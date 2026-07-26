Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича ҳал қилувчи музокараларни бошламоқда
Лондоннинг Арсенал жамоаси ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий мақсадларидан бири — Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Микел Артета бразилиялик футболчини ўз лойиҳаси учун "мукаммал ярим ҳимоячи" деб ҳисобламоқда ва уни жамоанинг марказий бўғинини кучайтириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, "тўпчилар" келаси ҳафтадан бошлаб Нюкасл Юнайтед раҳбарияти билан тўғридан-тўғри мулоқотга киришади. Хабарларга кўра, Лондон клуби 28 ёшли футболчи учун 70 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф тайёрламоқда. Бу маблағ орқали Арсенал рақибининг иродасини синаб кўрмоқчи.
Шахсий шартномада келишувга эришилдиТрансфер жараёнидаги энг муҳим янгиликлардан бири шундаки, Арсенал ва футболчининг агентлари ўртасида шахсий шартнома бўйича келишувга эришиб бўлинган. Бруно Гуимараеснинг ўзи ҳам Эмиратес Стадиумга кўчиб ўтишга ва Микел Артета қўл остида тўп суришга катта қизиқиш билдирмоқда. Эндиликда барча эътибор икки клуб ўртасидаги молиявий келишувга қаратилади.
"Арсенал Брунони ўз сафида кўришни жуда хоҳлайди. Микел Артета уни жамоа учун энг устувор трансфер деб билади. Шу сабабли, келаси ҳафтадан музокараларнинг янги босқичи бошланиши кутилмоқда", — дея таъкидлади Романо ўзининг YouTube каналида. Унинг сўзларига кўра, Арсенал бу трансфердан воз кечмоқчи эмас ва музокараларда қатъий позицияни эгаллайди.
Бошқа трансфер миш-мишлариГуимараес атрофидаги хабарлар билан бир қаторда, Арсенал мухлислари орасида Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор билан боғлиқ шов-шувли хабарлар ҳам тарқалмоқда. Бироқ, бразилиялик ҳужумчини Мадриддан олиб кетиш молиявий жиҳатдан жуда мушкул вазифа бўлиб кўринмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, Реал Мадрид ўз етакчиси учун 160 миллион евро миқдорида нарх белгилаган.
Агар кутилмаганда Винисиус Жуниор трансфери амалга ошадиган бўлса, Мадрид клуби аллақачон унинг ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаган. Хабарларга кўра, РБ Лейпциг ҳимоячиси Ян Диоманде "қироллик клуби"нинг эҳтимолий режалари рўйхатига киритилган. Ҳозирча Арсенал учун асосий эътибор марказида айнан Бруно Гуимараес трансферини якунлаш турибди.
Ушбу трансфер Англия Премер-лигасидаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Арсенал ўтган мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттириш ва чемпионлик пойгасида Манчестер Сити билан муносиб рақобатлашиш учун таркибни сифатли кадрлар билан тўлдиришни мақсад қилган. Келаси ҳафта бўлиб ўтадиган музокаралар ушбу трансфернинг тақдирини ҳал қилиши кутилмоқда.
…