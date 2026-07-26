Ҳайдовчининг сабрини синаган буқаламун барчанинг кайфиятини кўтарди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қаҳрамонмараш шаҳрида йўл ўртасида пайдо бўлган буқаламун ҳайдовчининг эътиборини тортди. Автомобиль бошқариб кетаётган киши жониворни пайқаб, уни босиб кетмаслик учун дарҳол тўхтади.
Ҳайдовчи буқаламуннинг йўлдан тезда ўтиб кетишини кутган эди. Аммо жонивор ҳар бир қадамида олдинга ва орқага тебраниб, жуда секин ҳаракатланди. Унинг бу одати вазиятни ҳазиломуз кўринишга олиб келди.
Ҳайдовчи эса буқаламунни шоширмасдан, йўлни тўлиқ кесиб ўтишини кутиб турди. Унинг кутилмаган реакцияси ва жониворнинг секин юриши видеога туширилди.
Лавҳа тармоқларда тарқалгач, минглаб одамлар томоша қилди. Изоҳларда кўпчилик буқаламуннинг ҳаракатини кулгили деб баҳолади. Бошқалар эса ҳайдовчининг жониворга эҳтиёткор муносабатда бўлганини илиқ қарши олди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…