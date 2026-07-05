Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари Аббос Файзуллаев ва Элдор Шомуродовга Х’Пенг русумли автомобиллар тантанали равишда топширилди. Совғалар Б.А. Holding томонидан футболчиларга тақдим этилди.

Маросимда сўз олган Аббос Файзуллаев кўрсатилган эътибор учун миннатдорлик билдирди. У бу совғани шахсий ютуқ эмас, балки бутун миллий терма жамоанинг меҳнатига берилган баҳо сифатида қабул қилишини айтди.

"Кичик меҳнатимизни қадрлашгани учун катта раҳмат. Бу совға бутун терма жамоамизнинг ютуғи. Футболни бир киши ўйнамайди, бу жамоавий натижа. Компанияга ҳам миннатдорлик билдирамиз", деди Аббос Файзуллаев.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди

Тадбирда футболчиларга автомобил калитлари топширилди. Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев миллий терма жамоанинг сўнгги йиллардаги асосий футболчиларидан бири сифатида эътироф этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Бугун, 21:25Тошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларТошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларБугун, 18:10Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 12:173 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз берди3 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз бердиБугун, 01:48Тошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиТошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиБугун, 01:07Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиМирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиБугун, 00:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??