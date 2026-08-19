Telegram .gram домен зонаси учун ариза топширди
Telegram .грам домен зонаси учун ИКАНН га ариза топширди, бироқ у ҳали тасдиқланмаган. Ариза маъқулланса, фойдаланувчилар ёурнаме.грам кўринишидаги шахсий иккинчи даражали доменларга эга бўлиши ва Telegram экотизими ичида веб-сайт очиши мумкин. Павел Дуровнинг Х саҳифасига кўра, Telegram да жойлаштирилган интерактив сайтларни битта буйруқ орқали созлаш имконияти яратилади.
Telegram .gram домен зонаси учун ICANN га ариза топширди. Агар ариза маъқулланса, Telegram фойдаланувчилари yourname.gram кўринишида ўз шахсий иккинчи даражали доменларига эга бўлиши мумкин, деб хабар беради Павел Дуровнинг X саҳифаси.
Дуровга кўра, бу имконият Telegram экотизими ичида веб-сайт очишни соддалаштиради. Фойдаланувчилар Telegram да жойлаштирилган интерактив сайтларини битта буйруқ орқали созлаши мумкин бўлади.
ICANN янги юқори даражали доменлар бўйича 2026 йилги ариза қабул қилиш жараёнини 30 апрель куни очган. Ташкилот маълумотида gTLD, яъни generic top-level domain веб-манзилда охирги нуқтадан кейин келадиган қисм экани тушунтирилган. Масалан, .com, .org каби домен зоналари шу тоифага киради.
ICANN маълумотига кўра, 2026 йилги дастур бизнеслар, жамоалар, ҳукуматлар ва бошқа ташкилотларга ўз рақамли идентификаторини яратиш имконини беради. Аввалги йирик ариза қабул қилиш босқичи 2012 йилда бўлган ва ўшанда 1 200 дан ортиқ янги домен зонаси жорий этилган.
Ҳозирча .gram домен зонаси тасдиқлангани ҳақида расмий қарор эълон қилинмаган. Ариза ICANN томонидан маъқуллансагина, Telegram ушбу домен зонасини ишга тушириши ва фойдаланувчилар учун очиши мумкин бўлади.
…