Ветнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилди (видео)
Ветнамнинг Фукуок ороли яқинида сайёҳларни олиб кетаётган тез юрар катер ағдарилиб кетиши оқибатида 15 киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда Zakon.kz хабар берди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса вақтида катер бортида 36 киши, жумладан 32 нафар ҳиндистонлик сайёҳ ва 4 нафар экипаж аъзоси бўлган.
Фожиа Хон Мей Рут Нгоай оролидан тахминан 400 метр узоқликда юз берган. Ҳодисадан сўнг қутқарув хизматлари зудлик билан воқеа жойига етиб бориб, йўловчиларни қутқариш ишларини бошлаган.
Дастлабки текширувларга кўра, ҳалокатга катерда юзага келган техник носозлик сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ҳозирда ҳодиса юзасидан расмий суриштирув ишлари олиб борилмоқда.
Маҳаллий расмийлар қурбонлар ва жабрланганларнинг шахсига аниқлик киритиш ҳамда ҳалокат сабабларини тўлиқ ўрганиш ишлари давом этаётганини маълум қилган.
…