24 соатлик «жиннилик»: Пепнинг рад жавоби ва федерациянинг «хиёнати»

·83·Спорт
24 соатлик «жиннилик»: Пепнинг рад жавоби ва федерациянинг «хиёнати»

Италия футболи сўнгги йиллардаги энг кутилмаган ва драмаларга бой 24 соатни бошдан кечирди. Тўсатдан ўзгаришлар, барбод бўлган орзулар ва импульсив қарорлар оқибатида «Аззурри» захира ўриндиғига асосий номзод сифатида кутилмаганда Андреа Пирло майдонга чиқди.

Zamin.uz Италия миллий терма жамоасидаги шов-шувли мураббий излаш жараёни, Пеп Гвардиоланинг кутилмаган қарори ва Роберто Манчинининг аламли ғазаби тафсилотларини тақдим этади.

1. Пеп Гвардиола орзуси барбод бўлди: «Гап пулда эмас, оилада»

Пайшанба куни А Серия матбуот анжуманида Паоло Малдинининг далда берувчи фикрларидан сўнг, Италияда кўпчилик «21-асрнинг Арриго Саккиси» бўлмиш Пеп Гвардиола терма жамоага келишини орзу қила бошлаган эди. Аммо эртаси куни эрталаб ҳақиқат ҳаммани ўзига келтирди.

  • Пул асосий омил эмас: Миш-мишларга қарамай, Гвардиола ҳеч қачон Италия футбол федерациясидан 20 миллион евро маош сўрамаган.

  • Танаффус ва оила: «Манчестер Сити»даги 10 йиллик машаққатли меҳнатдан сўнг испаниялик мураббий оиласи билан вақт ўтказишни ва футболдан вақтинча узоқлашишни афзал кўрди.

  • Доннарумманинг тўйидаги йўқлик: Пеп миш-мишларни янада алангалатмаслик учун ҳатто собиқ шогирди Жанлуижи Доннарумманинг Локоротондодаги дабдабали тўй маросимига таклифини ҳам рад этди.

2. Роберто Манчинининг ғазаби ва федерациянинг «хиёнати»

Агар Гвардиола Доннарумманинг тўйига борганида, у ерда Роберто Манчини билан учрашган бўларди. Италияни Евро-2020да чемпион қилган Манчини айни дамда федерациянинг тутумидан жуда ғазабда.

Мураббийлик драмаси:

Италия футбол федерациясининг янги президенти Жованни Малаго илгари Манчинига терма жамоа захира ўриндиғи уники эканини ва у фақат Паоло Малдини билан келишиши лозимлигини ваъда қилган эди. Манчини ҳатто маошини 2 миллион еврогача туширишга ҳам рози бўлган. Аммо охирги сонияларда федерация ўз қарорини ўзгартириб, уни алдагани маълум бўлди.

Дунё грандлари ва Италиядаги ноаниқлик

Италия Зеницада Босния ва Hzеговинага мағлуб бўлиб, ЖЧ-2026 чиптасидан маҳрум бўлганига 116 кун тўлди. Қолган жамоалар тезда янги мураббийларни тайинлаган бир пайтда, Италия ҳали ҳам Геннаро Гаттузога ворис тополмай сарсон.

Мамлакат

Янги тайинланган мураббий

Франция

Зинедин Зидан

Германия

Юрген Клопп

Бельгия

Марк ван Боммель

Португалия

Хорхе Жезус

Уругвай

Диего Форлан

Италия

Муҳокамада (Андреа Пирло энг яқин номзод)

3. Барча йўллар Пирлога олиб бормоқда

Малдини ва Леонардо «Аззурри»ни қайта қуриш лойиҳасининг калитларини «Дубай Юнайтед»нинг ҳозирги мураббийи, 40 ёшли Андреа Пирлога топширишга қарор қилишди. Леонардонинг таъкидлашича, улар «итальян ДНКсига эга ва замонавий фикрлайдиган» мураббий қидирмоқда.

Бироқ, федерация президенти Жованни Малаго Пирлонинг катта мураббийлик тажрибаси етарли эмаслигидан хавотирда ва якуний қарорни қабул қилишни бироз кечиктирмоқда.

Ушбу эксклюзив футбол янгилигини дўстларингизга юборинг!

Италия терма жамоасидаги вазият тобора мураккаблашиб бормоқда ва янги мураббий исми тез орада расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Ушбу қайнок ва қизиқарли мақолани дўстларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, Андреа Пирло Италия терма жамоасини инқироздан олиб чиқа оладими ёки Гвардиола каби тажрибалироқ мураббий кутилиши керак эдими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Пеп ГвардиолаРоберто МанчиниМанчестер СитиАндреа ПирлоПаоло Мальдини
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди