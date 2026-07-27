Туркияда меҳмоннинг оғзида салют портлаб кетиб тўйда барчани қўрқитиб юборди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Анқарадаги тўйлардан бирида меҳмоннинг ўйламай қилган ҳаракати жароҳат билан якунланди. Йигит кичик пиротехника воситасини оғзига солиб, мусиқа остида рақс туша бошлаган.
Бир неча сониядан кейин салют унинг оғзида портлаган. Портлаш пайтида атрофдагилар чўчиб кетган, рақс эса дарҳол тўхтатилган.
Хабарларга кўра, йигитнинг юзи жароҳатланган. Унга воқеа жойида дастлабки ёрдам кўрсатилиб, кейин шифохонага етказилган. Ҳозирча унинг аҳволи бўйича расмий тафсилотлар очиқланмаган.
Тўйда олинган видео интернетда тез тарқалди. Кўпчилик изоҳларда пиротехника ҳазил ёки томоша воситаси эмаслигини, ундан нотўғри фойдаланиш оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини ёзмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…