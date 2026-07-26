Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атади
SpaceX ва Tesla асосчиси Elon Musk инсониятнинг Марсда доимий манзилгоҳ қуриши нафақат коинотни тадқиқ қилиш, балки Ердан келиши мумкин бўлган глобал хавфлардан ҳимояланишнинг ягона йўли эканини таъкидлади. Тадбиркорнинг фикрича, Қизил сайёра ва Ер ўртасидаги улкан масофа кутилмаган технологик ва биологик ҳалокатларга қарши табиий тўсиқ вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Миллиардернинг сўзларига кўра, Марсга етиб бориш учун камида олти ой вақт талаб этилади. Бу эса ўз-ўзидан узоқ муддатли карантин шароитини яратади. Агар Ерда ўлимга олиб келувчи янги пандемия авж олса, касалликнинг сайёралараро тарқалиши ушбу вақт оралиғи туфайли тўхтаб қолади. Бу инсоният цивилизациясининг бутунлай йўқ бўлиб кетиш хавфини сезиларли даражада камайтиради.
Рақамли вируслар ва сунъий интеллект хавфиElon Musk нафақат биологик, балки рақамли таҳдидлар ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ҳатто ёруғлик тезлигида ҳаракатланувчи компьютер вируслари ёки тажовузкор сунъий интеллект ҳужумлари ҳам Марсдаги колонияга дарҳол зарар етказа олмайди. Ер ва Марс орасидаги масофа ёруғлик тезлигида 4 дақиқадан 20 дақиқагача вақтни олади.
Ушбу вақт оралиғи Марсдаги мутахассисларга вазиятни баҳолаш ва зарур чораларни кўриш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, бундай кечикиш ҳатто энг кучли киберҳужумларни ҳам тўхтатиш ёки уларнинг таъсирини минималлаштириш учун етарли бўлиши мумкин. Шу тариқа, Марс инсоният тафаккури ва онги сақланиб қоладиган хавфсиз "архив" вазифасини ўтайди.
Шунга қарамай, Муск учун Марсни ўзлаштиришдан асосий мақсад фақатгина хавфлардан қочиш эмас. Тадбиркорни коинотни тадқиқ қилиш ғояси ва инсониятнинг Ер чегараларидан чиқиши кўпроқ илҳомлантиради. У Марсни Қуёш тизимидаги бошқа объектларни эгаллаш ва келажакда галактикамиздаги миллионлаб юлдузларга етиб бориш йўлидаги биринчи муҳим қадам деб ҳисоблайди.
Коинотдаги янги цивилизация истиқболлариМускнинг стратегик режаларига кўра, Марсда ҳаётнинг пайдо бўлиши инсоният онги мавжудлигини бир неча баробарга узайтиради. У ўз чиқишида инсоният бир кун келиб ўзга сайёраликлар билан учрашиши ёки қадимги юқори ривожланган цивилизацияларнинг изларини топиши мумкинлигини ҳам инкор этмади. Бу эса коинотга бўлган қизиқишни янада оширувчи омилдир.
Ҳозирда SpaceX компанияси ушбу улкан режани амалга ошириш учун Starship транспорт тизимини фаол синовдан ўтказмоқда. Яқинда компания ушбу тизимнинг 13-синов парвози давомида олинган ноёб суратларни эълон қилди. Бу каби технологик ютуқлар Марсга илк инсонларни юбориш вақтини янада яқинлаштирмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Elon Muskнинг қарашлари Марсни шунчаки қуруқ сайёра эмас, балки инсоният цивилизациясининг "захира нусхаси" сифатида кўрсатмоқда. Ерда юз бериши мумкин бўлган ҳар қандай глобал фалокат — хоҳ у ядровий уруш, хоҳ бошқариб бўлмайдиган сунъий интеллект бўлсин — Марсдаги ҳаёт туфайли инсониятнинг бутунлай тугашига олиб келмайди.
…