«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди

·34·Спорт
«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди
Қисқача

Абдуқодир Ҳусанов «Арсенал»га қарши Англия Суперкубоги ўйини олдидан Матеуш Нунеш машғулотда жароҳат олгани сабабли ўнг қанот ҳимоясига ўтказилди. «Манчестер Сити» ушбу учрашувда 0:3 ҳисобида мағлуб бўлди, Ҳусанов эса қанотдаги ўйинида ўзини тўлиқ намоён қила олмади. Матеуш Нунеш «Борнмут»га қарши APЛ 1-туригача тикланмаса, Энсо Мареска Ҳусановни яна ўнг қанотда ўйнатишга мажбур бўлиши мумкин.

«Манчестер Сити»нинг янги мавсумдаги илк расмий беллашуви — Англия Суперкубогида «Арсенал»дан қабул қилинган 0:3 ҳисобидаги оғир мағлубият клуб атрофида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Янги бош мураббий Энцо Маресканинг ўтган мавсумда «шаҳарликлар»нинг энг яхши марказий ҳимоячисига айланган Абдуқодир Ҳусановни нега ўнг қанотга ташлагани кўпчилик мухлисларни ҳайратда қолдирган эди. Ушбу кутилмаган тактик қарор ортида қандай фавқулодда ҳолат ётибди?

Ўйин олдидаги шок жароҳат: Ҳусанов нега қанотга ўтди?

Британиянинг нуфузли манбалари — esteemedkompany.com ва The Sun нашри берган маълумотларга кўра, Ҳусановнинг қанотда ўйнаши Маресканинг аввалдан режалаштирган эксперименти эмас, балки мажбурий чора бўлган:

"«Арсенал»га қарши ўйин олдидан ўтказилган қизиб олиш машғулотида асосий ўнг қанот ҳимоячиси Матеуш Нуньеш кутилмаганда жароҳат олди. Вазият шунчалик жиддий эдики, тиббий штаб португалиялик футболчига узоқ вақт таскин беришига тўғри келди. Натижада Мареска шошилинч равишда Абдуқодир Ҳусановни ўнг қанот ҳимоясига туширишга мажбур бўлди.", - The Sun журналисти Оли Гамп.

Ҳусанов ва «Манчестер Сити» мудофаа чизиғидаги ҳолат

Кўрсаткич

Ҳолат ва тафсилотлар

Суперкубок натижаси

«Арсенал» – «Манчестер Сити» (3:0)

Ҳусановнинг позицияси

Ўнг қанот ҳимоячиси (мажбурий фавқулодда ўзгариш)

Нуньешнинг ҳолати

Машғулотдаги кутилмаган жароҳат, тикланиш жараёнида

Кейинги баҳс

АПЛ 1-тури доирасида «Борнмут»га қарши

Ҳусановнинг ўтган мавсумдаги мақоми

Клубнинг энг яхши 3 нафар футболчисидан бири (марказий ҳимояда)

АПЛ старти олдидан катта синов: «Борнмут»га қарши ким ўйнайди?

Ҳусанов ўтган мавсумда ҳам дастлаб қанотда ўйнаб, кейинчалик марказга қайтгач, «Сити»нинг энг ишончли футболчиларидан бири сифатида эътироф этилган эди. Бироқ Суперкубок баҳсида қанотда ўзини тўлиқ намоён қилолмагани мутахассислар томонидан қайд этилмоқда:

"Агар Матеуш Нуньеш «Борнмут»га қарши 1-тур ўйинигача тўлиқ тиклана олмаса, Энцо Мареска яна Абдуқодир Ҳусановни ўнг қанот ҳимоясига қўйишга мажбур бўлади. Бош мураббий 2026/2027 йилги мавсум бошиданоқ жиддий кадрлар муаммосига дуч келмоқда.", - esteemedkompany.com эксперти Адам Марретт.

22 ёшли ўзбек ҳимоячисининг АПЛнинг янги мавсумидаги асосий позицияси қаерда бўлиши Нуньешнинг тикланиш тезлиги ва Маресканинг кейинги қарорларига бевосита боғлиқ бўлиб турибди.

Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов марказий ҳимояда фойдалироқми ёки янги мураббий қўл остида қанотда ҳам ўзини кўрсата оладими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу эксклюзив маълумотни етказинг!

Манчестер СитиАрсеналАбдуқодир ҲусановЭнцо МарескаБорнмут
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларЭронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларБугун, 06:52«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефисБугун, 06:49«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?Бугун, 06:44Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиРодри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиБугун, 06:38Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Бугун, 06:32UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди