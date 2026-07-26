Soyuz МС-28 кемаси ХКС экипажини Ерга қайтарди: 2000 даражали иссиқлик ва юmsҳоқ қўниш

·54·Техно
Soyuz МС-28 кемаси ХКС экипажини Ерга қайтарди: 2000 даражали иссиқлик ва юmsҳоқ қўниш

Халқаро коинот станциясида (ХКС) ўз миссиясини муваффақиятли якунлаган “Soyuz МС-28” бошқариладиган космик кемаси Ерга қайтди. 26-июль куни Тошкент вақти билан соат 15:25 да кеманинг тушиш аппарати Қозоғистоннинг Жезказган шаҳридан тахминан 147 километр жануби-шарқда жойлашган белгиланган ҳудудга юmsҳоқ қўнишни амалга оширди. Бу парвоз станция тарихидаги навбатдаги муҳим босқич бўлиб, экипаж аъзоларининг узоқ муддатли илмий фаолиятига якун ясади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кема бортида Россия космонавтлари Сергей Куд-Сверчков ва Сергей Микаев, шунингдек, NASA астронавти Кристофер Уиляms бўлган. Улар ХКСдаги 74-узоқ муддатли экспедиция таркибида жами 241 кун давомида фаолият юритишди. Ушбу давр мобайнида тадқиқотчилар ўнлаб илмий тажрибалар ўтказиб, станциянинг техник ҳолатини сақлаб туриш бўйича муҳим вазифаларни бажардилар.

Атмосферадаги экстремал синов

Қўниш жараёни техник жиҳатдан жуда мураккаб ва хатарли кечди. ixbt.com маълумотига кўра, кема станциянинг Россия сегментидан ажралгач, тормозланиш манёврини амалга оширди ва орбитадан чиқишни бошлади. Парвознинг энг ҳаяжонли ва оғир босқичи атмосферанинг зич қатламларига кириш вақти бўлди.

Гипертовуш тезлигида ҳаракатланаётган тушиш аппарати атрофида плазма булути ҳосил бўлди ва ҳарорат 2000 даража Цельсийгача кўтарилди. Бундай экстремал шароитда кема корпуси улкан термик юкламаларга бардош берди. Бу вақтда кема билан алоқа вақтинча узилиши одатий ҳол бўлиб, бу плазма қатлами радио тўқинларни ўзи орқали ўтказмаслиги билан боғлиқ.

Максимал юкламалар ортда қолгач, кема парашют тизимини ишга туширди. Ер сиртига тегишдан бир неча сония олдин эса “юmsҳоқ қўниш' двигателлари ишга тушиб, тушиш тезлигини минимал даражага туширди. Бу эса космонавтларнинг хавфсиз ва жароҳатларсиз Ерга қайтишини таъминлади.

Миссия натижалари ва аҳамияти

Ушбу экспедициянинг якунланиши халқаро космик ҳамкорликнинг бардавомлигини кўрсатади. 241 кунлик миссия давомида экипаж қуйидаги йўналишларда иш олиб борди:

  • Микрогравитация шароитида биологик жараёнларни ўганиш;
  • Коинот нурланишининг инсон организмига таъсирини тадқиқ қилиш;
  • Станция ташқарисидаги очиқ коинотга чиқиш ва техник хизмат кўрсатиш;
  • Янги авлод материалшунослик тажрибаларини ўтказиш.
Ҳозирда барча экипаж аъзолари шифокорлар назоратида бўлиб, уларнинг аҳволи барқарор деб баҳоланмоқда. Космонавтлар ва астронавт узоқ вақт давомида вазнсизлик ҳолатида бўлганликлари сабабли, эндиликда улар бир неча ҳафталик реабилитация жараёнини ўташади. Бу вақт ичида уларнинг организми Ер тортишиш кучига қайтадан мослашиши лозим бўлади.

Soyuz МС-28ХКСNASAКоинотРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб