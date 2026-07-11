Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлди

·0·Техно
Моторола Эдге 70 Max тақдимот санаси ва техник хусусиятлари маълум бўлди

Смартфонлар бозорида ўз мавқеини тиклашга интилаётган Моторола компанияси навбатдаги флагман қурилмаси — Edge 70 Max моделини намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания томонидан эълон қилинган расмий маълумотларга кўра, янги смартфон 15-июль куни Ҳиндистонда бўлиб ўтадиган махсус тадбирда кенг жамоатчиликка тақдим этилади. Ушбу қурилма ўзининг юқори унумдорлиги ва энергия сиғими билан бозордаги етакчи флагманларга жиддий рақобат туғдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Моторола Edge 70 Max энг сўнгги Snapdragon 8 Ген 5 процессори билан жиҳозланади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу чипсет ёрдамида смартфон AnTuTu бенчмарк тестида 3 миллиондан ортиқ балл тўплашга муваффақ бўлган. Қурилманинг барқарор ишлашини таъминлаш учун 5500 мм² майдонга эга буғланиш камераси ўрнатилган бўлиб, у қизиб кетишнинг олдини олади. Тезкор хотира (RAM) ҳажми эса 12 GBни ташкил этади.

Экран ва тасвир сифати

Қурилманинг дисплей қисми ҳам замонавий технологияларни ўзида мужассам этган. Edge 70 Max модели ҚҲД+ аниқликдаги юқори сифатли ЛТПО панел билан таъминланади. Экраннинг янгиланиш частотаси 144 Hz бўлиб, у ўйинлар ва интерфейс анимацияларининг силлиқ ҳаракатланишини кафолатлайди. Энг ҳайратланарли томони шундаки, дисплейнинг энг юқори ёрқинлик даражаси 7000 нитга етиши айтилмоқда, бу эса қуёшли кунда ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради.

Экран 10 битли ранг чуқурлигини қўллаб-қувватлайди ва ДСИ-P3 ранглар гаммасини тўлиқ қамраб олади. Ташқи таъсирлардан ҳимоя қилиш мақсадида дисплей юзасига Корнинг Горилла Гласс 7i ҳимоя ойнаси ўрнатилган. Ушбу хусусиятлар смартфонни нафақат контент кўриш, балки профессионал даражада графикалар билан ишлаш учун ҳам қулай воситага айлантиради.

Автономлик ва қувватлаш имкониятлари

Янги флагманнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг аккумуляторидир. Моторола муҳандислари қурилмага 7100 мА·ш сиғимли батарея ўрнатишга қарор қилишган. Бундай катта сиғим смартфоннинг фаол фойдаланиш режимида ҳам узоқ вақт хизмат қилишини таъминлайди. Шунингдек, 90 В қувватга эга тезкор симли қувватлаш технологияси батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.

Моторола Edge 70 Max сериядаги магнитли сиmsиз қувватлаш функциясига эга бўлган биринчи моделга айланади. 25 В қувватли ушбу магнитли тизим фойдаланувчиларга қўшимча қулайлик яратади. Қурилманинг корпуси алюминийдан, орқа панели эса шишадан ишланади, бу унга премиум кўриниш бахш этади. Камера борасида эса 50 мегапикселли Sony сенсори асосий рол ўйнаши тасдиқланган.

Ҳозирча Моторола Edge 70 Max моделининг аниқ нархи очиқланмаган. Бироқ, тақдим этилган техник кўрсаткичлар ва инновацион ечимлар ушбу смартфоннинг юқори нарх сегментидан жой олишидан далолат беради. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий ёки норасмий каналлар орқали кириб келиши технология ихлосмандлари учун қизиқарли янгилик бўлиши шубҳасиз.

МоторолаСмартфонТехнологияSnapdragonФлагман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликXiaomi Роутер BE19000 Pro Европада сотувга чиқди: Wi-Fi 7 ва ультра тезликБугун, 16:27Apple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлдиApple компаниясининг илк буклама смартфони iPhone Ultra аккумулятор сиғими маълум бўлдиБугун, 15:54Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиApple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиБугун, 14:31МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиМиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиБугун, 14:20Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиЯпония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиБугун, 13:53Квантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиКвантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиБугун, 13:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги