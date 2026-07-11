Францияда жазирама сабаб фавқулодда режа ишга туширилди
Франция ҳукумати мамлакатнинг ғарбий ҳудудларида кузатилаётган кучли жазирама туфайли илк бор “Orsec экстремал иссиқлик” фавқулодда режасини ишга туширди. Бу ҳақда Euronews хабар берди.
Мазкур режа “қизил” даражадаги иссиқлик хавфи эълон қилинган 9 та департаментда жорий этилган. Метеорологлар 12 июльдан бошлаб огоҳлантириш Париж жойлашган Ил-де-Франц минтақаси билан бирга яна 24 та департаментга кенгайтирилишини маълум қилган.
Одатда тошқин ва бошқа йирик табиий офатлар вақтида қўлланиладиган ушбу фавқулодда механизм бу сафар рекорд даражадаги иссиқ об-ҳаво сабаб ишга туширилди.
Расмий маълумотларга кўра, йил бошидан буён Францияда 8 мингдан ортиқ ёнғин содир бўлиб, 25 минг гектардан зиёд ҳудуд ёниб кетган. Шу боис ҳукумат кексалар ва бошқа ҳимояга муҳтож фуқаролар учун совитиш марказларини очмоқда, шунингдек, шифохоналарга минглаб кондиционерлар ўрнатилмоқда.
Синоптикларнинг прогнозига кўра, мамлакатда жазирама 14 июльга қадар давом этади.
…