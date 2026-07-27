Ростовда тунги дрон ҳужуми: эр-хотин ҳалок бўлди, беш фуқаро жароҳатланди

·58·Дунё
Ростовда тунги дрон ҳужуми: эр-хотин ҳалок бўлди, беш фуқаро жароҳатланди

Фото: rostov.kp.ru

Ростов-Дондаги тунги ҳаво ҳужуми фожиали оқибатларга олиб келди. Россия минтақавий ҳокимияти маълумотига кўра, икки киши ҳалок бўлди, яна беш нафар фуқаро жароҳатланди — улар орасида оғир аҳволдаги ўсмир ҳам бор.

Дронлар қулаши ортидан шаҳарнинг учта туманида ёнғинлар бошланган. Олов хусусий уйлар, омборхоналар ва корхона ҳудудига тарқалган, қутқарувчилар эса йирик ёнғин ўчоғи билан курашган.

Ҳалок бўлганлар эр-хотин бўлган

Ростов вилояти губернатори Юрий Слюсарнинг билдиришича, ҳужум оқибатида ҳалок бўлган икки киши оилавий жуфтлик бўлган.

Яна беш нафар одам турли даражада тан жароҳати олган. Улардан икки нафарининг, жумладан бир ўсмирнинг аҳволи оғир деб баҳоланмоқда.

Тўрт нафар жабрланувчи Ростовдаги тез тиббий ёрдам шифохонасига олиб кетилган, енгил жароҳатланган яна бир кишига воқеа жойида ёрдам кўрсатилган.

Губернатор ҳалок бўлганларнинг яқинларига ҳамдардлик билдириб, жабрланганларга барча зарур ёрдам кўрсатилишини маълум қилди.

Дронлар учта туманда вайронагарчилик келтириб чиқарди

Дастлабки маълумотларга кўра, ердаги асосий зарар қуйидаги ҳудудларда қайд этилган:

  • Железнодорожний тумани;

  • Пролетарский тумани;

  • Ленинский тумани.

Минтақа раҳбарининг айтишича, дронлар қулаши оқибатида бир нечта жойда ёнғин келиб чиққан. Хусусий корхона ҳудуди, омбор бинолари, бир нечта хусусий уй ва улар яқинида турган автомобиллар олов ичида қолган.

Шунингдек, бир нечта хусусий уй, кўп қаватли бинонинг юқори қаватлари ва ижтимоий муассасадаги ойналар сингани хабар қилинди. Зарарнинг тўлиқ кўлами ҳали ҳисоблаб чиқилмоқда.

Қутқарувчилар 400 квадрат метрлик ёнғинни ўчирди

Ҳужумдан кейин пайдо бўлган ёнғинларнинг аксар қисми тезкорлик билан бартараф этилган. Бироқ қутқарувчилар тахминан 400 квадрат метр майдонни эгаллаган йирик ёнғин ўчоғини ўчиришда давом этган.

Пролетарский туманида зарар кўрган кўп қаватли уй аҳолиси учун вақтинчалик жойлаштириш пункти очилган. У ерда ётоқ жойлари, иссиқ ичимликлар ва озиқ-овқат ташкил этилган, эвакуация қилинган аҳоли учун автобуслар ҳам ажратилган.

Оқибатлар ҳақидаги маълумотлар янгиланиши мумкин

Ростов вилояти расмийлари ҳодиса жойларида тезкор хизматлар, тиббиёт ходимлари ва зарарни баҳолаш комиссиялари ишлаётганини билдирди.

Ҳозирги маълумотларга кўра:

Оқибат

Қайд этилган ҳолат

Ҳалок бўлганлар

2 нафар

Жароҳатланганлар

5 нафар

Оғир аҳволдагилар

2 нафар

Шифохонага ётқизилганлар

4 нафар

Зарар кўрган туманлар

3 та

Йирик ёнғин майдони

400 кв. метр

Бу рақамлар 27 июль тонгида эълон қилинган дастлабки маълумотларга асосланган. Расмийлар қидирув, ёнғинни тўлиқ бартараф этиш ва зарарни ҳисоблаш ишлари давом этаётгани сабаб оқибатлар ҳақидаги ахборотга аниқлик киритилиши мумкинлигини таъкидлади.

Ростовдаги тунги ҳужум яна бир бор уруш ҳудудидан ташқарида ҳам оддий аҳоли учун хавф ортиб бораётганини кўрсатди. Бу сафар дронлар омбор ёки корхона билан чекланмади — икки инсоннинг ҳаёти узилди, бир оила фожиага юз тутди.

Ростов-на-ДонуРоссияЮрий Слюсарь
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соловьёвдан Боняга кутилмаган таклиф: янги платформа яратиладими?Соловьёвдан Боняга кутилмаган таклиф: янги платформа яратиладими?Бугун, 09:44Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиБугун, 09:02Японияда иккинчи пойтахт ташкил этилиши мумкин: қонун қабул қилиндиЯпонияда иккинчи пойтахт ташкил этилиши мумкин: қонун қабул қилиндиБугун, 05:13Доналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиДоналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиКеча, 23:50Трампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиТрампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиКеча, 22:55Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Кеча, 22:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди