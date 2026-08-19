Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабалар
Эрон Pro-лигасининг 2-турида «Трактор» «Сепахон»ни 2:0, «Истиқлол» эса «Нассажи Мазандаран»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. «Трактор» сафида Одил Ҳамробеков тўлиқ 90 дақиқа ўйнади, голларга Ҳусайнзода 83 ва 90+1-дақиқаларда муаллифлик қилди. «Истиқлол» сафида Рустам Ашурматов 90 дақиқа ҳаракат қилди, жамоага ғалаба келтирган ягона голни Озоди 86-дақиқада урди. Жалолиддин Машарипов «Истиқлол» қайдномасида бўлса-да, майдонга тушмади.
Эрон Про-лигасининг 2-турида ўзбекистонлик футболчилар иштирокидаги учрашувлар кутилмаган драма ва кескинликка бой бўлди. Одил Ҳамробеков жамоаси сафарда кучли «Сепахон»ни маҳв этган бўлса, Рустам Ашурматов Теҳрон гранди сафида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди. Бироқ миллий терма жамоамиз юлдузи Жалолиддин Машарипов нима сабабдан майдонга тушмади?
Сўнгги дақиқалардаги интрига: 80-дақиқадан кейинги голлар ёмғири
Ҳар иккала ўйинда ҳам тақдир айнан сўнгги дақиқаларда ҳал бўлди. «Трактор» сафарда чемпионатнинг энг кучли клубларидан бири «Сепахон» мудофаасини фақатгина 83-дақиқага келибгина бузиб ўтишга муваффақ бўлди:
"Одил Ҳамробеков асосий таркибда тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли ҳаракат қилиб, «Трактор»нинг «Сепахон» устидан қозонган 2:0 ҳисобидаги муҳим сафар ғалабасига улкан ҳисса қўшди."
Эрон Про-лигаси: 2-тур марказий ўйинлари фактлари
Кўрсаткич
«Сепахон» – «Трактор» (0:2)
«Нассажи Мазандаран» – «Истиқлол» (0:1)
Ҳал қилувчи голлар
Ҳусайнзода (83', 90+1')
Озоди (86')
Ўзбек легионерлари
Одил Ҳамробеков (90 дақиқа тўлиқ)
Рустам Ашурматов (90 дақиқа тўлиқ)
Кутилмаган ҳолат
«Сепахон» ўз майдонида таслим бўлди
Жалолиддин Машарипов захирада қолдирилди
Тур натижаси
«Трактор» муҳим 3 очкони олди
«Истиқлол» сафардан ғалаба билан қайтди
Машариповнинг захирада қолиши ва «Истиқлол»нинг ғалабаси
Теҳроннинг «Истиқлол» клуби ҳам «Нассажи Мазандаран» майдонида оғир кечган баҳсда 86-дақиқада киритилган ягона гол эвазига 3 очкони нақд қилди. Ҳимоя марказида Рустам Ашурматов рақиб ҳужумларини муваффақиятли қайтарган бўлса, кўпчилик мухлислар кутган Жалолиддин Машариповнинг қайдномада бўлса-да майдонга туширилмагани тактик қарор бўлдими ёки ротация — ҳозирча очиқ қолмоқда.
Сизнингча, Машарипов «Истиқлол»нинг асосий таркибидаги етакчилик ўрнини тез орада қайтариб оладими ёки клубда янги рақобат бошландими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва легионерларимиз мухлисларига ушбу қайноқ хабарни улашинг!
…