Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгилади
Криштиану Роналду яна бир бор Instagram тарихига кирди. Португалиялик футболчи Лионел Месси отаси Хорхе Месси вафотидан кейин ижтимоий тармоқдаги саҳифасида улашган таъсирли постига изоҳ қолдирди.
Роналду изоҳида Мессига ва унинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, оғир кунларда уларга куч тилаган. Футбол оламидаги икки буюк рақибдан бирининг бундай қўллаб-қувватлаши мухлислар эътиборини ҳам тортди.
Футболчининг қисқа изоҳи қисқа вақт ичида миллионлаб лайк тўплади. 16 август ҳолатига кўра, унга 6,7 миллиондан ортиқ “лайк” босилган ва бу кўрсаткич Instagram тарихидаги энг кўп лайк тўплаган изоҳ сифатида қайд этилган.
Қизиғи, Роналду бу рекордни аввал ҳам ўрнатган эди. Бироқ Месси постига ёзган янги изоҳи унинг олдинги натижасидан қарийб 600 мингта кўпроқ лайк тўплаб, рекордни янгилаган.
Мессининг отаси Хорхе Месси 2026 йил август ойида 68 ёшида вафот этган. Лионел Месси отасининг вафотидан сўнг Instagram'да унга бағишланган таъсирли хотира постини эълон қилиб, унинг ҳаёти ва футболчилик фаолиятидаги беқиёс ўрнини ёдга олган.
Шу тариқа, майдондаги узоқ йиллик рақобати билан танилган Роналду ва Месси бу сафар футбол эмас, инсоний қўллаб-қувватлаш ва ҳамдардлик орқали яна бир бор бир саҳифада учрашди.
…