Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушди
Автомобил саноатида роботлаштириш жараёни янги босқичга кўтарилмоқда. Франциянинг Renault компанияси ўз заводларида шиналарни саралаш ва ташиш каби жисмонан оғир вазифаларни бажариш учун махсус Калвин номли роботларни жорий қила бошлади. Бу янгилик нафақат ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, балки ишчиларнинг саломатлигини асраш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ТопГеар нашри маълумотларига кўра, автомобил ғилдиракларини конвеерга жойлаштириш жараёни завод ишчилари учун энг машаққатли юмушлардан бири саналади. Битта шинанинг оғирлиги ўртача 40 килограммга яқин бўлиб, уни кун бўйи, ҳатто тунги сменаларда ҳам тўхтовсиз кўтариб-тушириш инсон саломатлигига жиддий зарар етказиши мумкин. Калвин роботлари айнан шу муаммони ҳал қилиш учун яратилган.
Технологик ечим ва самарадорликКалвин роботлари ўзининг чаққонлиги ва аниқлиги билан ажралиб туради. Улар шиналарни махсус қутилардан олиб, конвеер лентасига жойлаштириш билан шуғулланади. Ушбу роботларнинг ишлаш принципи шунчалик мукаммал даражага етказилганки, улар ҳатто энг ноқулай ҳолатда турган ғилдиракларни ҳам осонликча илиб олади. Бу эса ишлаб чиқариш линиясининг бир сония ҳам тўхтаб қолмаслигини таъминлайди.
Муҳандисларнинг таъкидлашича, шиналар билан ишлаш уларнинг юmsҳоқ ва эгилувчан тузилиши сабабли қийин кечади. Инсон учун бу жараён нафақат жисмоний чарчоқ, балки диққатни жамлашни ҳам талаб қилади. Renault компанияси Калвин ёрдамида бу жараённи тўлиқ автоматлаштиришга эришди, натижада ишчиларнинг жароҳат олиш хавфи нолга туширилди.
Инсон ўрнини роботлар эгаллайдими?Кўпчиликни роботлаштириш жараёни иш ўринларининг қисқаришига олиб келиши хавотирга солади. Бироқ Renault раҳбарияти бу масалага бошқача ёндашмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, роботлар одамларнинг ўрнини бутунлай эгалламайди, балки уларни "инсон чидаб бўлмас" даражадаги оғир меҳнатдан халос этади. Бўшаган ишчи кучи эса кўпроқ интеллектуал ва сифат назорати билан боғлиқ жараёнларга йўналтирилади.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Renault бренди ўз ўрнига эга эканлигини ҳисобга олсак, глобал миқёсдаги бундай технологик янгиланишлар келажакда маҳаллий ишлаб чиқариш жараёнларига ҳам ўз таъсирини ўтказиши тайин. Автоматлаштириш нафақат харажатларни камайтиради, балки якуний маҳсулот сифатининг барқарорлигини ҳам кафолатлайди.
Хулоса қилиб айтганда, Калвин каби роботларнинг жорий этилиши автосаноатда янги стандартларни белгилаб бермоқда. Эндиликда оғир шиналарни кўтариш каби машаққатли ишлар роботлар зиммасига юкланиб, инсон омили ижодий ва бошқарув жараёнларида сақлаб қолинади. Бу эса замонавий заводларнинг янада хавфсиз ва самарали бўлишига хизмат қилади.
…