Солбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш берди
Норвегия миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Англияга қарши майдонга тушади. Учрашув олдидан норвегияликлар бош мураббийи Столе Солбаккен рақибни фаворит деб атади, бироқ Англиянинг устунлиги мутлақ эмаслигини таъкидлади.
Мураббийнинг фикрича, асосий босим айнан инглизлар зиммасида бўлади. Норвегия эса фақат Эрлинг Ҳоландга боғлиқ жамоа эмаслигини исботлашга ҳаракат қилади.
«Англия фаворит, аммо яққол эмас»
Столе Солбаккен Англиянинг кучли таркиби ва катта тажрибасини тан олди.
«Англия — фаворит, аммо яққол фаворит эмас. Менимча, Англияга нисбатан босим бизникидан кўра каттароқ», деди у.
Унинг сўзларига кўра, Норвегия ҳам натижа учун масъулият ҳис қилмоқда. Аммо ўйин бошлангач, футболчилар босимни унутиб, майдондаги вазифаларга эътибор қаратади.
Кейн ва Ҳоланд қарама-қаршилиги
Чоракфинал олдидан асосий эътибор икки ҳужумчи — Гарри Кейн ва Эрлинг Ҳоландга қаратилмоқда.
Солбаккен бу ҳолатни яширмади:
«Ҳеч кимга сир эмаски, Кейн Англия миллий жамоасининг етакчиси, Эрлинг эса бизнинг етакчимиз».
Шу билан бирга, мураббий учрашувни фақат икки юлдуз ўртасидаги рақобат сифатида баҳолаш нотўғри бўлишини айтди.
«Бошқа футболчиларимизни етарлича баҳоламаяпсиз»
Солбаккен Норвегия таркибида Ҳоланддан ташқари ҳам юқори савияли футболчилар борлигига урғу берди.
«Ҳеч қандай шубҳа йўқ — Ҳоланд бизнинг етакчимиз. Бироқ менимча, сиз бошқа айрим футболчиларимизни етарлича баҳоламаяпсиз», деди мураббий.
Унинг таъкидлашича, Ҳоланд ҳам гол уриши ва ўз имкониятларини кўрсатиши учун жамоадошларининг ёрдамига муҳтож.
Норвегия сенсацияга тайёрланмоқда
Англия қоғозда фаворит бўлиши мумкин, аммо Норвегия ўз имкониятларига ишонмоқда. Солбаккеннинг баёнотидан кўриниб турибдики, жамоа рақиб босимидан фойдаланиб, ўзининг жамоавий ўйини орқали яримфиналга чиқишни мақсад қилган.
Энди асосий савол — Кейн етакчилигидаги Англия устун келадими ёки Ҳоланд бошчилигидаги Норвегия турнирнинг навбатдаги сенсациясини яратадими?
…