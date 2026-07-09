45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқди

·0·Дунё
45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқди

Ҳиндистоннинг Гужарат штатида содир бўлган ноодатий воқеа жамоатчиликни ҳайратга солди. Шер ҳужумига учраган 45 ёшли чўпон қарийб 30 дақиқа давомида йиртқич чангалидан тирик қолишга муваффақ бўлди. Энг қизиғи, у ваҳимага берилмасдан ўзини босиқ тутгани туфайли ҳаётини сақлаб қолган. Бу ҳақда The Times of India хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа Гужарат штатининг Палитана ҳудудида жойлашган Гаражия қишлоғида юз берган. 45 ёшли Калу Пармар эрталаб сигирларини ўтлатиш учун чиққан пайтда тўсатдан шер ҳужумига учраган. Йиртқич уни ерга йиқитиб, танаси устида қарийб ярим соат давомида ушлаб турган.

Гувоҳларнинг сўзларига кўра, шер бир неча марта чўпоннинг ҳаракатланишини кузатган, бироқ Калу Пармар саросимага тушмасдан мутлақо жим ётган. Айрим маълумотларда эса у ҳайвонни тинчлантириш мақсадида ҳатто уни силагани ҳам айтилмоқда. Шу вақт давомида атрофдаги одамлар шерни қўрқитиш учун бақириб, унга тошлар отган.

«Мен сигиримни боғлаб, ҳовлида турган эдим. Уйга кириш учун бурилишим билан орқамдан нимадир қаттиқ урилди. Нима бўлганини англашга улгурмай ерга йиқилдим. Бу шер эканини тушунишим учун бир неча сония керак бўлди», — дейди Калу Пармар.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда шернинг ерда ётган чўпонни босиб турганини кўриш мумкин. Кейинчалик маҳаллий аҳоли ва қутқарувчиларнинг ҳаракатлари натижасида эркак қутқариб олинган ва шифохонага етказилган. Унинг танасида турли жароҳатлар аниқланган бўлса-да, шифокорлар унинг ҳаёти хавфдан чиққани ва аҳволи барқарор эканини маълум қилди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, сўнгги йилларда мазкур ҳудудда одамлар ва Осиё шерлари ўртасидаги тўқнашувлар сони ошиб бормоқда. Ҳозирда расмий идоралар ушбу ҳодиса юзасидан текширув ишларини давом эттирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Бугун, 17:51Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Бугун, 17:27Покистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаПокистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:13Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиЎлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиБугун, 16:50Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Бугун, 16:46Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Бугун, 16:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди