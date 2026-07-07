Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Олий Мажлис Қонунчилик палатаси лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини янгилашни назарда тутувчи қонун лойиҳасини қабул қилди.
Лойиҳага кўра, амалдаги 26 та ҳарф ва 3 та ҳарф бирикмаси ўрнига 28 та ҳарф ҳамда битта тутуқ белгисидан иборат алифбо жорий этилиши мумкин.
Қайси ҳарфлар ўзгаради?
Қонун лойиҳасида бир қатор ҳарфларнинг ёзилиши янгиланиши назарда тутилган:
Gʻ gʻ → Ğ ğ
Oʻ oʻ → Ö ö
Sh sh → Ş ş
Ch ch → Ç ç
Шунингдек, ng ҳарф бирикмасини алифбодан чиқариш таклиф этилмоқда.
Агар лойиҳа кучга кирса, ўзбек лотин алифбоси 28 та ҳарф ва битта тутуқ белгисидан ташкил топади.
Ўзгаришлар ҳали кучга киргани йўқ
Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан қабул қилиниб, Сенатга юборилди.
Ўзгаришлар амалга кириши учун:
Сенат қонунни маъқуллаши;
Президент уни имзолаши;
қонун расман эълон қилиниши керак.
Шу боис ҳозирча амалдаги алифбо ўз кучини сақлаб турибди.
Жамоатчилик муҳокамаси ўтказилмаган
Қайд этилишича, қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилмаган.
Шунингдек, Қонунчилик палатасининг дастлабки расмий ахборотида айнан қайси ҳарфлар ўзгаришига аниқлик киритилмаган. Ялпи мажлис фақат парламент сайти орқали намойиш этилган, эфирни кейинчалик қайта томоша қилиш имконияти ҳам бўлмаган.
Қонунчилик палатаси мажлисларни YouTube орқали жонли эфирга узатиш амалиётини тўхтатгани ҳам муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Янги алифбо босқичма-босқич жорий этилади
Парламент ахборотига кўра, ўзгаришларни бир кунда эмас, босқичма-босқич амалга ошириш режалаштирилган.
Қонун кучга киргунига қадар расмийлаштирилган ҳужжатлар, миллий валюта ва қимматли қоғозлар ўз кучини сақлаб қолади.
Шунингдек, давлат идораларидаги:
бланкалар;
пешлавҳалар;
кўрсаткичлар;
рамзий белгилар;
бошқа моддий атрибутлар
белгиланган муддатгача ўзгаришсиз ишлатилиши мумкин.
Қўшимча харажатларни камайтириш мақсад қилинган
Парламентнинг таъкидлашича, босқичма-босқич ўтиш давлат ташкилотларидаги барча ҳужжат ва пешлавҳаларни бир вақтда алмаштириш заруратини йўқотади.
Бу эса бюджетдан катта миқдорда қўшимча маблағ сарфланишининг олдини олиши кутилмоқда.
Энди лойиҳанинг кейинги тақдири Сенат ва Президент қарорига боғлиқ. Аммо таклиф этилаётган ўзгаришлар аллақачон жамоатчиликда қизғин муҳокамаларни бошлаб юборди.
…