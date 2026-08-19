«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?
Ўзбекистон Суперлигасининг 18-турида амалдаги чемпион ва мусобақа пешқадами «Нефтчи» сафарда «Бухоро»га 1:4 ҳисобида ютқазди. «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов 5 нафар асосий таркиб футболчисининг йўқлиги мағлубият учун баҳона бўла олмаслигини айтиб, натижага индивидуал хатолар сабаб бўлганини таъкидлади. Учинчи ва тўртинчи голлар пайтида жамоа тўпни рақибга совға қилганини билдирган мураббий бундай мағлубиятга йўл қўймаслик кераклигини қайд этди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 18-тури кутилмаган ва ҳақиқий шок натижа билан старт олди. Мусобақа пешқадами ва амалдаги чемпион ҳисобланган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби сафарда «Бухоро»га йирик 1:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур оғир ва аламли зарбадан сўнг фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида кескин баёнотлар берди — мағлубиятнинг асл сабаби нимада?
«Бу баҳона бўлолмайди»: 5 нафар етакчисиз қолган жамоанинг қулаши
Жамоа сафида 5 нафар асосий таркиб футболчисининг йўқлиги натижага тўғридан-тўғри таъсир қилдими, деган саволга Ислом Исмоилов кутилмаган даражада қатъий жавоб қайтарди. Мураббий ҳеч қандай омилни рўкач қилмасдан, муаммо индивидуал хатоларда эканини очиқ айтди:
"Бу баҳона бўла олмайди. Таркибимизда уларнинг ўрнини боса оладиган футболчилар бор. Ҳар қандай ҳолатда ҳам биз бундай мағлубиятга учрамаслигимиз керак эди. Иккинчи бўлимдаги учинчи ва тўртинчи голлар... Буларнинг ҳаммаси оддий ва кулгули хатолар. Тўпни рақибга совға қиляпмиз, улар эса гол уряпти.", - деди Ислом Исмоилов.
Суперлига 18-тури: Марказий баҳс фактлари
Кўрсаткич
«Бухоро»
«Нефтчи»
Якуний ҳисоб
4
1
Ўйин услуби
Қарши ҳужум ва узун узатмалар
Тўп назорати ва позицион ҳужум
Мақом
Мезбон / Ғалаба қозонди
Пешқадам, амалдаги чемпион
Ҳал қилувчи омил
Рақиб хатоларидан унумли фойдаланиш
Мудофаадаги қўпол индивидуал хатолар
«Бухоро»нинг бир хил тактикаси ва кейинги қадамлар
Фарғоналиклар устози рақибнинг услуби биринчи даврадагидан деярли фарқ қилмаганини, бироқ шунга қарамай мудофаа чизиғи вазиятни назорат қилолмаганини таъкидлади:
"Биринчи даврада ҳам «Бухоро» деярли шу услубда ўйнаб, пенальтидан ҳисобни очганди. Бугун ҳам шу ҳолат такрорланди. Улар узун паслар ва қарши ҳужумга таянди. Футболчиларимиз профессионал, бу аламли мағлубиятдан тезроқ хулоса чиқариб, хатоларни тўғрилаймиз."
Йирик ҳисобдаги кутилмаган мағлубият Суперлигадаги чемпионлик пойгасини янада кескинлаштириб юбориши шубҳасиз.
Сизнингча, «Нефтчи»нинг бу йирик мағлубияти тасодифми ёки чемпионлик пойгасида инқироз бошландими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ушбу сенсацион хабарни улашинг!
…