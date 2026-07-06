Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди

·0·Дунё
Австралия соҳилидаги сирли металл шарлар қаердан келгани маълум бўлди

Австралия Космик агентлиги (ASA) мамлакатнинг шимолий Қвинсленд соҳилига чиқиб қолган сирли металл шарларнинг эҳтимолий манбасини аниқлаганини маълум қилди. Мутахассислар фикрича, мазкур буюмлар космик ракета парвозида қўлланиладиган босим идишлари бўлиши мумкин.

Сўнгги дам олиш кунлари Таунсвилл шаҳри шимолида жойлашган Форрест-Бич соҳилидан олтита йирик металл шар топилди. Дастлаб уларнинг космик чиқиндилар бўлиши мумкинлиги ҳақида тахминлар илгари сурилган эди. Энди эса Австралия Космик агентлиги ушбу буюмларнинг белгилари ва ташқи кўриниши ракета ташувчисининг қисмларига мос келишини билдирди.

Айни пайтда агентлик халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда мазкур ракета қайси давлатга тегишли эканини расман тасдиқлаш устида иш олиб бормоқда.

Қвинсленд ёнғин хизмати топилмалар атрофида 50 метрлик хавфсизлик ҳудуди ташкил этилганини маълум қилди. Маҳаллий аҳолидан шубҳали буюмларга яқинлашмаслик, уларга тегмаслик ва дарҳол фавқулодда хизматларга хабар бериш сўралди.

Sohilda va oʻrmon chetida metall sharsimon kosmik jismlar yotibdi.

Интернет фойдаланувчилари орасида шарлар космик аппаратларнинг ёнилғи баклари бўлиши мумкинлиги ҳақида тахминлар ҳам тарқалди. Мутахассислар улар ичида ёнувчан ёки хавфли кимёвий моддалар қолган бўлиши эҳтимолини истисно қилмаяпти. Шу боис ҳимоя кийимидаги махсус гуруҳлар шарларни полиция назорати остида хавфли чиқиндилар учун мўлжалланган махсус контейнерларга жойлаштирган.

Форрест-Бичдаги маҳаллий тадбиркор Лиза Скоби бу воқеа тинч ҳудуд аҳолиси учун катта қизиқиш уйғотганини таъкидлади.

Австралия Космик агентлигига кўра, шарларнинг жойлашуви ва хусусиятлари яқинда орбитадан атмосферага қайта кирган хорижий ракета қисмлари билан мос келади.

Бу Австралия соҳилларида биринчи бор кузатилаётган бундай ҳодиса эмас. 2023 йилда Ҳиндистон Ғарбий Австралия соҳилидан топилган улкан металл гумбаз мамлакатнинг PSLV ракета ташувчисига тегишли эканини тасдиқлаган эди. Шунингдек, 2011 йилда Намибияда ҳам шунга ўхшаш металл шар топилган бўлиб, мутахассислар уни учувчисиз ракетага тегишли гидразин ёнилғи баки бўлиши мумкинлигини билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатҚийноққа солинган ғазолик маҳбус сурати ортидаги ачинарли ҳақиқатБугун, 13:385 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?5 минг йиллик сир: Стоунхенж тошлари у ерга қандай келиб қолган?Бугун, 13:28Қулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароҚулупнай савдоси жанжалга айланди: Ўш бозоридаги можароБугун, 13:22АҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиАҚШнинг бир нечта штатида Мустақиллик куни отишмалар билан якунландиБугун, 12:32Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бразилия Жаҳон чемпионати билан хайрлашди, Неймарнинг кўз ёши муҳокамада!Бугун, 12:18Киевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушдиКиевга ҳужумдан сўнг 24 киши жароҳат билан шифохонага тушдиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди