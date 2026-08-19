Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабалар

·1·Спорт
Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабалар
Қисқача

Эрон Pro-лигасининг 2-турида «Трактор» «Сепахон»ни 2:0, «Истиқлол» эса «Нассажи Мазандаран»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. «Трактор» сафида Одил Ҳамробеков тўлиқ 90 дақиқа ўйнади, голларга Ҳусайнзода 83 ва 90+1-дақиқаларда муаллифлик қилди. «Истиқлол» сафида Рустам Ашурматов 90 дақиқа ҳаракат қилди, жамоага ғалаба келтирган ягона голни Озоди 86-дақиқада урди. Жалолиддин Машарипов «Истиқлол» қайдномасида бўлса-да, майдонга тушмади.

Эрон Про-лигасининг 2-турида ўзбекистонлик футболчилар иштирокидаги учрашувлар кутилмаган драма ва кескинликка бой бўлди. Одил Ҳамробеков жамоаси сафарда кучли «Сепахон»ни маҳв этган бўлса, Рустам Ашурматов Теҳрон гранди сафида тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди. Бироқ миллий терма жамоамиз юлдузи Жалолиддин Машарипов нима сабабдан майдонга тушмади?

Сўнгги дақиқалардаги интрига: 80-дақиқадан кейинги голлар ёмғири

Ҳар иккала ўйинда ҳам тақдир айнан сўнгги дақиқаларда ҳал бўлди. «Трактор» сафарда чемпионатнинг энг кучли клубларидан бири «Сепахон» мудофаасини фақатгина 83-дақиқага келибгина бузиб ўтишга муваффақ бўлди:

"Одил Ҳамробеков асосий таркибда тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли ҳаракат қилиб, «Трактор»нинг «Сепахон» устидан қозонган 2:0 ҳисобидаги муҳим сафар ғалабасига улкан ҳисса қўшди."

Эрон Про-лигаси: 2-тур марказий ўйинлари фактлари

Кўрсаткич

«Сепахон» – «Трактор» (0:2)

«Нассажи Мазандаран» – «Истиқлол» (0:1)

Ҳал қилувчи голлар

Ҳусайнзода (83', 90+1')

Озоди (86')

Ўзбек легионерлари

Одил Ҳамробеков (90 дақиқа тўлиқ)

Рустам Ашурматов (90 дақиқа тўлиқ)

Кутилмаган ҳолат

«Сепахон» ўз майдонида таслим бўлди

Жалолиддин Машарипов захирада қолдирилди

Тур натижаси

«Трактор» муҳим 3 очкони олди

«Истиқлол» сафардан ғалаба билан қайтди

Машариповнинг захирада қолиши ва «Истиқлол»нинг ғалабаси

Теҳроннинг «Истиқлол» клуби ҳам «Нассажи Мазандаран» майдонида оғир кечган баҳсда 86-дақиқада киритилган ягона гол эвазига 3 очкони нақд қилди. Ҳимоя марказида Рустам Ашурматов рақиб ҳужумларини муваффақиятли қайтарган бўлса, кўпчилик мухлислар кутган Жалолиддин Машариповнинг қайдномада бўлса-да майдонга туширилмагани тактик қарор бўлдими ёки ротация — ҳозирча очиқ қолмоқда.

Сизнингча, Машарипов «Истиқлол»нинг асосий таркибидаги етакчилик ўрнини тез орада қайтариб оладими ёки клубда янги рақобат бошландими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва легионерларимиз мухлисларига ушбу қайноқ хабарни улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефисБугун, 06:49«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?Бугун, 06:44Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиРодри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиБугун, 06:38Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Бугун, 06:32UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлдиБугун, 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди