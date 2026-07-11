«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб берди

·0·Спорт
«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб берди

Аргентина миллий жамоаси ҳимоячиси Лисандро Мартинес ЖЧ–2026да ҳакамлар амалдаги чемпионлар фойдасига қарор чиқаряпти, деган баҳсларга муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, жамоа бундай мунозараларга эмас, майдондаги ўйинга эътибор қаратмоқда.

Аргентина чоракфиналда Швейцарияга қарши баҳс олиб боради. Учрашув олдидан ҳакамлик масаласи яна кун тартибига чиқди.

Мартинес баҳсларга нуқта қўйди

Лисандро Мартинесга ҳакамлар Аргентина миллий жамоаси фойдасига қарорлар қабул қилаётгани ҳақида савол берилди.

«Айтадиган ҳеч нарса йўқ. Сизлар шундай мунозараларни яратяпсизлар. Биз эса майдонда 100 фоиз ўзимизни аямай ўйнашимизга эътибор қаратяпмиз», деди у.

Унинг фикрича, футболчилар ташқи муҳокамаларга чалғимасдан, натижа учун курашиши керак.

Аргентина яна катта синов олдида

Амалдаги жаҳон чемпионлари чоракфиналда Швейцария миллий жамоаси билан тўқнаш келади.

Аргентина турнир фаворитларидан бири сифатида қаралаётган бўлса-да, ҳар бир баҳсда жамоага нисбатан катта босим сақланиб қолмоқда.

Амалдаги чемпион мақомини ҳимоя қилмоқда

Мексика, Канада ва АҚШда ўтаётган ЖЧ–2026 мусобақаси 19 июлгача давом этади.

Аргентина миллий жамоаси амалдаги жаҳон чемпиони ҳисобланади. Энди жамоа навбатдаги босқичга чиқиш учун Швейцария тўсиғидан ўтиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Солбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиСолбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиБугун, 18:11Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Бугун, 17:54Скалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиСкалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирдиБугун, 17:37Англияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиАнглияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиБугун, 17:32Атлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиАтлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиБугун, 16:15Манчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиМанчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиБугун, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди