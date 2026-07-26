Англиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олди

·65·Дунё
Англиялик гимнастикачи чиқиш вақтида оғир жароҳат олди

Глазгода ўтказилаётган Commonwealth ўйинлари давомида Англия терма жамоаси аъзоси, 19 ёшли гимнаст Габриэл Лангтон билан нохуш ҳодиса юз берди.

Мусобақа вақтида мураккаб элементлардан бирини бажаришга уринган спортчи муваффақиятсиз қўниш оқибатида мувозанатини йўқотиб, гиламга қаттиқ йиқилди. Воқеадан сўнг мусобақа бир муддат тўхтатилди ва майдонга ўнлаб тиббиёт ходимлари ҳамда қутқарувчилар кириб келишди.

Габриэл Лангтонга воқеа жойида биринчи тиббий ёрдам кўрсатилгач, у махсус замбилда шифохонага олиб кетилди. Спортчининг жароҳати жиддий экани айтилаётган бўлса-да, у майдонни тарк этаётганида қўл ва оёқларини қимирлатгани мухлислар ва жамоадошларини бироз хотиржам қилди.

Ҳозирча гимнастнинг аниқ ташхиси ва соғлиғи юзасидан расмий маълумот берилмаган. Шунга қарамай, ижтимоий тармоқларда минглаб мухлислар унга тезроқ соғайиб, спорт майдонларига қайтишини тилаб хабарлар қолдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиЭронда мактаб зарбаси қурбони бўлган болалар дафн этилдиБугун, 10:57Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Сурияда йўловчи автобуслар тўқнашди: қурбонлар бор (видео)Бугун, 09:57Анқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиАнқарада кучли ёмғир оқибатида автомобил чуқурга қулаб тушдиБугун, 09:44Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Трамп Эронга берилиши кутилаётган катта зарбани нега кечиктирди?Бугун, 08:57Истанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиИстанбулдаги дайди итнинг боласи учун қилган ҳаракати тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиБугун, 08:52Зеленский: Россия КХДРдан яна 30 минг аскар кутмоқдаЗеленский: Россия КХДРдан яна 30 минг аскар кутмоқдаБугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди