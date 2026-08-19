EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилинди

·27·Спорт
EA Sports ФК 27 ўйинида Премер-лига футболчиларининг рейтинги эълон қилинди
Қисқача

EA Sports ФК 27 ўйинининг Англия Премер-лигасидаги энг юқори рейтингга эга футболчилари рўйхати эълон қилинди, унда Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд 91 умумий рейтинг билан етакчилик қилди. Унинг ортидан яқинда Барселона клубига ўтган Родри 90 рейтинг билан иккинчи ўринни эгаллади. Бруно Фернандес, Гианлуиги Доннарумма ва Габриел 89 баллдан қайд этган бўлса, Давид Рая, Деклан Рисе, Виллиам Салиба ва Виргил ван Дижк 88 рейтингга эга бўлди.

EA Sports компанияси анъанавий Рейтинг ҳафталигига старт бериб, «EA Sports ФК 27» видеоўйинининг Англия Премер-лигасидаги энг юқори кўрсаткичга эга футболчилар рўйхатини расман эълон қилди. Мазкур янгилик бутун дунё бўйлаб футбол ишқибозлари ва ўйин мухлислари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳар йили реал ҳаётдаги ўйин статистикаси ва кўрсаткичларига таяниб тузиладиган бу рейтинг мухлисларга келгуси мавсум олдидан ўз севимли ўйинчиларининг имкониятларини баҳолаб бориш имконини беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд 91 умумий рейтинг билан дивизиондаги барча рақобатдошларини ортда қолдириб, етакчилик чўққисини эгаллади. Норвегиялик тўпурар футболчи 92 зарба бериш, 89 жисмоний тайёргарлик ва 87 тезлик кўрсаткичлари билан ўйиннинг энг кучли юлдузларидан бири мақомини сақлаб қолди. Унинг ортидан Манчестер Сити сафидан яқиндагина Барселона клубига кўчиб ўтган испаниялик яримҳимоячи Родри 90 умумий рейтинг билан иккинчи ўринни банд этди.

Етакчилар ва кучли бешлик

Премер-лиганинг энг юқори баҳоланган футболчилари қаторида бошқа гранд клублар вакиллари ҳам муносиб ўрин эгаллаган. Хусусан, Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандес 89 умумий рейтингга эга чиқди ва ўзининг 92 лик ажойиб узатма кўрсаткичи билан ажралиб турди. Шунингдек, Манчестер Сити дарвозабони Гианлуиги Доннарумма ҳамда Арсенал марказий ҳимоячиси Габриел ҳам 89 баллик натижани қайд этишди.

Арсенал жамоасининг ҳимоя чизиғи етакчиси Габриелнинг карточкасида 91 лик ишончли ҳимоя кўрсаткичи қайд этилгани унинг ўйиндаги энг қўрқинчли марказий ҳимоячилардан бири эканини кўрсатади. Арсенал ва Ливерпул клубларининг футболчилари юқори рейтинглар рўйхатида сезиларли даражада кўпчиликни ташкил этмоқда. Қизил-оқлар вакиллари Давид Рая, Деклан Рисе ва Виллиам Салиба Ливерпул ҳимоячиси Виргил ван Дижк билан биргаликда 88 умумий рейтингга сазовор бўлишди.

Қууйи поғонадаги юлдузлар ва рақобат

Кучли ўнлик ва йигирматарлик оралиғида эса Букайо Сака, Алиссон ҳамда Рубен Диас каби тажрибали ўйинчилар 87 умумий рейтинг билан жойлашишди. Шунингдек, Арсенал яримҳимоячиси Мартин Одегаард ҳамда Челси дуети Энзо Фернандез ва Моисес Кайседо 86 баллик кўрсаткичга эга бўлган йирик юлдузлар гуруҳини бошқариб бормоқда.

Мутахассислар ва мухлислар эътиборини тортган бошқа иқтидорли футболчилар ҳам эътибордан четда қолмади. Жумладан, Александер Исак, Доминик Сзобосзлаи, Виктор Гёкерес, Раян Черки ва Флориан Виртс каби футболчилар ҳам 86 рейтингни қўлга киритишди. Гранит Хака эса Сундерланд жамоаси сафида 85 баллик рейтинг билан қайд этилди.

EA Sports ФК 27 ўйинининг расмий тақдимоти яқинлашгани сайин, футбол жамоатчилиги мазкур рақамлар қанчалик адолатли эканини ва майдондаги ўйинларга қандай таъсир қилишини муҳокама қилишда давом этмоқда. Реал ўйин амалиётидаги маълумотларга асосланган бу каби рейтинглар ҳар сафар миллионлаб ўйинчилар учун катта қизиқиш уйғотиб келмоқда.

Эрлинг ХоландEA Sports ФК 27Премиер ЛеагуеФутбол рейтингиМанчестер Ситй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлдиБугун, 08:59Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларЭронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларБугун, 06:52«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефисБугун, 06:49«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?Бугун, 06:44Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиРодри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиБугун, 06:38Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Бугун, 06:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди