Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»
Англия терма жамоаси ва Бавария ҳужумчиси Гарри Кейн Жаҳон чемпионати чорак финали олдидан ўзининг асосий рақобатчиларидан бири Эрлинг Холанд ҳақида юқори фикр билдирди. Икки тўпурар ўртасидаги қиёсловлар авж олган бир паллада, Кейн норвегиялик юлдузнинг жисмоний ҳолати ва самарадорлигини алоҳида эътироф этди. Мазкур тўқнашув нафақат икки терма жамоа, балки замонамизнинг энг кучли икки марказий ҳужумчиси ўртасидаги дуел сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Неттависен нашрига берган интервюсида Гарри Кейн ўзи ва Эрлинг Холанд ўртасидаги фарқларга тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, гарчи иккаласи ҳам ҳужумчи сифатида қайд этилса-да, майдондаги вазифалари ва ўйин услублари тубдан фарқ қилади. Кейн ўзини кўпроқ жамоавий ўйинга боғланган ва тўп билан кўпроқ муомалада бўладиган футболчи деб ҳисоблайди.
Майдондаги турлича роллар«Бу саволга жавоб бериш мен учун қийин. Аввало, биз мутлақо бошқа-бошқа ўйинчилармиз. Тўғри, иккаламизни ҳам ҳужумчи дейишади, лекин очиғини айтсам, булар деярли икки хил позиция», — дея тушунтирди Англия терма жамоаси сардори. Унинг фикрича, Холанд соф якунловчи бўлса, Кейн майдоннинг чуқурроқ қисмларида ҳам фаоллик кўрсатишни афзал кўради.
Шунга қарамай, Кейн Манчестер Сити юлдузининг ютуқларини муносиб баҳолади. «Эрлинг ақлбовар қилмас ўйин кўрсатмоқда, унинг статистикасига гап бўлиши мумкин эмас. Жисмоний жиҳатдан у ҳақиқий машина, маҳлуқ десак ҳам бўлади. Унинг вазиятлардан фойдаланиш маҳорати энг юқори даражада», — дея қўшимча қилди Бавария форварди.
Ҳозирда Жаҳон чемпионатининг «Олтин бутса» соврини учун кураш ҳам айнан шу икки футболчи ўртасида қизғин кечмоқда. Эрлинг Холанд ҳисобида 7 та гол мавжуд бўлса, Гарри Кейн ундан атиги битта тўп фарқи билан ортда қолмоқда. Бироқ Кейн учун шахсий совринлар жамоавий муваффақиятдан кейинги ўринда туради.
Асосий мақсад — Жаҳон кубогиКейн барча ҳужумчилар гол ураётган ушбу турнирни юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, бундай йирик мусобақаларда рақобатнинг кучлилиги уни янада кўпроқ меҳнат қилишга ундайди. Шахсий натижалар қанчалик яхши бўлмасин, Гарри Кейн учун 2026-йилги чемпионлик бош устувор вазифа бўлиб қолаверади.
«Менинг асосий мақсадим — Англия билан Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиш, «Олтин бутса» эмас. Лекин биламанки, жамоам муваффақият қозониши учун менинг вазифам гол уришдир», — дея хулоса қилди тажрибали ҳужумчи. Чорак финал баҳси нафақат ярим финал йўлланмасини, балки турнирнинг энг яхши тўпурари ким бўлишини ҳам катта эҳтимол билан белгилаб беради.
…