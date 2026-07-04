Ерни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқда

·0·Дунё
Ерни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқда

Ер сайёрасида G3.33 даражасидаги кучли магнит бўрони кузатилмоқда. Мутахассислар таъкидлашича, бу 2026 йил бошидан буён қайд этилган иккинчи энг кучли геомагнит ҳодиса бўлиб, у Қуёшдаги фаолликнинг кескин кучайиши билан боғлиқ.

Россия Фанлар академияси Коинот тадқиқотлари институти ҳузуридаги Қуёш астрономияси лабораторияси маълумотига кўра, магнит бўрони аввалги прогнозларга нисбатан қарийб бир сутка кечроқ бошланган.

Олимларнинг қайд этишича, Ер магнит майдони сўнгги 24 соат давомида Қуёшдан отилган плазма оқимлари таъсири остида бўлган. Ушбу оқимларнинг биринчи тўлқини 3 июль куни маҳаллий вақт билан тахминан соат 16:00 да Ерга етиб келган.

Ҳал қилувчи ўзгариш эса 4 июлга ўтар кечаси кузатилган. Айнан шу вақтда Қуёш шамолининг тезлиги кескин ошиб, сайёралараро магнит майдони йўналиши ўзгарган. Шунинг натижасида G3.33 даражасидаги кучли геомагнит бўрон юзага келган.

Мутахассислар эслатишича, Қуёш чақнашлари рентген нурланишининг қувватига қараб A, B, C, M ва X синфларига ажратилади. Ана шундай кучли геомагнит бўронлар айрим ҳолатларда электр тармоқлари ва алоқа тизимлари ишида узилишларни келтириб чиқариши, қушлар ҳамда айрим ҳайвонларнинг миграция йўналишларига таъсир ўтказиши мумкин.

Шунингдек, бундай геомагнит фаоллик даврида қутб ёғдулари кузатиладиган ҳудудлар кенгайиши ҳам эҳтимолдан холи эмас. Олимлар Қуёш фаоллигини доимий равишда кузатиб бораётганини ва вазият ривожини назорат қилаётганини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиТуркиялик сузувчи дунёнинг энг хавфли бўғозини забт этдиБугун, 16:27Мексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиМексикада журналист ўғирланди: жасади ёқиб юборилган ҳолда аниқландиБугун, 15:58Ҳиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиҲиндистонда газ ортилган танкер портлаб кетдиБугун, 15:52Йўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтдиЙўқолган ит вирусли видео сабаб эгасига қайтдиБугун, 15:45Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!Ихтиролари билан ҳаётимизни тубдан ўзгартириб юборган олти нафар ихтирочи аёл!Бугун, 15:34Туркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолдиТуркияда кичкина бола балкон ташқарисида осилиб қолдиБугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди