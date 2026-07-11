«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб берди
Аргентина миллий жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинес ЖЧ–2026да ҳакамлар амалдаги чемпионлар фойдасига қарор чиқаряпти, деган баҳсларга муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, жамоа бундай мунозараларга эмас, майдондаги ўйинга эътибор қаратмоқда.
Аргентина чоракфиналда Швейцарияга қарши баҳс олиб боради. Учрашув олдидан ҳакамлик масаласи яна кун тартибига чиқди.
Мартинес баҳсларга нуқта қўйди
Лисандро Мартинесга ҳакамлар Аргентина миллий жамоаси фойдасига қарорлар қабул қилаётгани ҳақида савол берилди.
«Айтадиган ҳеч нарса йўқ. Сизлар шундай мунозараларни яратяпсизлар. Биз эса майдонда 100 фоиз ўзимизни аямай ўйнашимизга эътибор қаратяпмиз», деди у.
Унинг фикрича, футболчилар ташқи муҳокамаларга чалғимасдан, натижа учун курашиши керак.
Аргентина яна катта синов олдида
Амалдаги жаҳон чемпионлари чоракфиналда Швейцария миллий жамоаси билан тўқнаш келади.
Аргентина турнир фаворитларидан бири сифатида қаралаётган бўлса-да, ҳар бир баҳсда жамоага нисбатан катта босим сақланиб қолмоқда.
Амалдаги чемпион мақомини ҳимоя қилмоқда
Мексика, Канада ва АҚШда ўтаётган ЖЧ–2026 мусобақаси 19 июлгача давом этади.
Аргентина миллий жамоаси амалдаги жаҳон чемпиони ҳисобланади. Энди жамоа навбатдаги босқичга чиқиш учун Швейцария тўсиғидан ўтиши керак.
…