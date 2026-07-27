Ростовда тунги дрон ҳужуми: эр-хотин ҳалок бўлди, беш фуқаро жароҳатланди
Фото: rostov.kp.ru
Ростов-Дондаги тунги ҳаво ҳужуми фожиали оқибатларга олиб келди. Россия минтақавий ҳокимияти маълумотига кўра, икки киши ҳалок бўлди, яна беш нафар фуқаро жароҳатланди — улар орасида оғир аҳволдаги ўсмир ҳам бор.
Дронлар қулаши ортидан шаҳарнинг учта туманида ёнғинлар бошланган. Олов хусусий уйлар, омборхоналар ва корхона ҳудудига тарқалган, қутқарувчилар эса йирик ёнғин ўчоғи билан курашган.
Ҳалок бўлганлар эр-хотин бўлган
Ростов вилояти губернатори Юрий Слюсарнинг билдиришича, ҳужум оқибатида ҳалок бўлган икки киши оилавий жуфтлик бўлган.
Яна беш нафар одам турли даражада тан жароҳати олган. Улардан икки нафарининг, жумладан бир ўсмирнинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда.
Тўрт нафар жабрланувчи Ростовдаги тез тиббий ёрдам шифохонасига олиб кетилган, енгил жароҳатланган яна бир кишига воқеа жойида ёрдам кўрсатилган.
Губернатор ҳалок бўлганларнинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, жабрланганларга барча зарур ёрдам кўрсатилишини маълум қилди.
Дронлар учта туманда вайронагарчилик келтириб чиқарди
Дастлабки маълумотларга кўра, ердаги асосий зарар қуйидаги ҳудудларда қайд этилган:
Железнодорожний тумани;
Пролетарский тумани;
Ленинский тумани.
Минтақа раҳбарининг айтишича, дронлар қулаши оқибатида бир нечта жойда ёнғин келиб чиққан. Хусусий корхона ҳудуди, омбор бинолари, бир нечта хусусий уй ва улар яқинида турган автомобиллар олов ичида қолган.
Шунингдек, бир нечта хусусий уй, кўп қаватли бинонинг юқори қаватлари ва ижтимоий муассасадаги ойналар сингани хабар қилинди. Зарарнинг тўлиқ кўлами ҳали ҳисоблаб чиқилмоқда.
Қутқарувчилар 400 квадрат метрлик ёнғинни ўчирди
Ҳужумдан кейин пайдо бўлган ёнғинларнинг аксар қисми тезкорлик билан бартараф этилган. Бироқ қутқарувчилар тахминан 400 квадрат метр майдонни эгаллаган йирик ёнғин ўчоғини ўчиришда давом этган.
Пролетарский туманида зарар кўрган кўп қаватли уй аҳолиси учун вақтинчалик жойлаштириш пункти очилган. У ерда ётоқ жойлари, иссиқ ичимликлар ва озиқ-овқат ташкил этилган, эвакуация қилинган аҳоли учун автобуслар ҳам ажратилган.
Оқибатлар ҳақидаги маълумотлар янгиланиши мумкин
Ростов вилояти расмийлари ҳодиса жойларида тезкор хизматлар, тиббиёт ходимлари ва зарарни баҳолаш комиссиялари ишлаётганини билдирди.
Ҳозирги маълумотларга кўра:
Оқибат
Қайд этилган ҳолат
Ҳалок бўлганлар
2 нафар
Жароҳатланганлар
5 нафар
Оғир аҳволдагилар
2 нафар
Шифохонага ётқизилганлар
4 нафар
Зарар кўрган туманлар
3 та
Йирик ёнғин майдони
400 кв. метр
Бу рақамлар 27 июль тонгида эълон қилинган дастлабки маълумотларга асосланган. Расмийлар қидирув, ёнғинни тўлиқ бартараф этиш ва зарарни ҳисоблаш ишлари давом этаётгани сабаб оқибатлар ҳақидаги ахборотга аниқлик киритилиши мумкинлигини таъкидлади.
Ростовдаги тунги ҳужум яна бир бор уруш ҳудудидан ташқарида ҳам оддий аҳоли учун хавф ортиб бораётганини кўрсатди. Бу сафар дронлар омбор ёки корхона билан чекланмади — икки инсоннинг ҳаёти узилди, бир оила фожиага юз тутди.
…