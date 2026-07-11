Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлди
Смартфонлар бозорида ўз мавқеини тиклашга интилаётган Моторола компанияси навбатдаги флагман қурилмаси — Edge 70 Max моделини намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, янги смартфон 15-июль куни Ҳиндистонда бўлиб ўтадиган махсус тадбирда кенг жамоатчиликка тақдим этилади. Ушбу қурилма ўзининг юқори унумдорлиги ва энергия сиғими билан бозордаги етакчи флагманларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Моторола Edge 70 Max энг сўнгги Snapdragon 8 Ген 5 процессори билан жиҳозланади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу чипсет ёрдамида смартфон AnTuTu бенчмарк тестида 3 миллиондан ортиқ балл тўплашга муваффақ бўлган. Қурилманинг барқарор ишлашини таъминлаш учун 5500 мм² майдонга эга буғланиш камераси ўрнатилган бўлиб, у қизиб кетишнинг олдини олади. Тезкор хотира (RAM) ҳажми эса 12 GBни ташкил этади.
Экран ва тасвир сифатиҚурилманинг дисплей қисми ҳам замонавий технологияларни ўзида мужассам этган. Edge 70 Max модели ҚҲД+ аниқликдаги юқори сифатли ЛТПО панел билан таъминланади. Экраннинг янгиланиш частотаси 144 Hz бўлиб, у ўйинлар ва интерфейс анимацияларининг силлиқ ҳаракатланишини кафолатлайди. Энг ҳайратланарли томони шундаки, дисплейнинг энг юқори ёрқинлик даражаси 7000 нитга етиши айтилмоқда, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради.
Экран 10 битли ранг чуқурлигини қўллаб-қувватлайди ва ДСИ-P3 ранглар гаммасини тўлиқ қамраб олади. Ташқи таъсирлардан ҳимоя қилиш мақсадида дисплей юзасига Корнинг Горилла Гласс 7i ҳимоя ойнаси ўрнатилган. Ушбу хусусиятлар смартфонни нафақат контент кўриш, балки профессионал даражада графикалар билан ишлаш учун ҳам қулай воситага айлантиради.
Автономлик ва қувватлаш имкониятлариЯнги флагманнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг аккумуляторидир. Моторола муҳандислари қурилмага 7100 мА·ш сиғимли батарея ўрнатишга қарор қилишган. Бундай катта сиғим смартфоннинг фаол фойдаланиш режимида ҳам узоқ вақт хизмат қилишини таъминлайди. Шунингдек, 90 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш технологияси батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.
Моторола Edge 70 Max сериядаги магнитли сиmsиз қувватлаш функциясига эга бўлган биринчи моделга айланади. 25 В қувватли ушбу магнитли тизим фойдаланувчиларга қўшимча қулайлик яратади. Қурилманинг корпуси алюминийдан, орқа панели эса шишадан ишланади, бу унга премиум кўриниш бахш этади. Камера борасида эса 50 мегапикселли Sony сенсори асосий рол ўйнаши тасдиқланган.
Ҳозирча Моторола Edge 70 Max моделининг аниқ нархи очиқланмаган. Бироқ, тақдим этилган техник кўрсаткичлар ва инновацион ечимлар ушбу смартфоннинг юқори нарх сегментидан жой олишидан далолат беради. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий ёки норасмий каналлар орқали кириб келиши технология ихлосмандлари учун қизиқарли янгилик бўлиши шубҳасиз.
…