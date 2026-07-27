Соловьёвдан Боняга кутилмаган таклиф: янги платформа яратиладими?
«Дом-2» лойиҳасининг собиқ иштирокчиси, модел ва блогер Виктория Боня Владимир Соловьёв жамоасидан кутилмаган хабар олди. Унга россияликлар муаммоларини тўғридан-тўғри етказиши мумкин бўлган янги рақамли платформа концепциясини ишлаб чиқишда қатнашиш таклиф этилган.
Ҳозирча гап тайёр хизмат ёки ишга туширилган дастур ҳақида эмас. Лойиҳа дастлабки муҳокама босқичида бўлиб, унинг вазифалари ва ишлаш тартиби энди шакллантирилиши кутилмоқда.
Соловьёв жамоаси Бонядан нимани сўради?
Виктория Боня ижтимоий тармоқда унга юборилган хабар скриншотини эълон қилди. Унда Владимир Соловьёв VK ва Max вакиллари билан фуқаролар мурожаатлари учун платформа яратиш имкониятини муҳокама қилгани айтилган.
«Биз уни ишлаб чиқишга тайёрмиз. Бироқ аввал лойиҳа бўйича сизнинг тасаввурингизни эшитишни истаймиз: платформа қандай бўлиши ва қайси функцияларга эга бўлиши керак?»
Хабардан кўринишича, Соловьёв жамоаси техник ишларни бошлашдан аввал Бонянинг лойиҳа концепцияси ва фойдаланувчиларга зарур имкониятлар ҳақидаги таклифларини ўрганмоқчи.
Боня қарорни обуначилари билан муҳокама қилмоқда
Блогер тайёр ғояни бир ўзи тақдим этиш ўрнига, ижтимоий тармоқдаги кузатувчиларидан фикр билдиришни сўради. У одамлар учун ҳақиқатан ҳам қулай ва фойдали платформа қандай бўлиши кераклигини биргаликда аниқлашни таклиф қилди.
«Келинг, бунга муносиб эътибор қаратайлик. Менимча, бу мамлакатимиз келажаги учун фойдали бўлади. Ҳеч бўлмаганда, мен бунга ишонишни истардим», — деб ёзди Боня.
Шу билан бирга, блогернинг ўзи хорижий Apple ID сабаб Max мессенжерида ҳали рўйхатдан ўтмаганини маълум қилган.
Платформада қандай имкониятлар бўлиши мумкин?
Лойиҳанинг расмий техник вазифаси ҳали эълон қилинмаган. Аммо фуқаролар мурожаатлари учун мўлжалланган хизматда қуйидаги функцияларга эҳтиёж бўлиши мумкин:
муаммо ёки таклифни матн, фото ва видео орқали юбориш;
мурожаатни тегишли идора ёки ҳудудга йўналтириш;
аризанинг кўриб чиқилиш ҳолатини кузатиш;
масъул ташкилотнинг жавобини очиқ кўрсатиш;
бир хил муаммолар бўйича жамоавий мурожаат тўплаш;
энг долзарб масалаларни рейтинг асосида ажратиш.
Бироқ бу имкониятлар ҳозирча расман тасдиқланган функциялар эмас. Соловьёв жамоаси айнан шу масалада Боня ва унинг аудиториясидан таклифлар кутмоқда.
Ғоя апрелдаги баҳсли эфирда пайдо бўлган
Боня ва Соловьёв 28 апрель куни «Соловьёв LIVE» каналида махсус эфир ўтказган. Суҳбат аввалги оммавий келишмовчиликдан кейин ташкил этилган бўлиб, унда мамлакатдаги муаммолар, ижтимоий тармоқлардаги ахборот ва фуқароларнинг мурожаатларини юқори идораларга етказиш масаласи муҳокама қилинган.
Эфир давомида Соловьёв одамлар мамлакатдаги долзарб муаммоларни баён қилиши мумкин бўлган қўшма платформа яратишни таклиф қилган. Трансляция ёзувида бу мавзу суҳбатнинг 21-дақиқасидан кейин муҳокама қилингани кўрсатилган.
Аввал можаро, энди ҳамкорлик таклифи
Боня ва Соловьёв ўртасидаги муносабатлар аввал анча кескин бўлган. Телебошловчи блогер ҳақида ҳақоратли сўзлар ишлатган, Боня эса бундай баёнотларга қарши чиқиб, ҳуқуқий чоралар кўришини айтган. Кейинчалик улар қўшма эфирда можарони муҳокама қилган ва Соловьёв ўзининг ортиқча ҳиссиётга берилганини тан олиб, узр сўраган.
Шу сабаб янги платформа ҳақидаги таклиф оддий технологик ғоядан ташқари, аввал очиқ можарога киришган икки медиа шахс ўртасидаги кутилмаган ҳамкорлик сифатида ҳам эътибор тортмоқда.
Платформа ҳақиқатан ишлайдими?
Лойиҳанинг муваффақияти машҳур исмлар ёки чиройли интерфейсдан кўра, мурожаатлардан кейин реал натижа бўлишига боғлиқ. Агар фуқаро муаммони ёзса-ю, жавоб ва ечим олмаса, платформа тезда навбатдаги «қабул қилинди» тугмасига айланиб қолиши мумкин.
Шунинг учун янги хизмат учун энг муҳим мезонлар қуйидагилар бўлади:
мурожаатларни ким кўриб чиқиши;
жавоб бериш муддати қанча бўлиши;
давлат идораларининг иштирок этиши;
фуқароларнинг шахсий маълумотлари қандай ҳимояланиши;
ҳал қилинмаган муаммолар ким томонидан назорат қилиниши.
Ҳозирча VK ёки Max томонидан платформанинг ишга туширилиши, номи, муддати ва техник хусусиятлари ҳақида алоҳида расмий эълон берилгани маълум эмас. Мавжуд хабарлар Соловьёв жамоаси лойиҳани ишлаб чиқишга тайёрлиги ва концепция бўйича таклифлар тўпланаётганини кўрсатмоқда.
Бонянинг бир пайтлар президентга мурожаат қилишидан бошланган муҳокама энди алоҳида рақамли лойиҳага айланиши мумкин. Аммо унинг ҳақиқий қиймати платформа очилганида эмас, одамларнинг муаммоси ҳал бўлганида кўринади.
…