бу воқеани ҳам ўз услубида ўтказди: ҳашаматли оммавий шоу ўрнига ёпиқ маросим, кам сонли гувоҳлар ва никоҳдан бир кун аввал пухта расмийлаштирилган молиявий шартнома.
Энг қизиғи, дунёдаги энг машҳур футболчилардан бирининг тўйи миллионлаб мухлислар олдида эмас, ўз уйида ва энг тор доирада бўлиб ўтди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…