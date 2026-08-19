EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилинди
EA Sports ФК 27 ўйинининг Англия Премер-лигасидаги энг юқори рейтингга эга футболчилари рўйхати эълон қилинди, унда Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд 91 умумий рейтинг билан етакчилик қилди. Унинг ортидан яқинда Барселона клубига ўтган Родри 90 рейтинг билан иккинчи ўринни эгаллади. Бруно Фернандес, Гианлуиги Доннарумма ва Габриел 89 баллдан қайд этган бўлса, Давид Рая, Деклан Рисе, Виллиам Салиба ва Виргил ван Дижк 88 рейтингга эга бўлди.
EA Sports компанияси анъанавий Рейтинг ҳафталигига старт бериб, «EA Sports ФК 27» видеоўйинининг Англия Премер-лигасидаги энг юқори кўрсаткичга эга футболчилар рўйхатини расман эълон қилди. Мазкур янгилик бутун дунё бўйлаб футбол ишқибозлари ва ўйин мухлислари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳар йили реал ҳаётдаги ўйин статистикаси ва кўрсаткичларига таяниб тузиладиган бу рейтинг мухлисларга келгуси мавсум олдидан ўз севимли ўйинчиларининг имкониятларини баҳолаб бориш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд 91 умумий рейтинг билан дивизиондаги барча рақобатдошларини ортда қолдириб, етакчилик чўққисини эгаллади. Норвегиялик тўпурар футболчи 92 зарба бериш, 89 жисмоний тайёргарлик ва 87 тезлик кўрсаткичлари билан ўйиннинг энг кучли юлдузларидан бири мақомини сақлаб қолди. Унинг ортидан Манчестер Сити сафидан яқиндагина Барселона клубига кўчиб ўтган испаниялик яримҳимоячи Родри 90 умумий рейтинг билан иккинчи ўринни банд этди.
Етакчилар ва кучли бешликПремер-лиганинг энг юқори баҳоланган футболчилари қаторида бошқа гранд клублар вакиллари ҳам муносиб ўрин эгаллаган. Хусусан, Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандес 89 умумий рейтингга эга чиқди ва ўзининг 92 лик ажойиб узатма кўрсаткичи билан ажралиб турди. Шунингдек, Манчестер Сити дарвозабони Гианлуиги Доннарумма ҳамда Арсенал марказий ҳимоячиси Габриел ҳам 89 баллик натижани қайд этишди.
Арсенал жамоасининг ҳимоя чизиғи етакчиси Габриелнинг карточкасида 91 лик ишончли ҳимоя кўрсаткичи қайд этилгани унинг ўйиндаги энг қўрқинчли марказий ҳимоячилардан бири эканини кўрсатади. Арсенал ва Ливерпул клубларининг футболчилари юқори рейтинглар рўйхатида сезиларли даражада кўпчиликни ташкил этмоқда. Қизил-оқлар вакиллари Давид Рая, Деклан Рисе ва Виллиам Салиба Ливерпул ҳимоячиси Виргил ван Дижк билан биргаликда 88 умумий рейтингга сазовор бўлишди.
Қууйи поғонадаги юлдузлар ва рақобатКучли ўнлик ва йигирматарлик оралиғида эса Букайо Сака, Алиссон ҳамда Рубен Диас каби тажрибали ўйинчилар 87 умумий рейтинг билан жойлашишди. Шунингдек, Арсенал яримҳимоячиси Мартин Одегаард ҳамда Челси дуети Энзо Фернандез ва Моисес Кайседо 86 баллик кўрсаткичга эга бўлган йирик юлдузлар гуруҳини бошқариб бормоқда.
Мутахассислар ва мухлислар эътиборини тортган бошқа иқтидорли футболчилар ҳам эътибордан четда қолмади. Жумладан, Александер Исак, Доминик Сзобосзлаи, Виктор Гёкерес, Раян Черки ва Флориан Виртс каби футболчилар ҳам 86 рейтингни қўлга киритишди. Гранит Хака эса Сундерланд жамоаси сафида 85 баллик рейтинг билан қайд этилди.
EA Sports ФК 27 ўйинининг расмий тақдимоти яқинлашгани сайин, футбол жамоатчилиги мазкур рақамлар қанчалик адолатли эканини ва майдондаги ўйинларга қандай таъсир қилишини муҳокама қилишда давом этмоқда. Реал ўйин амалиётидаги маълумотларга асосланган бу каби рейтинглар ҳар сафар миллионлаб ўйинчилар учун катта қизиқиш уйғотиб келмоқда.
…