Қуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкин

·4·Дунё
Қуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкин

Бельгиядаги KU Leuven Астрономия институти олимлари Ер сайёраси келажакда Қуёш ҳаётининг сўнгги босқичларидан омон чиқиши мумкинлигини маълум қилди. Янги тадқиқот натижаларига кўра, бу эҳтимол аввал ўйланганидан анча юқори бўлиши мумкин.

Тадқиқот Astronomy & Astrophysics илмий журналида эълон қилинган. Олимлар Қуёшга ўхшаш, аммо ҳаётининг якуний босқичига етиб келган юлдузни кузатиш орқали Ернинг келажак тақдирини қайта баҳолади.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, тахминан 5 миллиард йилдан кейин Қуёш ўз ядросидаги водород захирасини тугатади. Шундан сўнг у қизил гигантга айланиб, ҳозирги ҳажмидан қарийб 100 бараваргача кенгайиши мумкин.

Бу жараёнда Ерга бир вақтнинг ўзида икки хил таъсир кузатилади. Бир томондан, Қуёшнинг кескин кенгайиши сайёрани ўзига тортиши мумкин. Иккинчи томондан эса, юлдуз ташқи қатламларини йўқотиб, массаси камаяди. Натижада унинг тортиш кучи сусайиб, Ер янада узоқроқ орбитага силжиши эҳтимоли пайдо бўлади.

Тадқиқот муаллифи Матс Эсселдерснинг таъкидлашича, Ернинг келажаги айнан шу икки жараён ўртасидаги мувозанатга боғлиқ. Агар Қуёшнинг тортиш кучи устун келса, сайёра ютилиб кетади. Акс ҳолда эса Ер хавфли ҳудуддан чиқиб кетиши мумкин.

Олимлар бу хулосага келиш учун Ердан тахминан 200 ёруғлик йили узоқликда жойлашган L2 Puppis юлдузини ҳам кузатишган. У бир вақтлар Қуёшга ўхшаган бўлиб, ҳозир ҳаётининг охирги босқичини бошдан кечирмоқда.

Замонавий гравитацион моделлар асосида ўтказилган ҳисоб-китоблар Ер кенгайган Қуёш таъсиридан чиқиб кетиши мумкинлигини кўрсатган. Бироқ олимлар бу хулосани тўлиқ тасдиқлаш учун қўшимча кузатувлар ва аниқроқ маълумотлар зарурлигини таъкидламоқда.

Шу билан бирга, тадқиқотчилар Меркурий ва Венера қизил гигантга айланган Қуёшнинг ташқи қатламлари томонидан ютиб юборилиши эҳтимоли жуда юқори эканини қайд этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ветнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилдиВетнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилдиБугун, 17:3714 марта турмушга чиқиб, эркакларни алдаган аёл қўлга олинди14 марта турмушга чиқиб, эркакларни алдаган аёл қўлга олиндиБугун, 17:27«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?Бугун, 16:12Татаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонадаТатаристонда 46 йўловчи бор автобус ағдарилди: жабрланганлар шифохонадаБугун, 16:05500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилди500 йилгача яшайдиган ноёб акула Ирландия соҳилидан топилдиБугун, 15:49Германияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилдиГерманияда Иккинчи жаҳон уруши даврига оид 500 килолик бомба топилдиБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди