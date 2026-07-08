38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этди

·0·Дунё
38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этди

АҚШнинг Флорида штатида юракни эзувчи фожиа содир бўлди. Машина ичида қолиб кетган икки ёшли қизалоқ кучли иссиқ таъсирида ҳаётдан кўз юмди. CBS News хабарига кўра, фожиа вақтида бола энагасининг қарамоғида бўлган.

Маълум қилинишича, воқеа Майами шаҳридан тахминан 32 километр шимолда жойлашган Ҳалландейл Бич шаҳрида рўй берган. 5 июль куни соат 13:35 атрофида полиция ходимлари чақирув асосида турар жойлардан бирига етиб борган ва ҳовлида турган минивен (микроавтобус) ичида икки ёшли қизчани аниқлаган.

Ўша куни шаҳарда ҳаво ҳарорати 38 даражагача кўтарилган бўлиб, ёпиқ транспорт воситаси ичидаги ҳарорат бундан ҳам юқори даражага чиққан бўлиши мумкин. Қутқарувчилар болани зудлик билан шифохонага етказган, аммо шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолишга муваффақ бўлмаган. Қизчанинг автомобилда аниқ қанча вақт қолиб кетгани ҳозирча маълум эмас.

Полиция маълумотига кўра, ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан прокурорлар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Тергов давом этаётгани сабабли ҳозирча ҳеч кимга нисбатан расмий айблов эълон қилинмаган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу воқеадан сўнг барча ота-оналар, васийлар ва энагаларга яна бир бор муҳим огоҳлантириш билан мурожаат қилди.

«Бу жуда оғир ва қайғули йўқотиш. Биз боланинг оиласи ҳамда ушбу фожиадан жабр кўрган барча инсонларга ҳамдардлик билдирамиз. Шунингдек, барча ота-оналар, васийлар ва энагаларни яна бир бор огоҳлантирамиз: машинани қулфлаб кетишдан олдин ҳар доим орқа ўриндиқни текширинг», — дейилади полициянинг расмий баёнотида.

KidsAndCars.org нодавлат ташкилоти маълумотларига кўра, бу АҚШда 2026 йил бошидан буён иссиқда машина ичида қолиб кетиши оқибатида ҳалок бўлган камида ўнинчи бола ҳисобланади. 2025 йил давомида эса мамлакат бўйлаб худди шундай бахтсиз ҳодисалар туфайли камида 37 нафар бола ҳаётдан кўз юмган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиБугун, 01:31Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаТрамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаБугун, 00:01Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиБишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиКеча, 23:52АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)Кеча, 23:43Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаВирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқдаКеча, 22:01Австралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиАвстралияда граффитичи кўприк минорасига улкан қуш расмини чиздиКеча, 21:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди