Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича ҳал қилувчи музокараларни бошламоқда

·52·Спорт
Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича ҳал қилувчи музокараларни бошламоқда

Лондоннинг Арсенал жамоаси ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий мақсадларидан бири — Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гуимараесни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Микел Артета бразилиялик футболчини ўз лойиҳаси учун "мукаммал ярим ҳимоячи" деб ҳисобламоқда ва уни жамоанинг марказий бўғинини кучайтириш учун асосий номзод сифатида кўрмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур инсайдер Fabrizio Romano берган маълумотларга кўра, "тўпчилар" келаси ҳафтадан бошлаб Нюкасл Юнайтед раҳбарияти билан тўғридан-тўғри мулоқотга киришади. Хабарларга кўра, Лондон клуби 28 ёшли футболчи учун 70 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф тайёрламоқда. Бу маблағ орқали Арсенал рақибининг иродасини синаб кўрмоқчи.

Шахсий шартномада келишувга эришилди

Трансфер жараёнидаги энг муҳим янгиликлардан бири шундаки, Арсенал ва футболчининг агентлари ўртасида шахсий шартнома бўйича келишувга эришиб бўлинган. Бруно Гуимараеснинг ўзи ҳам Эмиратес Стадиумга кўчиб ўтишга ва Микел Артета қўл остида тўп суришга катта қизиқиш билдирмоқда. Эндиликда барча эътибор икки клуб ўртасидаги молиявий келишувга қаратилади.

"Арсенал Брунони ўз сафида кўришни жуда хоҳлайди. Микел Артета уни жамоа учун энг устувор трансфер деб билади. Шу сабабли, келаси ҳафтадан музокараларнинг янги босқичи бошланиши кутилмоқда", — дея таъкидлади Романо ўзининг YouTube каналида. Унинг сўзларига кўра, Арсенал бу трансфердан воз кечмоқчи эмас ва музокараларда қатъий позицияни эгаллайди.

Бошқа трансфер миш-мишлари

Гуимараес атрофидаги хабарлар билан бир қаторда, Арсенал мухлислари орасида Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор билан боғлиқ шов-шувли хабарлар ҳам тарқалмоқда. Бироқ, бразилиялик ҳужумчини Мадриддан олиб кетиш молиявий жиҳатдан жуда мушкул вазифа бўлиб кўринмоқда. Goal.com нашрининг ёзишича, Реал Мадрид ўз етакчиси учун 160 миллион евро миқдорида нарх белгилаган.

Агар кутилмаганда Винисиус Жуниор трансфери амалга ошадиган бўлса, Мадрид клуби аллақачон унинг ўрнига муносиб номзод қидиришни бошлаган. Хабарларга кўра, РБ Лейпциг ҳимоячиси Ян Диоманде "қироллик клуби"нинг эҳтимолий режалари рўйхатига киритилган. Ҳозирча Арсенал учун асосий эътибор марказида айнан Бруно Гуимараес трансферини якунлаш турибди.

Ушбу трансфер Англия Премер-лигасидаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Арсенал ўтган мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттириш ва чемпионлик пойгасида Манчестер Сити билан муносиб рақобатлашиш учун таркибни сифатли кадрлар билан тўлдиришни мақсад қилган. Келаси ҳафта бўлиб ўтадиган музокаралар ушбу трансфернинг тақдирини ҳал қилиши кутилмоқда.

АрсеналНюкаслБруно ГуимараесТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди