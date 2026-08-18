Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгилади

·1·Дунё
Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгилади

Криштиану Роналду яна бир бор Instagram тарихига кирди. Португалиялик футболчи Лионел Месси отаси Хорхе Месси вафотидан кейин ижтимоий тармоқдаги саҳифасида улашган таъсирли постига изоҳ қолдирди.

Роналду изоҳида Мессига ва унинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, оғир кунларда уларга куч тилаган. Футбол оламидаги икки буюк рақибдан бирининг бундай қўллаб-қувватлаши мухлислар эътиборини ҳам тортди.

Футболчининг қисқа изоҳи қисқа вақт ичида миллионлаб лайк тўплади. 16 август ҳолатига кўра, унга 6,7 миллиондан ортиқ “лайк” босилган ва бу кўрсаткич Instagram тарихидаги энг кўп лайк тўплаган изоҳ сифатида қайд этилган.

Қизиғи, Роналду бу рекордни аввал ҳам ўрнатган эди. Бироқ Месси постига ёзган янги изоҳи унинг олдинги натижасидан қарийб 600 мингта кўпроқ лайк тўплаб, рекордни янгилаган.

Мессининг отаси Хорхе Месси 2026 йил август ойида 68 ёшида вафот этган. Лионел Месси отасининг вафотидан сўнг Instagram'да унга бағишланган таъсирли хотира постини эълон қилиб, унинг ҳаёти ва футболчилик фаолиятидаги беқиёс ўрнини ёдга олган.

Шу тариқа, майдондаги узоқ йиллик рақобати билан танилган Роналду ва Месси бу сафар футбол эмас, инсоний қўллаб-қувватлаш ва ҳамдардлик орқали яна бир бор бир саҳифада учрашди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунладиБугун, 19:14Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиБугун, 17:23 Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқдаБугун, 16:42Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Каян аёллари нега бўйинларига ҳалқа тақади?Бугун, 16:26Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Йўлбарс фотоқопқонни “ўғирлаб” кетди (видео)Бугун, 16:00Хитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиХитойда илк марта беморнинг узилган оёқлари қайта уландиБугун, 15:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди