«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис
«Ан Наср» Саудия Арабистони Қирол кубогининг 1/16 финалида сафарда «Ал Дирия»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди. Криштиану Роналду қайдномадан ташқарида қолган учрашувда Жоау Феликс 36 ва 68-дақиқаларда гол уриб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди. «Ан Наср» сафида Симакан 11-дақиқада, Ал Ҳамдан эса 37-дақиқада гол киритди, мезбонларнинг ягона голига Родригес 2-дақиқада муаллифлик қилди. «Ал Дирия» мусобақа билан хайрлашди.
Саудия Арабистони Қирол кубогининг 1/16 финал босқичида кутилмаган таркиб ва шиддатли голлар шоуси кузатилди. Риёднинг «Ан Наср» клуби сафарда «Ал Дирия» меҳмони бўлиб, майдонга асосий юлдузисиз тушди. Жамоа етакчиси Криштиану Роналдунинг йўқлиги ғалабага тўсқинлик қилдими ёки янги қаҳрамонлар пайдо бўлдими?
Тезкор гол ва «Ан Наср»нинг кучли жавоби
Учрашув мезбонларнинг кутилмаган ҳужуми билан бошланди: баҳснинг 2-дақиқасидаёқ «Ал Дирия» ҳужумчиси Родригес ҳисобни очиб, «Ан Наср»ни шок ҳолатига тушириб қўйди. Бироқ риёдликлар тезда ўйин тизгинини ўз қўлига олди ва кетма-кет зарбалар билан жавоб қайтарди:
"Роналдунинг майдонда йўқлигида Жоау Феликс етакчиликни ўз зиммасига олди. Унинг дубли ҳамда Симакан ва Ал Ҳамданнинг голлари «Ан Наср»ни навбатдаги босқичга олиб чиқди."
Саудия Қирол кубоги: 1/16 финал баҳси фактлари
Кўрсаткич
«Ал Дирия»
«Ан Наср»
Якуний ҳисоб
1
4
Голлар муаллифлари
Родригес (2')
Симакан (11'), Феликс (36', 68'), Ал Ҳамдан (37')
Асосий йўқотиш
—
Криштиану Роналду (қайдномадан ташқарида қолди)
Кейинги босқич
Мусобақа билан хайрлашди
1/8 финал йўлланмаси қўлга киритилди
Юлдузли таркиб ва навбатдаги босқич
«Ан Наср» мураббийлар штаби ушбу беллашувда Мане, Коман, Симакан ҳамда яқинда жамоага қўшилган Иниго Мартинес каби кучли ижрочиларга имконият берди. Роналдусиз ҳам муаммосиз йирик ғалабага эришган жамоа кубок йўлидаги юришини давом эттирадиган бўлди.
Сизнингча, «Ан Наср» бу мавсумда Роналду билан бирга Қирол кубоги бош совринини қўлга кирита оладими ёки рақобатчиларга кучи етмайдими?
Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
…