Милан ҳимоясини кучайтириш учун Барселона иқтидорига кўз тикмоқда

·43·Спорт
Милан ҳимоясини кучайтириш учун Барселона иқтидорига кўз тикмоқда

Италиянинг Милан клуби янги бош мураббий Рубен Аморим бошчилигидаги лойиҳани шакллантиришда давом этмоқда. Жамоанинг сўнгги назорат ўйинларидаги ҳимоявий хатолари ва тўпни ортдан ўйинга киритишдаги муаммолари таркибни сифатли ҳимоячилар билан тўлдириш заруратини юзага келтирди. Goal.com нашри хабарига кўра, "россонерилар" айни дамда Барселона аъзоси Герард Мартин трансфери устида жиддий иш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2002-йилда туғилган испаниялик ҳимоячи Ла Масиа академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Бўйи 186 сантиметр бўлган ва чап оёқда ҳаракатланадиган ушбу футболчи Аморимнинг тактик схемаларига тўла мос келиши кутилмоқда. Милан клуби скаутлари бир неча ойдан бери футболчининг ўйинларини кузатиб боришмоқда ва унинг техник маҳоратини юқори баҳолашмоқда.

Трансфер нархи ва музокаралар тафсилоти

Эл Насионал нашри берган маълумотларга кўра, Милан Барселона раҳбариятига 20 миллион евролик расмий таклиф юборган. Бироқ, Каталония клуби бу суммани етарли эмас деб ҳисобламоқда. Барселона раҳбарияти ўз иқтидори учун камида 35 миллион евро талаб қилмоқда. Шунга қарамай, томонлар бонуслар ва кейинги сотувдан тушадиган фоизлар эвазига якуний нархни бироз пасайтириш борасида келишиб олишлари мумкин.

Герард Мартин ўтган мавсумда Ла Лигада 30 та ўйинда майдонга тушиб, ўзини кўрсатишга улгурди. Гарчи футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, Барселона молиявий муаммолар ва бюджетни мувозанатлаш зарурати туфайли уни сотишга тайёрлигини билдирган.

Милан учун ушбу трансфер пойгасида Лондоннинг Челси клуби асосий рақобатчи бўлиб турибди. Англия жамоаси ҳам ёш ҳимоячининг ҳолатини диққат билан кузатмоқда. Аммо Милан раҳбарияти футболчига асосий таркибдан кафолатланган жой ва Чемпионлар лигасидаги барқарор иштирокни таклиф қилиш орқали устунликка эришмоқчи.

Рубен Аморим жамоанинг ҳимоя чизиғида тўп билан ишлаш қобилияти юқори бўлган ижрочиларни кўрмоқчи. Герард Мартин айнан шундай хусусиятга эга эканлиги, унинг ҳужумларни бошлашдаги аниқлиги Милан учун стратегик аҳамиятга эга. Агар трансфер амалга ошса, у жамоа мудофаасининг чап қанотида ёки марказий ҳимоя тизимида муҳим бўғинга айланиши кутилмоқда.

Ҳозирда клублар ўртасидаги мулоқот давом этмоқда. Милан спорт директори ва раҳбарияти трансферни тезроқ якунлаб, футболчини янги мавсум бошланишидан олдин жамоа ихтиёрига етказиб келишни мақсад қилган. Ушбу келишув нафақат Милан ҳимоясини, балки жамоанинг умумий ўйин услубини ҳам янги босқичга олиб чиқиши мумкин.

МиланБарселонаТрансферФутболГерард Мартин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди