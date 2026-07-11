Афғонистон аҳолиси сони расман эълон қилинди

·0·Дунё
Афғонистон аҳолиси сони расман эълон қилинди

Бутунжаҳон аҳоли куни муносабати билан Афғонистон Миллий статистика ва ахборот бошқармаси (ГСИА) мамлакатнинг янгиланган демографик кўрсаткичларини эълон қилди.

Расмий маълумотларга кўра, Афғонистон аҳолиси 37,2 миллион нафарга етган. Бу ўтган йилги 36,4 миллион кўрсаткичга нисбатан 800 минг кишига ёки 2,2 фоизга кўпдир. Аҳолининг 51 фоизини эркаклар, 49 фоизини эса аёллар ташкил этади.

Ҳисоботга кўра, мамлакат аҳолисининг асосий қисми қишлоқ ҳудудларида яшайди. Жами аҳолининг 70 фоизи ёки қарийб 26 миллион киши қишлоқларда истиқомат қилади. Шаҳар аҳолиси 9,8 миллион нафар (26 фоиз)ни ташкил этса, 1,5 миллионга яқин фуқаро (4 фоиз) кўчманчи турмуш тарзини олиб боради.

Ҳудудлар кесимида Кобул аҳолиси энг кўп вилоят бўлиб қолмоқда. Пойтахт ҳудудида 6,4 миллион киши яшайди. Ундан кейинги ўринда эса Ҳирот вилояти жойлашган бўлиб, у ерда 2,4 миллион аҳоли истиқомат қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”Мужтабо Хоманаий: “Али Хоманаий ва бошқа қурбонлар учун қасос олинади”Бугун, 18:08Францияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиФранцияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилдиБугун, 17:49Қуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинҚуёш 100 баравар кенгайса ҳам Ер сақланиб қолиши мумкинБугун, 17:41Ветнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилди (видео)Ветнамда сайёҳлар кетаётган катер ағдарилди (видео)Бугун, 17:3714 марта турмушга чиқиб, эркакларни алдаган аёл қўлга олинди14 марта турмушга чиқиб, эркакларни алдаган аёл қўлга олиндиБугун, 17:27«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?Бугун, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди