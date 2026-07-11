Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»

·0·Спорт
Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»

Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн Жаҳон чемпионати чорак финали олдидан ўзининг асосий рақобатчиларидан бири Эрлинг Холанд ҳақида юқори фикр билдирди. Икки тўпурар ўртасидаги қиёсловлар авж олган бир паллада, Кейн норвегиялик юлдузнинг жисмоний ҳолати ва самарадорлигини алоҳида эътироф этди. Мазкур тўқнашув нафақат икки терма жамоа, балки замонамизнинг энг кучли икки марказий ҳужумчиси ўртасидаги дуел сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Неттависен нашрига берган интервюсида Гарри Кейн ўзи ва Эрлинг Холанд ўртасидаги фарқларга тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, гарчи иккаласи ҳам ҳужумчи сифатида қайд этилса-да, майдондаги вазифалари ва ўйин услублари тубдан фарқ қилади. Кейн ўзини кўпроқ жамоавий ўйинга боғланган ва тўп билан кўпроқ муомалада бўладиган футболчи деб ҳисоблайди.

Майдондаги турлича роллар

«Бу саволга жавоб бериш мен учун қийин. Аввало, биз мутлақо бошқа-бошқа ўйинчилармиз. Тўғри, иккаламизни ҳам ҳужумчи дейишади, лекин очиғини айтсам, булар деярли икки хил позиция», — дея тушунтирди Англия терма жамоаси сардори. Унинг фикрича, Холанд соф якунловчи бўлса, Кейн майдоннинг чуқурроқ қисмларида ҳам фаоллик кўрсатишни афзал кўради.

Шунга қарамай, Кейн Манчестер Сити юлдузининг ютуқларини муносиб баҳолади. «Эрлинг ақлбовар қилмас ўйин кўрсатмоқда, унинг статистикасига гап бўлиши мумкин эмас. Жисмоний жиҳатдан у ҳақиқий машина, маҳлуқ десак ҳам бўлади. Унинг вазиятлардан фойдаланиш маҳорати энг юқори даражада», — дея қўшимча қилди Бавария форварди.

Ҳозирда Жаҳон чемпионатининг «Олтин бутса» соврини учун кураш ҳам айнан шу икки футболчи ўртасида қизғин кечмоқда. Эрлинг Холанд ҳисобида 7 та гол мавжуд бўлса, Гарри Кейн ундан атиги битта тўп фарқи билан ортда қолмоқда. Бироқ Кейн учун шахсий совринлар жамоавий муваффақиятдан кейинги ўринда туради.

Асосий мақсад — Жаҳон кубоги

Кейн барча ҳужумчилар гол ураётган ушбу турнирни юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, бундай йирик мусобақаларда рақобатнинг кучлилиги уни янада кўпроқ меҳнат қилишга ундайди. Шахсий натижалар қанчалик яхши бўлмасин, Гарри Кейн учун 2026-йилги чемпионлик бош устувор вазифа бўлиб қолаверади.

«Менинг асосий мақсадим — Англия билан Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш, «Олтин бутса» эмас. Лекин биламанки, жамоам муваффақият қозониши учун менинг вазифам гол уришдир», — дея хулоса қилди тажрибали ҳужумчи. Чорак финал баҳси нафақат ярим финал йўлланмасини, балки турнирнинг энг яхши тўпурари ким бўлишини ҳам катта эҳтимол билан белгилаб беради.

Гарри КейнЭрлинг ХоландАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиСкалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиБугун, 17:37Англияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиАнглияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиБугун, 17:32Атлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиАтлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиБугун, 16:15Манчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиМанчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиБугун, 16:14Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Бугун, 15:40Ферран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаФерран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаБугун, 15:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди