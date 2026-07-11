Англияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтди
Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Норвегияга қарши муҳим баҳс олдидан таркиб бўйича ижобий янгилик олди. Бош мураббий Томас Тухел Деклан Райс, Рис Жеймс ва Марк Геҳининг яна жамоа билан машғулотларга қайтганини маълум қилди.
Бироқ Англия таркибида битта жиддий йўқотиш бор — Мексикага қарши ўйинда қизил карточка олган Жарелл Куанса навбатдаги баҳсни ўтказиб юборади.
Уч футболчи машғулотларга қайтди
Томас Тухелнинг айтишича, Деклан Райс, Рис Жеймс ва Марк Геҳининг барчаси сафга қайтган ва умумий гуруҳда машғулот ўтказган.
«Учаласи ҳам сафга қайтди ва машғулотларда иштирок этди. Бу жуда яхши янгилик. Дисквалификация қилинган футболчидан ташқари барча майдонга тушишга тайёр», деди германиялик мутахассис.
Бу Англия учун айниқса чоракфинал каби ҳал қилувчи босқич олдидан катта плюс ҳисобланади.
Куанса Норвегияга қарши ўйнамайди
Англия Мексикага қарши баҳсда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонган эди. Ўша учрашувда ҳимоячи Жарелл Куанса қизил карточка олган.
Шу сабабли у дисквалификация қилинган ва Норвегияга қарши чоракфинал баҳсида жамоасига ёрдам бера олмайди.
Баҳс қачон бошланади?
Норвегия ва Англия миллий жамоалари ўртасидаги чоракфинал учрашуви 12 июль куни бўлиб ўтади.
Беллашув Тошкент вақти билан соат 02:00 да старт олади.
Англиянинг асосий футболчилари сафга қайтгани Тухелга таркиб танлашда катта имконият беради. Энди асосий савол — бу қайтишлар Норвегияга қарши ўйин натижасига қанчалик таъсир қилади?
…