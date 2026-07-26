Милан ҳимоясини кучайтириш учун Барселона иқтидорига кўз тикмоқда
Италиянинг Милан клуби янги бош мураббий Рубен Аморим бошчилигидаги лойиҳани шакллантиришда давом этмоқда. Жамоанинг сўнгги назорат ўйинларидаги ҳимоявий хатолари ва тўпни ортдан ўйинга киритишдаги муаммолари таркибни сифатли ҳимоячилар билан тўлдириш заруратини юзага келтирди. Goal.com нашри хабарига кўра, "россонерилар" айни дамда Барселона аъзоси Герард Мартин трансфери устида жиддий иш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2002-йилда туғилган испаниялик ҳимоячи Ла Масиа академияси тарбияланувчиси ҳисобланади. Бўйи 186 сантиметр бўлган ва чап оёқда ҳаракатланадиган ушбу футболчи Аморимнинг тактик схемаларига тўла мос келиши кутилмоқда. Милан клуби скаутлари бир неча ойдан бери футболчининг ўйинларини кузатиб боришмоқда ва унинг техник маҳоратини юқори баҳолашмоқда.
Трансфер нархи ва музокаралар тафсилотиЭл Насионал нашри берган маълумотларга кўра, Милан Барселона раҳбариятига 20 миллион евролик расмий таклиф юборган. Бироқ, Каталония клуби бу суммани етарли эмас деб ҳисобламоқда. Барселона раҳбарияти ўз иқтидори учун камида 35 миллион евро талаб қилмоқда. Шунга қарамай, томонлар бонуслар ва кейинги сотувдан тушадиган фоизлар эвазига якуний нархни бироз пасайтириш борасида келишиб олишлари мумкин.
Герард Мартин ўтган мавсумда Ла Лигада 30 та ўйинда майдонга тушиб, ўзини кўрсатишга улгурди. Гарчи футболчининг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган бўлса-да, Барселона молиявий муаммолар ва бюджетни мувозанатлаш зарурати туфайли уни сотишга тайёрлигини билдирган.
Милан учун ушбу трансфер пойгасида Лондоннинг Челси клуби асосий рақобатчи бўлиб турибди. Англия жамоаси ҳам ёш ҳимоячининг ҳолатини диққат билан кузатмоқда. Аммо Милан раҳбарияти футболчига асосий таркибдан кафолатланган жой ва Чемпионлар лигасидаги барқарор иштирокни таклиф қилиш орқали устунликка эришмоқчи.
Рубен Аморим жамоанинг ҳимоя чизиғида тўп билан ишлаш қобилияти юқори бўлган ижрочиларни кўрмоқчи. Герард Мартин айнан шундай хусусиятга эга эканлиги, унинг ҳужумларни бошлашдаги аниқлиги Милан учун стратегик аҳамиятга эга. Агар трансфер амалга ошса, у жамоа мудофаасининг чап қанотида ёки марказий ҳимоя тизимида муҳим бўғинга айланиши кутилмоқда.
Ҳозирда клублар ўртасидаги мулоқот давом этмоқда. Милан спорт директори ва раҳбарияти трансферни тезроқ якунлаб, футболчини янги мавсум бошланишидан олдин жамоа ихтиёрига етказиб келишни мақсад қилган. Ушбу келишув нафақат Милан ҳимоясини, балки жамоанинг умумий ўйин услубини ҳам янги босқичга олиб чиқиши мумкин.
…