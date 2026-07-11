Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”

·35·Дунё
Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”

Эрон Олий раҳбари Мужтабо Хоманаий АҚШ ва Исроил ҳужумлари оқибатида ҳалок бўлган собиқ Олий раҳбар Али Хоманаий ҳамда бошқа эронликларнинг ўлими жавобсиз қолмаслигини маълум қилди.

Фарс ахборот агентлиги хабарига кўра, Мужтабо Хоманаийнинг мурожаати Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (ИРГC) томонидан эълон қилинган. Унда қасос олиш Эрон халқининг қатъий талаби экани таъкидланган.

“Биз ушбу урушларда ҳалок бўлган барча шаҳидларнинг қони учун айбдорларни жазолашга қасамёд қиламиз. Бу Эрон халқининг иродаси ва у албатта амалга ошади”, — дейилади баёнотда.

Мужтабо Хоманаийнинг таъкидлашича, бу масала айрим шахслар билан боғлиқ эмас ва Эрон ўз мақсадидан воз кечмайди.

Маълум қилинишича, мазкур баёнот Али Хоманаийнинг дафн маросими муносабати билан тайёрланган мурожаатдан олинган бўлиб, унда ҳалок бўлганлар учун жавоб қайтарилиши яна бир бор таъкидланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиАфғонистон аҳолиси сони расман эълон қилиндиБугун, 18:20Францияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиФранцияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиБугун, 17:49Қуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинҚуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинБугун, 17:41Ветнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилди (видео)Ветнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилди (видео)Бугун, 17:3714 марта турмушга чиқиб, эркакларни алдаган аёл қўлга олинди14 марта турмушга чиқиб, эркакларни алдаган аёл қўлга олиндиБугун, 17:27«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?Бугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди