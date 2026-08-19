BMW гуруҳи таркибидаги Mini брендининг келажаги остидаги саволлар
Сўнгги молиявий ҳисобот вақтида BMW раҳбарияти учун жуда ноқулай савол ўртага ташланди. Автомобил бозори мутахассисларидан бири харажатларни қисқартириш масаласи муҳокама қилинаётган бир пайтда Mini брендининг келажагини шубҳа остига қўйиб, унинг фойда келтириши ёки аксинча, зарарл ишлаётгани ҳақида очиқ сўради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com хабар қилишича, ушбу йиғилишда гуруҳ ғазначиси ва айни пайтда мазкур бренд раҳбари бўлган Штефан Ричманн ҳам иштирок этган эди. Аналитикнинг «Бу бренд BMW учун узоқ муддатда ҳақиқатан ҳам зарурми?» деган саволига Ричманн ҳазиломуз тарзда «Бу мени шахсан ранжитди», деб жавоб қайтарди. Бироқ у мазкур танқид ҳақиқатга қанчалик яқинлигига аниқлик киритмади.
Молиявий босим ва харажатларни қисқартириш заруратиҲозирги кунда йирик автоишлаб чиқарувчилар қаторида BMW ҳам глобал миқёсдаги иқтисодий ўзгаришлар ва таннархнинг ошиши шароитида ўз харажатларини оптималлаштиришга мажбур бўлмоқда. Электромобилларга ўтиш даври ва янги технологияларни жорий этиш улкан инвестицияларни талаб қилаётгани сабабли, ҳар бир кичик бренд ва унинг самарадорлиги жиддий таҳлил қилинмоқда.
Mini ихчам автомобиллар сегментида ўзига хос харидорлар аудиториясига эга бўлишига қарамай, сўнгги йилларда унинг рентабеллиги ва ишлаб чиқариш харажатлари акциядорлар ва таҳлилчилар эътиборини тортмоқда. Айниқса, автомобилсозлик саноати кескин рақобат ва таъминот занжиридаги муаммоларга дуч келаётган даврда ҳар бир модел линияси компания фойдасига хизмат қилиши шарт.
Бренднинг келажаги бўйича мунозаралар давом этадиШтефан Ричманннинг эмоционал муносабати бренд раҳбарияти учун бу мавзу нақадар оғриқли эканини кўрсатди. Mini ўзининг тарихий дизайни ва замонавий электромобилларига эга бўлишига қарамай, узоқ муддатли истиқболда BMW гуруҳининг стратегик режаларига қандай таъсир кўрсатиши ҳали тўлиқ очиқлангани йўқ.
Мутахассисларнинг фикрича, компания раҳбарияти яқин келажакда харажатларни камайтириш ва самарадорликни ошириш учун Mini брендининг стратегиясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлиши мумкин. Ҳозирча эса бренд раҳбарияти саволларга ҳазил билан жавоб қайтаришни афзал кўрмоқда, бироқ молиявий кўрсаткичлар яхшиланишини талаб қилувчи босим пасайгани йўқ.
…