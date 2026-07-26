24 соатлик «жиннилик»: Пепнинг рад жавоби ва федерациянинг «хиёнати»
Италия футболи сўнгги йиллардаги энг кутилмаган ва драмаларга бой 24 соатни бошдан кечирди. Тўсатдан ўзгаришлар, барбод бўлган орзулар ва импульсив қарорлар оқибатида «Аззурри» захира ўриндиғига асосий номзод сифатида кутилмаганда Андреа Пирло майдонга чиқди.
Zamin.uz Италия миллий терма жамоасидаги шов-шувли мураббий излаш жараёни, Пеп Гвардиоланинг кутилмаган қарори ва Роберто Манчинининг аламли ғазаби тафсилотларини тақдим этади.
1. Пеп Гвардиола орзуси барбод бўлди: «Гап пулда эмас, оилада»
Пайшанба куни А Серия матбуот анжуманида Паоло Малдинининг далда берувчи фикрларидан сўнг, Италияда кўпчилик «21-асрнинг Арриго Саккиси» бўлмиш Пеп Гвардиола терма жамоага келишини орзу қила бошлаган эди. Аммо эртаси куни эрталаб ҳақиқат ҳаммани ўзига келтирди.
Пул асосий омил эмас: Миш-мишларга қарамай, Гвардиола ҳеч қачон Италия футбол федерациясидан 20 миллион евро маош сўрамаган.
Танаффус ва оила: «Манчестер Сити»даги 10 йиллик машаққатли меҳнатдан сўнг испаниялик мураббий оиласи билан вақт ўтказишни ва футболдан вақтинча узоқлашишни афзал кўрди.
Доннарумманинг тўйидаги йўқлик: Пеп миш-мишларни янада алангалатмаслик учун ҳатто собиқ шогирди Жанлуижи Доннарумманинг Локоротондодаги дабдабали тўй маросимига таклифини ҳам рад этди.
2. Роберто Манчинининг ғазаби ва федерациянинг «хиёнати»
Агар Гвардиола Доннарумманинг тўйига борганида, у ерда Роберто Манчини билан учрашган бўларди. Италияни Евро-2020да чемпион қилган Манчини айни дамда федерациянинг тутумидан жуда ғазабда.
Мураббийлик драмаси:
Италия футбол федерациясининг янги президенти Жованни Малаго илгари Манчинига терма жамоа захира ўриндиғи уники эканини ва у фақат Паоло Малдини билан келишиши лозимлигини ваъда қилган эди. Манчини ҳатто маошини 2 миллион еврогача туширишга ҳам рози бўлган. Аммо охирги сонияларда федерация ўз қарорини ўзгартириб, уни алдагани маълум бўлди.
Дунё грандлари ва Италиядаги ноаниқлик
Италия Зеницада Босния ва Hzеговинага мағлуб бўлиб, ЖЧ-2026 чиптасидан маҳрум бўлганига 116 кун тўлди. Қолган жамоалар тезда янги мураббийларни тайинлаган бир пайтда, Италия ҳали ҳам Геннаро Гаттузога ворис тополмай сарсон.
Мамлакат
Янги тайинланган мураббий
Франция
Зинедин Зидан
Германия
Юрген Клопп
Бельгия
Марк ван Боммель
Португалия
Хорхе Жезус
Уругвай
Диего Форлан
Италия
Муҳокамада (Андреа Пирло энг яқин номзод)
3. Барча йўллар Пирлога олиб бормоқда
Малдини ва Леонардо «Аззурри»ни қайта қуриш лойиҳасининг калитларини «Дубай Юнайтед»нинг ҳозирги мураббийи, 40 ёшли Андреа Пирлога топширишга қарор қилишди. Леонардонинг таъкидлашича, улар «итальян ДНКсига эга ва замонавий фикрлайдиган» мураббий қидирмоқда.
Бироқ, федерация президенти Жованни Малаго Пирлонинг катта мураббийлик тажрибаси етарли эмаслигидан хавотирда ва якуний қарорни қабул қилишни бироз кечиктирмоқда.
Ушбу эксклюзив футбол янгилигини дўстларингизга юборинг!
Италия терма жамоасидаги вазият тобора мураккаблашиб бормоқда ва янги мураббий исми тез орада расман эълон қилиниши кутилмоқда.
Ушбу қайнок ва қизиқарли мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, Андреа Пирло Италия терма жамоасини инқироздан олиб чиқа оладими ёки Гвардиола каби тажрибалироқ мураббий кутилиши керак эдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…