BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволлар

·0·Авто
BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволлар

Сўнгги молиявий ҳисобот вақтида BMW раҳбарияти учун жуда ноқулай савол ўртага ташланди. Автомобил бозори мутахассисларидан бири харажатларни қисқартириш масаласи муҳокама қилинаётган бир пайтда Mini брендининг келажагини шубҳа остига қўйиб, унинг фойда келтириши ёки аксинча, зарарл ишлаётгани ҳақида очиқ сўради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com хабар қилишича, ушбу йиғилишда гуруҳ ғазначиси ва айни пайтда мазкур бренд раҳбари бўлган Штефан Ричманн ҳам иштирок этган эди. Аналитикнинг «Бу бренд BMW учун узоқ муддатда ҳақиқатан ҳам зарурми?» деган саволига Ричманн ҳазиломуз тарзда «Бу мени шахсан ранжитди», деб жавоб қайтарди. Бироқ у мазкур танқид ҳақиқатга қанчалик яқинлигига аниқлик киритмади.

Молиявий босим ва харажатларни қисқартириш зарурати

Ҳозирги кунда йирик автоишлаб чиқарувчилар қаторида BMW ҳам глобал миқёсдаги иқтисодий ўзгаришлар ва таннархнинг ошиши шароитида ўз харажатларини оптималлаштиришга мажбур бўлмоқда. Электромобилларга ўтиш даври ва янги технологияларни жорий этиш улкан инвестицияларни талаб қилаётгани сабабли, ҳар бир кичик бренд ва унинг самарадорлиги жиддий таҳлил қилинмоқда.

Mini ихчам автомобиллар сегментида ўзига хос харидорлар аудиториясига эга бўлишига қарамай, сўнгги йилларда унинг рентабеллиги ва ишлаб чиқариш харажатлари акциядорлар ва таҳлилчилар эътиборини тортмоқда. Айниқса, автомобилсозлик саноати кескин рақобат ва таъминот занжиридаги муаммоларга дуч келаётган даврда ҳар бир модел линияси компания фойдасига хизмат қилиши шарт.

Бренднинг келажаги бўйича мунозаралар давом этади

Штефан Ричманннинг эмоционал муносабати бренд раҳбарияти учун бу мавзу нақадар оғриқли эканини кўрсатди. Mini ўзининг тарихий дизайни ва замонавий электромобилларига эга бўлишига қарамай, узоқ муддатли истиқболда BMW гуруҳининг стратегик режаларига қандай таъсир кўрсатиши ҳали тўлиқ очиқлангани йўқ.

Мутахассисларнинг фикрича, компания раҳбарияти яқин келажакда харажатларни камайтириш ва самарадорликни ошириш учун Mini брендининг стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин. Ҳозирча эса бренд раҳбарияти саволларга ҳазил билан жавоб қайтаришни афзал кўрмоқда, бироқ молиявий кўрсаткичлар яхшиланишини талаб қилувчи босим пасайгани йўқ.

BMWMiniАвтомобил бозориЭлектромобилМолиявий ҳисобот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиPorsche мухлислари учун афсонавий Мезгер двигатели тарихиКеча, 18:53Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаБуюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқдаКеча, 15:59BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиBYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиКеча, 11:54Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиЭлектромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиКеча, 10:57Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаAudi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаКеча, 10:52Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...17.08, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар