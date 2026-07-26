Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидан сўнг илк бор кўриниш берди: У қуйи лига ўйинида

·131·Спорт
Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидан сўнг илк бор кўриниш берди: У қуйи лига ўйинида

Аргентина терма жамоасининг афсонавий сардори Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги аламли мағлубиятдан сўнг илк бор омма олдида кўриниш берди. Тажрибали плеймейкер айни дамда ўз ватанида, оиласи даврасида бўлиб турибди ва турнирдан кейинги тикланиш жараёнини ўтказмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Интер Миами юлдузи шанба куни Аргентина Примера К лигаси (тўртинчи дивизион) доирасидаги учрашувга ташриф буюрди. Месси ўз оиласи томонидан бошқариладиган "Леонес ФК" жамоасининг "Централ Кордоба"га қарши ўйинини бевосита стадиондан кузатиб борди. Бу унинг жаҳон чемпионати якунланганидан кейинги биринчи оммавий чиқишидир.

Месси "Антонио Ди Жакомо" стадионига қора рангли худи (капушонли свитшот) кийган ҳолда, ортиқча эътиборни тортмасликка ҳаракат қилиб келган. Бироқ, миллий қаҳрамонни яширин қолиши имконсиз эди. Маҳаллий мухлислар ва ОАВ вакиллари уни дарвоза ортидаги шахсий балконда ўтирганини дарҳол пайқаб қолишди ва ижтимоий тармоқлар унинг суратлари билан тўлиб кетди.

Мухлислар эҳтироми ва кутилмаган натижа

Стадионга йиғилган ёш болалар ва футбол ишқибозлари 39 ёшли афсонанинг исмини тинмай ҳайқириб айтишди. Лионель Месси эса бунга жавобан табассум билан қўл силкитиб, мухлисларга ўз миннатдорчилигини билдирди. Аммо дунёнинг саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби бўлган футболчининг ташрифи ҳам мезбонларга ёрдам бера олмади.

Мессининг қўллаб-қувватлашига қарамай, "Леонес ФК" жамоаси ўз майдонида "Централ Кордоба"га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Шундай бўлса-да, стадионга келганлар учун натижадан кўра тирик афсонани жонли кўриш муҳимроқ аҳамият касб этди.

Интер Миами сафига қайтиш ва MLS Алл-Стар ўйини

Месси айни дамда Аргентинада дам олаётган бўлса-да, у яқин кунларда Шимолий Каролинада бўлиб ўтадиган MLS Алл-Стар (Юлдузлар ўйини) тадбирида иштирок этмайди. ЖЧ-2026 финалидаги иштирокидан сўнг унга қўшимча дам олиш вақти берилган. Унинг йўқлигида MLS юлдузлари сафида Лос-Анжелес ФК ҳужумчиси Сон Ҳеунг-мин ва Ванкувер Уайткепс аъзоси Томас Муллер каби машҳур футболчилар майдонга тушади.

Ҳозирги келишувга кўра, Месси клуб фаолиятидан 21 кунлик тўлиқ таътил олган. Бу вақт унга Нью-Йоркдаги финал мағлубиятидан сўнг руҳан тикланиш ва жисмоний ҳолатини тартибга солиш учун зарур. Интер Миами мухлислари ўз сардорини август ойининг бошларида яна майдонда кўришлари кутилмоқда.

Лионель МессиАргентинаИнтер МиамиФутболЖЧ-2026
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди