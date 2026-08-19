«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис

·0·Спорт
«Ан Наср» юлдузсиз кечган ўйинда 4 та гол урди — Феликсдан порлоқ бенефис
Қисқача

«Ан Наср» Саудия Арабистони Қирол кубогининг 1/16 финалида сафарда «Ал Дирия»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, 1/8 финалга йўл олди. Криштиану Роналду қайдномадан ташқарида қолган учрашувда Жоау Феликс 36 ва 68-дақиқаларда гол уриб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди. «Ан Наср» сафида Симакан 11-дақиқада, Ал Ҳамдан эса 37-дақиқада гол киритди, мезбонларнинг ягона голига Родригес 2-дақиқада муаллифлик қилди. «Ал Дирия» мусобақа билан хайрлашди.

Саудия Арабистони Қирол кубогининг 1/16 финал босқичида кутилмаган таркиб ва шиддатли голлар шоуси кузатилди. Риёднинг «Ан Наср» клуби сафарда «Ал Дирия» меҳмони бўлиб, майдонга асосий юлдузисиз тушди. Жамоа етакчиси Криштиану Роналдунинг йўқлиги ғалабага тўсқинлик қилдими ёки янги қаҳрамонлар пайдо бўлдими?

Тезкор гол ва «Ан Наср»нинг кучли жавоби

Учрашув мезбонларнинг кутилмаган ҳужуми билан бошланди: баҳснинг 2-дақиқасидаёқ «Ал Дирия» ҳужумчиси Родригес ҳисобни очиб, «Ан Наср»ни шок ҳолатига тушириб қўйди. Бироқ риёдликлар тезда ўйин тизгинини ўз қўлига олди ва кетма-кет зарбалар билан жавоб қайтарди:

"Роналдунинг майдонда йўқлигида Жоау Феликс етакчиликни ўз зиммасига олди. Унинг дубли ҳамда Симакан ва Ал Ҳамданнинг голлари «Ан Наср»ни навбатдаги босқичга олиб чиқди."

Саудия Қирол кубоги: 1/16 финал баҳси фактлари

Кўрсаткич

«Ал Дирия»

«Ан Наср»

Якуний ҳисоб

1

4

Голлар муаллифлари

Родригес (2')

Симакан (11'), Феликс (36', 68'), Ал Ҳамдан (37')

Асосий йўқотиш

Криштиану Роналду (қайдномадан ташқарида қолди)

Кейинги босқич

Мусобақа билан хайрлашди

1/8 финал йўлланмаси қўлга киритилди

Юлдузли таркиб ва навбатдаги босқич

«Ан Наср» мураббийлар штаби ушбу беллашувда Мане, Коман, Симакан ҳамда яқинда жамоага қўшилган Иниго Мартинес каби кучли ижрочиларга имконият берди. Роналдусиз ҳам муаммосиз йирик ғалабага эришган жамоа кубок йўлидаги юришини давом эттирадиган бўлди.

Сизнингча, «Ан Наср» бу мавсумда Роналду билан бирга Қирол кубоги бош совринини қўлга кирита оладими ёки рақобатчиларга кучи етмайдими?

Ўз фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган дўстларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?«Нефтчи» Бухорода тор-мор этилгач, Ислом Исмоилов нималарни ошкор қилди?Бугун, 06:44Родри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиРодри нима учун айнан «Барселона»ни танлаганининг ҳақиқий сабабини айтдиБугун, 06:38Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Россия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги ўйин қачон ва қаерда бўлади?Бугун, 06:32UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?UFC 330 турниридан сўнг дивизионларда нималар ўзгарди?Бугун, 06:14«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлди«Нефтчи» ва «Пахтакор»нинг ОЧЛдаги рақиблари аниқ бўлдиБугун, 06:12«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлари«Барселона» Родри трансферини расман эълон қилди — шартнома тафсилотлариБугун, 06:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди