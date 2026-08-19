Telegram .gram домен зонаси учун ариза топширди

·3·Техно
Telegram .gram домен зонаси учун ариза топширди
Қисқача

Telegram .грам домен зонаси учун ИКАНН га ариза топширди, бироқ у ҳали тасдиқланмаган. Ариза маъқулланса, фойдаланувчилар ёурнаме.грам кўринишидаги шахсий иккинчи даражали доменларга эга бўлиши ва Telegram экотизими ичида веб-сайт очиши мумкин. Павел Дуровнинг Х саҳифасига кўра, Telegram да жойлаштирилган интерактив сайтларни битта буйруқ орқали созлаш имконияти яратилади.

Telegram .gram домен зонаси учун ICANN га ариза топширди. Агар ариза маъқулланса, Telegram фойдаланувчилари yourname.gram кўринишида ўз шахсий иккинчи даражали доменларига эга бўлиши мумкин, деб хабар беради Павел Дуровнинг X саҳифаси.

Дуровга кўра, бу имконият Telegram экотизими ичида веб-сайт очишни соддалаштиради. Фойдаланувчилар Telegram да жойлаштирилган интерактив сайтларини битта буйруқ орқали созлаши мумкин бўлади.

ICANN янги юқори даражали доменлар бўйича 2026 йилги ариза қабул қилиш жараёнини 30 апрель куни очган. Ташкилот маълумотида gTLD, яъни generic top-level domain веб-манзилда охирги нуқтадан кейин келадиган қисм экани тушунтирилган. Масалан, .com, .org каби домен зоналари шу тоифага киради.

ICANN маълумотига кўра, 2026 йилги дастур бизнеслар, жамоалар, ҳукуматлар ва бошқа ташкилотларга ўз рақамли идентификаторини яратиш имконини беради. Аввалги йирик ариза қабул қилиш босқичи 2012 йилда бўлган ва ўшанда 1 200 дан ортиқ янги домен зонаси жорий этилган.

Ҳозирча .gram домен зонаси тасдиқлангани ҳақида расмий қарор эълон қилинмаган. Ариза ICANN томонидан маъқуллансагина, Telegram ушбу домен зонасини ишга тушириши ва фойдаланувчилар учун очиши мумкин бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 06:23Tank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонTank 5 Pro: проектор ва 17600 мА/соат аккумуляторли ҳимояланган смартфонБугун, 05:53iPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max смартфонларининг дастлабки унумдорлиги маълум бўлдиБугун, 04:57Астрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиАстрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмадиБугун, 03:50Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиХалқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиБугун, 02:54Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиApple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди