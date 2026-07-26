Анқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушди
Туркия пойтахти Анқарада ёғган кучли ёмғир қисқа фурсатда кўплаб кўчаларни сув остида қолдирди. Кучли ёғингарчилик туфайли айрим йўлларда ҳаракат издан чиқиб, ҳайдовчилар учун хавфли вазият юзага келди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолардан бирида сув босган кўча ўртасидаги чуқурни пайқамай қолган автомобил унга тушиб кетиб, ён томонга ағдарилиб қолгани акс этган. Машинанинг катта қисми лойқа сув ичида қолиб кетган.
Воқеа гувоҳлари бир зумда ёрдамга ошиқиб, ағдарилган автомобил ичидаги йўловчиларни ташқарига чиқаришга муваффақ бўлишди. Кадрларда бир неча фуқаро биргаликда ҳаракат қилиб, машина ичидагиларни хавфсиз жойга олиб чиқаётгани кўринади.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида оғир тан жароҳати олганлар ҳақида хабар берилмаган. Бироқ ушбу воқеа кучли ёғингарчилик пайтида сув босган йўлларда ҳаракатланиш қанчалик хавфли эканини яна бир бор намоён этди.
…