«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди
АҚШ президенти Доналд Трамп ТрутСосиал саҳифасида Ҳўрмуз бўғози акс этган харитани эълон қилиб, уни «АҚШ янги ҳудуди» деб таърифлади. У 14 август куни бўғозни Эрон билан ҳарбий тўқнашув якунланганидан сўнг АҚШ ҳудуди деб эълон қилиш ниятини билдирган эди. Эрон ТИВ раҳбари ўринбосари Козим Ғарибободий Трампнинг баёнотини кескин қоралаб, бу хато тузатилиши ёки Эрон уни ўзи тузатишини айтди.
АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик кутилмаган геосиёсий шов-шув билан янада алангаланди. АҚШ президенти Дональд Трамп дунё нефть савдосининг бош томири бўлган Ҳўрмуз бўғозини Вашингтон назоратига олиш ниятини харита орқали намойиш қилди. Теҳрон эса Оқ уй раҳбарининг бу ҳаракатига жавобан ниҳоятда кескин ва очиқ огоҳлантириш билан чиқди — томонлар ўртасидаги янги тўқнашув қандай оқибатларга олиб келиши мумкин?
Трампнинг TruthSocial’даги сенсацион харитаси
Оқ уй раҳбари ўзининг TruthSocial ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида Ҳўрмуз бўғози акс этган харитани жойлаб, уни «АҚШ янги ҳудуди» дея тавсифлади. Аввалроқ, 14 август куни Трамп бу режани расман тилга олиб, бўғозни АҚШ ҳудуди сифатида эълон қилиш Эрон билан ҳарбий тўқнашув якунланганидан сўнг амалга ошишини таъкидлаган эди.
Бу баёнот стратегик сув йўли устидан тўлиқ ҳукмронликни даъво қилиб келаётган расмий Теҳроннинг ғазабига сабаб бўлди.
"Ҳўрмуз бўғозини на твит, на авиаташувчи, на буйруқ чиқариш ва на сайловолди нутқи билан забт этиб бўлади. Трампнинг бу янглиш фикри тез орада ё тузатилади, ё бу адашган одамнинг хатоларини ўзимиз тузатамиз!"
— Козим Ғарибободий, Эрон ТИВ раҳбари ўринбосари
Ҳўрмуз ва Форс кўрфази: Кескинликнинг асосий хронологияси
Сана / Воқеа
АҚШ позицияси (Трамп)
Эроннинг муносабати
14 август баёноти
Бўғозни келажакда АҚШ ҳудуди деб эълон қилиш нияти
Ҳудудий дахлсизлик масаласида қатъий раддия
TruthSocial пости
Бўғоз харитаси «АҚШ янги ҳудуди» ёзуви билан чиқарилди
Трамп «адашган одам» деб аталиб, жиддий таҳдид қилинди
Кўрфаз номи баҳси
Аввал «Араб кўрфази» деб номламоқчи бўлган, кейин чекинган
«Абадий Форс кўрфази» номини сақлаб қолишда қатъий
Географик номлар ортидаги сиёсий қарама-қаршилик
Яқин Шарқдаги кўплаб араб давлатлари сув ҳавзасини «Араб кўрфази» деб аташга интилса-да, Эрон минг йиллик тарихий ном — «Форс кўрфази» атамасини сақлаб қолишни миллий ғурур масаласи сифатида кўради.
Ўтган йили Трамп маъмурияти номни ўзгартиришга уринган, бироқ Теҳроннинг кескин қаршилиги ортидан бу режадан вақтинча воз кечган эди. Эндиликда эса сув йўли харитасининг тўғридан-тўғри «АҚШ ҳудуди» сифатида тақдим этилиши Форс кўрфазида янги ҳарбий қарама-қаршилик хавфини юқори чўққига олиб чиқмоқда.
Сизнингча, Трампнинг ушбу харитаси шунчаки сиёсий босим ва ахборий манипуляциясими ёки Ҳўрмуз бўғозида ҳақиқий йирик уруш бошланиши мумкинми?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатига қизиқувчи дўстларингизга ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…