Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атади

·41·Техно
Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атади

SpaceX ва Tesla асосчиси Elon Musk инсониятнинг Марсда доимий манзилгоҳ қуриши нафақат коинотни тадқиқ қилиш, балки Ердан келиши мумкин бўлган глобал хавфлардан ҳимояланишнинг ягона йўли эканини таъкидлади. Тадбиркорнинг фикрича, Қизил сайёра ва Ер ўртасидаги улкан масофа кутилмаган технологик ва биологик ҳалокатларга қарши табиий тўсиқ вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Миллиардернинг сўзларига кўра, Марсга етиб бориш учун камида олти ой вақт талаб этилади. Бу эса ўз-ўзидан узоқ муддатли карантин шароитини яратади. Агар Ерда ўлимга олиб келувчи янги пандемия авж олса, касалликнинг сайёралараро тарқалиши ушбу вақт оралиғи туфайли тўхтаб қолади. Бу инсоният цивилизациясининг бутунлай йўқ бўлиб кетиш хавфини сезиларли даражада камайтиради.

Рақамли вируслар ва сунъий интеллект хавфи

Elon Musk нафақат биологик, балки рақамли таҳдидлар ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ҳатто ёруғлик тезлигида ҳаракатланувчи компьютер вируслари ёки тажовузкор сунъий интеллект ҳужумлари ҳам Марсдаги колонияга дарҳол зарар етказа олмайди. Ер ва Марс орасидаги масофа ёруғлик тезлигида 4 дақиқадан 20 дақиқагача вақтни олади.

Ушбу вақт оралиғи Марсдаги мутахассисларга вазиятни баҳолаш ва зарур чораларни кўриш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, бундай кечикиш ҳатто энг кучли киберҳужумларни ҳам тўхтатиш ёки уларнинг таъсирини минималлаштириш учун етарли бўлиши мумкин. Шу тариқа, Марс инсоният тафаккури ва онги сақланиб қоладиган хавфсиз "архив" вазифасини ўтайди.

Шунга қарамай, Муск учун Марсни ўзлаштиришдан асосий мақсад фақатгина хавфлардан қочиш эмас. Тадбиркорни коинотни тадқиқ қилиш ғояси ва инсониятнинг Ер чегараларидан чиқиши кўпроқ илҳомлантиради. У Марсни Қуёш тизимидаги бошқа объектларни эгаллаш ва келажакда галактикамиздаги миллионлаб юлдузларга етиб бориш йўлидаги биринчи муҳим қадам деб ҳисоблайди.

Коинотдаги янги цивилизация истиқболлари

Мускнинг стратегик режаларига кўра, Марсда ҳаётнинг пайдо бўлиши инсоният онги мавжудлигини бир неча баробарга узайтиради. У ўз чиқишида инсоният бир кун келиб ўзга сайёраликлар билан учрашиши ёки қадимги юқори ривожланган цивилизацияларнинг изларини топиши мумкинлигини ҳам инкор этмади. Бу эса коинотга бўлган қизиқишни янада оширувчи омилдир.

Ҳозирда SpaceX компанияси ушбу улкан режани амалга ошириш учун Starship транспорт тизимини фаол синовдан ўтказмоқда. Яқинда компания ушбу тизимнинг 13-синов парвози давомида олинган ноёб суратларни эълон қилди. Бу каби технологик ютуқлар Марсга илк инсонларни юбориш вақтини янада яқинлаштирмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Elon Muskнинг қарашлари Марсни шунчаки қуруқ сайёра эмас, балки инсоният цивилизациясининг "захира нусхаси" сифатида кўрсатмоқда. Ерда юз бериши мумкин бўлган ҳар қандай глобал фалокат — хоҳ у ядровий уруш, хоҳ бошқариб бўлмайдиган сунъий интеллект бўлсин — Марсдаги ҳаёт туфайли инсониятнинг бутунлай тугашига олиб келмайди.

Elon MuskSpaceXМарсСунъий ИнтеллектStarship
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариHonor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлариБугун, 11:58Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишҲиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишБугун, 11:22SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиБугун, 10:54OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариOpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 06:51Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиСунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиБугун, 06:50Сунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобСунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб