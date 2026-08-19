«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?

·2·Спорт
«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?
Қисқача

Ўзбекистон Суперлигасининг 18-турида амалдаги чемпион ва мусобақа пешқадами «Нефтчи» сафарда «Бухоро»га 1:4 ҳисобида ютқазди. «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов 5 нафар асосий таркиб футболчисининг йўқлиги мағлубият учун баҳона бўла олмаслигини айтиб, натижага индивидуал хатолар сабаб бўлганини таъкидлади. Учинчи ва тўртинчи голлар пайтида жамоа тўпни рақибга совға қилганини билдирган мураббий бундай мағлубиятга йўл қўймаслик кераклигини қайд этди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 18-тури кутилмаган ва ҳақиқий шок натижа билан старт олди. Мусобақа пешқадами ва амалдаги чемпион ҳисобланган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби сафарда «Бухоро»га йирик 1:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур оғир ва аламли зарбадан сўнг фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида кескин баёнотлар берди — мағлубиятнинг асл сабаби нимада?

«Бу баҳона бўлолмайди»: 5 нафар етакчисиз қолган жамоанинг қулаши

Жамоа сафида 5 нафар асосий таркиб футболчисининг йўқлиги натижага тўғридан-тўғри таъсир қилдими, деган саволга Ислом Исмоилов кутилмаган даражада қатъий жавоб қайтарди. Мураббий ҳеч қандай омилни рўкач қилмасдан, муаммо индивидуал хатоларда эканини очиқ айтди:

"Бу баҳона бўла олмайди. Таркибимизда уларнинг ўрнини боса оладиган футболчилар бор. Ҳар қандай ҳолатда ҳам биз бундай мағлубиятга учрамаслигимиз керак эди. Иккинчи бўлимдаги учинчи ва тўртинчи голлар... Буларнинг ҳаммаси оддий ва кулгули хатолар. Тўпни рақибга совға қиляпмиз, улар эса гол уряпти.", - деди Ислом Исмоилов.

Суперлига 18-тури: Марказий баҳс фактлари

Кўрсаткич

«Бухоро»

«Нефтчи»

Якуний ҳисоб

4

1

Ўйин услуби

Қарши ҳужум ва узун узатмалар

Тўп назорати ва позицион ҳужум

Мақом

Мезбон / Ғалаба қозонди

Пешқадам, амалдаги чемпион

Ҳал қилувчи омил

Рақиб хатоларидан унумли фойдаланиш

Мудофаадаги қўпол индивидуал хатолар

«Бухоро»нинг бир хил тактикаси ва кейинги қадамлар

Фарғоналиклар устози рақибнинг услуби биринчи даврадагидан деярли фарқ қилмаганини, бироқ шунга қарамай мудофаа чизиғи вазиятни назорат қилолмаганини таъкидлади:

"Биринчи даврада ҳам «Бухоро» деярли шу услубда ўйнаб, пенальтидан ҳисобни очганди. Бугун ҳам шу ҳолат такрорланди. Улар узун паслар ва қарши ҳужумга таянди. Футболчиларимиз профессионал, бу аламли мағлубиятдан тезроқ хулоса чиқариб, хатоларни тўғрилаймиз."

Йирик ҳисобдаги кутилмаган мағлубият Суперлигадаги чемпионлик пойгасини янада кескинлаштириб юбориши шубҳасиз.

Сизнингча, «Нефтчи»нинг бу йирик мағлубияти тасодифми ёки чемпионлик пойгасида инқироз бошландими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболи мухлисларига ушбу сенсацион хабарни улашинг!

НефтчиБухороИслом ИсмоиловЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиРодри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиБугун, 06:38Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Бугун, 06:32UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлдиБугун, 06:12«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?«Франция грандлари нишонида»: Аббосбек Европанинг топ-лигасига йўл оляптими?Бугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди