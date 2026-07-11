Солбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш берди

·32·Спорт
Солбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш берди

Норвегия миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Англияга қарши майдонга тушади. Учрашув олдидан норвегияликлар бош мураббийи Столе Солбаккен рақибни фаворит деб атади, бироқ Англиянинг устунлиги мутлақ эмаслигини таъкидлади.

Мураббийнинг фикрича, асосий босим айнан инглизлар зиммасида бўлади. Норвегия эса фақат Эрлинг Ҳоландга боғлиқ жамоа эмаслигини исботлашга ҳаракат қилади.

«Англия фаворит, аммо яққол эмас»

Столе Солбаккен Англиянинг кучли таркиби ва катта тажрибасини тан олди.

«Англия — фаворит, аммо яққол фаворит эмас. Менимча, Англияга нисбатан босим бизникидан кўра каттароқ», деди у.

Унинг сўзларига кўра, Норвегия ҳам натижа учун масъулият ҳис қилмоқда. Аммо ўйин бошлангач, футболчилар босимни унутиб, майдондаги вазифаларга эътибор қаратади.

Кейн ва Ҳоланд қарама-қаршилиги

Чоракфинал олдидан асосий эътибор икки ҳужумчи — Гарри Кейн ва Эрлинг Ҳоландга қаратилмоқда.

Солбаккен бу ҳолатни яширмади:

«Ҳеч кимга сир эмаски, Кейн Англия миллий жамоасининг етакчиси, Эрлинг эса бизнинг етакчимиз».

Шу билан бирга, мураббий учрашувни фақат икки юлдуз ўртасидаги рақобат сифатида баҳолаш нотўғри бўлишини айтди.

«Бошқа футболчиларимизни етарлича баҳоламаяпсиз»

Солбаккен Норвегия таркибида Ҳоланддан ташқари ҳам юқори савияли футболчилар борлигига урғу берди.

«Ҳеч қандай шубҳа йўқ — Ҳоланд бизнинг етакчимиз. Бироқ менимча, сиз бошқа айрим футболчиларимизни етарлича баҳоламаяпсиз», деди мураббий.

Унинг таъкидлашича, Ҳоланд ҳам гол уриши ва ўз имкониятларини кўрсатиши учун жамоадошларининг ёрдамига муҳтож.

Норвегия сенсацияга тайёрланмоқда

Англия қоғозда фаворит бўлиши мумкин, аммо Норвегия ўз имкониятларига ишонмоқда. Солбаккеннинг баёнотидан кўриниб турибдики, жамоа рақиб босимидан фойдаланиб, ўзининг жамоавий ўйини орқали яримфиналга чиқишни мақсад қилган.

Энди асосий савол — Кейн етакчилигидаги Англия устун келадими ёки Ҳоланд бошчилигидаги Норвегия турнирнинг навбатдаги сенсациясини яратадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб берди«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб бердиБугун, 18:18Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Бугун, 17:54Скалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиСкалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиБугун, 17:37Англияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиАнглияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиБугун, 17:32Атлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиАтлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиБугун, 16:15Манчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиМанчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди