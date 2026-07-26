Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидан сўнг илк бор кўриниш берди: У қуйи лига ўйинида
Аргентина терма жамоасининг афсонавий сардори Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги аламли мағлубиятдан сўнг илк бор омма олдида кўриниш берди. Тажрибали плеймейкер айни дамда ўз ватанида, оиласи даврасида бўлиб турибди ва турнирдан кейинги тикланиш жараёнини ўтказмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Интер Миами юлдузи шанба куни Аргентина Примера К лигаси (тўртинчи дивизион) доирасидаги учрашувга ташриф буюрди. Месси ўз оиласи томонидан бошқариладиган "Леонес ФК" жамоасининг "Централ Кордоба"га қарши ўйинини бевосита стадиондан кузатиб борди. Бу унинг жаҳон чемпионати якунланганидан кейинги биринчи оммавий чиқишидир.
Месси "Антонио Ди Жакомо" стадионига қора рангли худи (капушонли свитшот) кийган ҳолда, ортиқча эътиборни тортмасликка ҳаракат қилиб келган. Бироқ, миллий қаҳрамонни яширин қолиши имконсиз эди. Маҳаллий мухлислар ва ОАВ вакиллари уни дарвоза ортидаги шахсий балконда ўтирганини дарҳол пайқаб қолишди ва ижтимоий тармоқлар унинг суратлари билан тўлиб кетди.
Мухлислар эҳтироми ва кутилмаган натижаСтадионга йиғилган ёш болалар ва футбол ишқибозлари 39 ёшли афсонанинг исмини тинмай ҳайқириб айтишди. Лионель Месси эса бунга жавобан табассум билан қўл силкитиб, мухлисларга ўз миннатдорчилигини билдирди. Аммо дунёнинг саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби бўлган футболчининг ташрифи ҳам мезбонларга ёрдам бера олмади.
Мессининг қўллаб-қувватлашига қарамай, "Леонес ФК" жамоаси ўз майдонида "Централ Кордоба"га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Шундай бўлса-да, стадионга келганлар учун натижадан кўра тирик афсонани жонли кўриш муҳимроқ аҳамият касб этди.
Интер Миами сафига қайтиш ва MLS Алл-Стар ўйиниМесси айни дамда Аргентинада дам олаётган бўлса-да, у яқин кунларда Шимолий Каролинада бўлиб ўтадиган MLS Алл-Стар (Юлдузлар ўйини) тадбирида иштирок этмайди. ЖЧ-2026 финалидаги иштирокидан сўнг унга қўшимча дам олиш вақти берилган. Унинг йўқлигида MLS юлдузлари сафида Лос-Анжелес ФК ҳужумчиси Сон Ҳеунг-мин ва Ванкувер Уайткепс аъзоси Томас Муллер каби машҳур футболчилар майдонга тушади.
Ҳозирги келишувга кўра, Месси клуб фаолиятидан 21 кунлик тўлиқ таътил олган. Бу вақт унга Нью-Йоркдаги финал мағлубиятидан сўнг руҳан тикланиш ва жисмоний ҳолатини тартибга солиш учун зарур. Интер Миами мухлислари ўз сардорини август ойининг бошларида яна майдонда кўришлари кутилмоқда.
…