«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди

·7·Дунё
«АҚШнинг янги ҳудуди»: Трамп Ҳўрмуз бўғози харитасини эълон қилди
Қисқача

АҚШ президенти Доналд Трамп ТрутСосиал саҳифасида Ҳўрмуз бўғози акс этган харитани эълон қилиб, уни «АҚШ янги ҳудуди» деб таърифлади. У 14 август куни бўғозни Эрон билан ҳарбий тўқнашув якунланганидан сўнг АҚШ ҳудуди деб эълон қилиш ниятини билдирган эди. Эрон ТИВ раҳбари ўринбосари Козим Ғарибободий Трампнинг баёнотини кескин қоралаб, бу хато тузатилиши ёки Эрон уни ўзи тузатишини айтди.

АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинлик кутилмаган геосиёсий шов-шув билан янада алангаланди. АҚШ президенти Дональд Трамп дунё нефть савдосининг бош томири бўлган Ҳўрмуз бўғозини Вашингтон назоратига олиш ниятини харита орқали намойиш қилди. Теҳрон эса Оқ уй раҳбарининг бу ҳаракатига жавобан ниҳоятда кескин ва очиқ огоҳлантириш билан чиқди — томонлар ўртасидаги янги тўқнашув қандай оқибатларга олиб келиши мумкин?

Трампнинг TruthSocial’даги сенсацион харитаси

Оқ уй раҳбари ўзининг TruthSocial ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида Ҳўрмуз бўғози акс этган харитани жойлаб, уни «АҚШ янги ҳудуди» дея тавсифлади. Аввалроқ, 14 август куни Трамп бу режани расман тилга олиб, бўғозни АҚШ ҳудуди сифатида эълон қилиш Эрон билан ҳарбий тўқнашув якунланганидан сўнг амалга ошишини таъкидлаган эди.

Бу баёнот стратегик сув йўли устидан тўлиқ ҳукмронликни даъво қилиб келаётган расмий Теҳроннинг ғазабига сабаб бўлди.

"Ҳўрмуз бўғозини на твит, на авиаташувчи, на буйруқ чиқариш ва на сайловолди нутқи билан забт этиб бўлади. Трампнинг бу янглиш фикри тез орада ё тузатилади, ё бу адашган одамнинг хатоларини ўзимиз тузатамиз!"

Козим Ғарибободий, Эрон ТИВ раҳбари ўринбосари

Ҳўрмуз ва Форс кўрфази: Кескинликнинг асосий хронологияси

Сана / Воқеа

АҚШ позицияси (Трамп)

Эроннинг муносабати

14 август баёноти

Бўғозни келажакда АҚШ ҳудуди деб эълон қилиш нияти

Ҳудудий дахлсизлик масаласида қатъий раддия

TruthSocial пости

Бўғоз харитаси «АҚШ янги ҳудуди» ёзуви билан чиқарилди

Трамп «адашган одам» деб аталиб, жиддий таҳдид қилинди

Кўрфаз номи баҳси

Аввал «Араб кўрфази» деб номламоқчи бўлган, кейин чекинган

«Абадий Форс кўрфази» номини сақлаб қолишда қатъий

Географик номлар ортидаги сиёсий қарама-қаршилик

Яқин Шарқдаги кўплаб араб давлатлари сув ҳавзасини «Араб кўрфази» деб аташга интилса-да, Эрон минг йиллик тарихий ном — «Форс кўрфази» атамасини сақлаб қолишни миллий ғурур масаласи сифатида кўради.

Ўтган йили Трамп маъмурияти номни ўзгартиришга уринган, бироқ Теҳроннинг кескин қаршилиги ортидан бу режадан вақтинча воз кечган эди. Эндиликда эса сув йўли харитасининг тўғридан-тўғри «АҚШ ҳудуди» сифатида тақдим этилиши Форс кўрфазида янги ҳарбий қарама-қаршилик хавфини юқори чўққига олиб чиқмоқда.

Сизнингча, Трампнинг ушбу харитаси шунчаки сиёсий босим ва ахборий манипуляциясими ёки Ҳўрмуз бўғозида ҳақиқий йирик уруш бошланиши мумкинми?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунё сиёсатига қизиқувчи дўстларингизга ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остида«Банк картаси тузоғи»: Туркияда 10 нафарга яқин ўзбекистонлик қамоқ хавфи остидаБугун, 08:36«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилинди«Асад оиласининг қонли излари»: Сурия собиқ президентининг амакиваччаси ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 08:28Роналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиРоналду Месси постидаги изоҳи билан Instagram рекордини янгиладиКеча, 21:5016 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунлади16 кун очлик эълон қилган фаол шифохонада намойишини якунладиКеча, 19:14Шри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиШри-Ланкада 55 ёшли эркакдан 3,1 килограммлик тош олиндиКеча, 17:23 Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқда Марказий Осиёда сунъий ёмғир технологияси синовдан ўтказилмоқдаКеча, 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди