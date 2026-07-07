Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди

·0·Ўзбекистон
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини янгилашни назарда тутувчи қонун лойиҳасини қабул қилди.

Лойиҳага кўра, амалдаги 26 та ҳарф ва 3 та ҳарф бирикмаси ўрнига 28 та ҳарф ҳамда битта тутуқ белгисидан иборат алифбо жорий этилиши мумкин.

Қайси ҳарфлар ўзгаради?

Қонун лойиҳасида бир қатор ҳарфларнинг ёзилиши янгиланиши назарда тутилган:

  • Gʻ gʻ → Ğ ğ

  • Oʻ oʻ → Ö ö

  • Sh sh → Ş ş

  • Ch ch → Ç ç

Шунингдек, ng ҳарф бирикмасини алифбодан чиқариш таклиф этилмоқда.

Агар лойиҳа кучга кирса, ўзбек лотин алифбоси 28 та ҳарф ва битта тутуқ белгисидан ташкил топади.

Ўзгаришлар ҳали кучга киргани йўқ

Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан қабул қилиниб, Сенатга юборилди.

Ўзгаришлар амалга кириши учун:

  1. Сенат қонунни маъқуллаши;

  2. Президент уни имзолаши;

  3. қонун расман эълон қилиниши керак.

Шу боис ҳозирча амалдаги алифбо ўз кучини сақлаб турибди.

Жамоатчилик муҳокамаси ўтказилмаган

Қайд этилишича, қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилмаган.

Шунингдек, Қонунчилик палатасининг дастлабки расмий ахборотида айнан қайси ҳарфлар ўзгаришига аниқлик киритилмаган. Ялпи мажлис фақат парламент сайти орқали намойиш этилган, эфирни кейинчалик қайта томоша қилиш имконияти ҳам бўлмаган.

Қонунчилик палатаси мажлисларни YouTube орқали жонли эфирга узатиш амалиётини тўхтатгани ҳам муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Янги алифбо босқичма-босқич жорий этилади

Парламент ахборотига кўра, ўзгаришларни бир кунда эмас, босқичма-босқич амалга ошириш режалаштирилган.

Қонун кучга киргунига қадар расмийлаштирилган ҳужжатлар, миллий валюта ва қимматли қоғозлар ўз кучини сақлаб қолади.

Шунингдек, давлат идораларидаги:

  • бланкалар;

  • пешлавҳалар;

  • кўрсаткичлар;

  • рамзий белгилар;

  • бошқа моддий атрибутлар

белгиланган муддатгача ўзгаришсиз ишлатилиши мумкин.

Қўшимча харажатларни камайтириш мақсад қилинган

Парламентнинг таъкидлашича, босқичма-босқич ўтиш давлат ташкилотларидаги барча ҳужжат ва пешлавҳаларни бир вақтда алмаштириш заруратини йўқотади.

Бу эса бюджетдан катта миқдорда қўшимча маблағ сарфланишининг олдини олиши кутилмоқда.

Энди лойиҳанинг кейинги тақдири Сенат ва Президент қарорига боғлиқ. Аммо таклиф этилаётган ўзгаришлар аллақачон жамоатчиликда қизғин муҳокамаларни бошлаб юборди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаТошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаБугун, 15:29Ўзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиЎзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқландиБугун, 15:17Юнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиЮнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиБугун, 14:43Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиЎзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиБугун, 13:23Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Бугун, 12:01Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиТошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиБугун, 11:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун