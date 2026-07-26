Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушди

·17·Авто
Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушди

Автомобил саноатида роботлаштириш жараёни янги босқичга кўтарилмоқда. Франциянинг Renault компанияси ўз заводларида шиналарни саралаш ва ташиш каби жисмонан оғир вазифаларни бажариш учун махсус Калвин номли роботларни жорий қила бошлади. Бу янгилик нафақат ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, балки ишчиларнинг саломатлигини асраш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ТопГеар нашри маълумотларига кўра, автомобил ғилдиракларини конвеерга жойлаштириш жараёни завод ишчилари учун энг машаққатли юмушлардан бири саналади. Битта шинанинг оғирлиги ўртача 40 килограммга яқин бўлиб, уни кун бўйи, ҳатто тунги сменаларда ҳам тўхтовсиз кўтариб-тушириш инсон саломатлигига жиддий зарар етказиши мумкин. Калвин роботлари айнан шу муаммони ҳал қилиш учун яратилган.

Технологик ечим ва самарадорлик

Калвин роботлари ўзининг чаққонлиги ва аниқлиги билан ажралиб туради. Улар шиналарни махсус қутилардан олиб, конвеер лентасига жойлаштириш билан шуғулланади. Ушбу роботларнинг ишлаш принципи шунчалик мукаммал даражага етказилганки, улар ҳатто энг ноқулай ҳолатда турган ғилдиракларни ҳам осонликча илиб олади. Бу эса ишлаб чиқариш линиясининг бир сония ҳам тўхтаб қолмаслигини таъминлайди.

Муҳандисларнинг таъкидлашича, шиналар билан ишлаш уларнинг юmsҳоқ ва эгилувчан тузилиши сабабли қийин кечади. Инсон учун бу жараён нафақат жисмоний чарчоқ, балки диққатни жамлашни ҳам талаб қилади. Renault компанияси Калвин ёрдамида бу жараённи тўлиқ автоматлаштиришга эришди, натижада ишчиларнинг жароҳат олиш хавфи нолга туширилди.

Инсон ўрнини роботлар эгаллайдими?

Кўпчиликни роботлаштириш жараёни иш ўринларининг қисқаришига олиб келиши хавотирга солади. Бироқ Renault раҳбарияти бу масалага бошқача ёндашмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, роботлар одамларнинг ўрнини бутунлай эгалламайди, балки уларни "инсон чидаб бўлмас" даражадаги оғир меҳнатдан халос этади. Бўшаган ишчи кучи эса кўпроқ интеллектуал ва сифат назорати билан боғлиқ жараёнларга йўналтирилади.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Renault бренди ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги бундай технологик янгиланишлар келажакда маҳаллий ишлаб чиқариш жараёнларига ҳам ўз таъсирини ўтказиши тайин. Автоматлаштириш нафақат харажатларни камайтиради, балки якуний маҳсулот сифатининг барқарорлигини ҳам кафолатлайди.

Хулоса қилиб айтганда, Калвин каби роботларнинг жорий этилиши автосаноатда янги стандартларни белгилаб бермоқда. Эндиликда оғир шиналарни кўтариш каби машаққатли ишлар роботлар зиммасига юкланиб, инсон омили ижодий ва бошқарув жараёнларида сақлаб қолинади. Бу эса замонавий заводларнинг янада хавфсиз ва самарали бўлишига хизмат қилади.

RenaultРобототехникаАвтосаноатКалвинТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБуюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБугун, 10:27Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиHyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиБугун, 06:25Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан