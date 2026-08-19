«Маресканинг сирли қарори»: Ҳусановнинг ноодатий позицияга ўтказилиши сабаби ошкор бўлди
Абдуқодир Ҳусанов «Арсенал»га қарши Англия Суперкубоги ўйини олдидан Матеуш Нунеш машғулотда жароҳат олгани сабабли ўнг қанот ҳимоясига ўтказилди. «Манчестер Сити» ушбу учрашувда 0:3 ҳисобида мағлуб бўлди, Ҳусанов эса қанотдаги ўйинида ўзини тўлиқ намоён қила олмади. Матеуш Нунеш «Борнмут»га қарши APЛ 1-туригача тикланмаса, Энсо Мареска Ҳусановни яна ўнг қанотда ўйнатишга мажбур бўлиши мумкин.
«Манчестер Сити»нинг янги мавсумдаги илк расмий беллашуви — Англия Суперкубогида «Арсенал»дан қабул қилинган 0:3 ҳисобидаги оғир мағлубият клуб атрофида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Янги бош мураббий Энцо Маресканинг ўтган мавсумда «шаҳарликлар»нинг энг яхши марказий ҳимоячисига айланган Абдуқодир Ҳусановни нега ўнг қанотга ташлагани кўпчилик мухлисларни ҳайратда қолдирган эди. Ушбу кутилмаган тактик қарор ортида қандай фавқулодда ҳолат ётибди?
Ўйин олдидаги шок жароҳат: Ҳусанов нега қанотга ўтди?
Британиянинг нуфузли манбалари — esteemedkompany.com ва The Sun нашри берган маълумотларга кўра, Ҳусановнинг қанотда ўйнаши Маресканинг аввалдан режалаштирган эксперименти эмас, балки мажбурий чора бўлган:
"«Арсенал»га қарши ўйин олдидан ўтказилган қизиб олиш машғулотида асосий ўнг қанот ҳимоячиси Матеуш Нуньеш кутилмаганда жароҳат олди. Вазият шунчалик жиддий эдики, тиббий штаб португалиялик футболчига узоқ вақт таскин беришига тўғри келди. Натижада Мареска шошилинч равишда Абдуқодир Ҳусановни ўнг қанот ҳимоясига туширишга мажбур бўлди.", - The Sun журналисти Оли Гамп.
Ҳусанов ва «Манчестер Сити» мудофаа чизиғидаги ҳолат
Кўрсаткич
Ҳолат ва тафсилотлар
Суперкубок натижаси
«Арсенал» – «Манчестер Сити» (3:0)
Ҳусановнинг позицияси
Ўнг қанот ҳимоячиси (мажбурий фавқулодда ўзгариш)
Нуньешнинг ҳолати
Машғулотдаги кутилмаган жароҳат, тикланиш жараёнида
Кейинги баҳс
АПЛ 1-тури доирасида «Борнмут»га қарши
Ҳусановнинг ўтган мавсумдаги мақоми
Клубнинг энг яхши 3 нафар футболчисидан бири (марказий ҳимояда)
АПЛ старти олдидан катта синов: «Борнмут»га қарши ким ўйнайди?
Ҳусанов ўтган мавсумда ҳам дастлаб қанотда ўйнаб, кейинчалик марказга қайтгач, «Сити»нинг энг ишончли футболчиларидан бири сифатида эътироф этилган эди. Бироқ Суперкубок баҳсида қанотда ўзини тўлиқ намоён қилолмагани мутахассислар томонидан қайд этилмоқда:
"Агар Матеуш Нуньеш «Борнмут»га қарши 1-тур ўйинигача тўлиқ тиклана олмаса, Энцо Мареска яна Абдуқодир Ҳусановни ўнг қанот ҳимоясига қўйишга мажбур бўлади. Бош мураббий 2026/2027 йилги мавсум бошиданоқ жиддий кадрлар муаммосига дуч келмоқда.", - esteemedkompany.com эксперти Адам Марретт.
22 ёшли ўзбек ҳимоячисининг АПЛнинг янги мавсумидаги асосий позицияси қаерда бўлиши Нуньешнинг тикланиш тезлиги ва Маресканинг кейинги қарорларига бевосита боғлиқ бўлиб турибди.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов марказий ҳимояда фойдалироқми ёки янги мураббий қўл остида қанотда ҳам ўзини кўрсата оладими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу эксклюзив маълумотни етказинг!
…