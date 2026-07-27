Японияда иккинчи пойтахт ташкил этилиши мумкин: қонун қабул қилинди

·0·Дунё
Японияда иккинчи пойтахт ташкил этилиши мумкин: қонун қабул қилинди

Японияда келажакда мамлакат учун иккинчи пойтахт ташкил этилиши мумкин. 24 июль куни мамлакат парламенти фавқулодда вазиятлар юз берган тақдирда Токиога захира маъмурий марказ яратишни назарда тутувчи қонун лойиҳасини қабул қилди. Бу ҳақда Kyodo агентлиги хабар берди.

Маълум қилинишича, ушбу ташаббус Япония ҳукуматининг мамлакат ғарбида жойлашган Осакани Токио каби йирик мегаполисга айлантириш режаларига қўшимча туртки бериши мумкин. Шу билан бирга, қонун давлат бошқарувини янада самарали ташкил этиш ва ҳокимиятни децентрализация қилишга қаратилган.

Ҳукмрон блок таклиф этган қонун лойиҳаси мухолифат томонидан кескин танқид қилинди. Уларнинг фикрича, ҳужжат асосан Бош вазир Санаэ Такаити бошчилигидаги Либерал-демократик партиянинг коалициядаги ҳамкори — Осакада жойлашган Япония инновациялар партияси манфаатларини кўзлаб тайёрланган.

Қонун қабул қилиниши олдидан парламентда қизғин баҳслар кечди. Мухолифат маҳаллий сайловлар ва референдумларни бир кунда ўтказишни тақиқлашни талаб қилди. Улар бу сайловчиларнинг овоз бериш қарорларига таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидлади.

Бу баҳсларга, хусусан, Осака губернатори Хирофуми Ёсимура келаси баҳорда учинчи референдумни губернаторлик сайловлари билан бир кунда ўтказиш нияти ҳақидаги баёноти ҳам сабаб бўлгани айтилмоқда.

Осакани мегаполисга айлантириш бўйича аввалги икки уриниш — 2015 ва 2020 йиллардаги референдумлар кичик овоз фарқи билан рад этилган эди. Кейинчалик ҳукмрон блок айрим ён беришларга рози бўлгач, мухолифат қонун лойиҳасини овозга қўйишга розилик берди.

Янги қонунга мувофиқ, Бош вазир аҳоли сони ва иқтисодий кўрсаткичлар бўйича белгиланган талабларга жавоб берадиган префектуралар аризалари асосида захира пойтахт мақомини бериши мумкин.

Ҳужжат Либерал-демократик партия, унинг коалициядаги ҳамкорлари ва бир қатор бошқа сиёсий кучлар томонидан қўллаб-қувватланди ҳамда 123 нафар депутатнинг овози билан қабул қилинди, 121 нафар депутат эса унга қарши овоз берди.

Маълумот учун, дунёда икки ёки ундан ортиқ пойтахтга эга давлатлар ҳам мавжуд. Масалан, Нидерландияда Амстердам расмий пойтахт бўлса, парламент ва ҳукумат Гаага шаҳрида жойлашган. Боливияда Сукре расмий пойтахт ҳисобланса, ҳукумат ва парламент Ла-Пасда фаолият юритади. Шунингдек, Чили, Малайзия, Шри-Ланка, Кот-д’Ивуар, Бенин, Эсватини ва Бурунди каби мамлакатларда ҳам давлат бошқаруви бир нечта шаҳар ўртасида тақсимланган.

Дунёда учта расмий пойтахтга эга ягона давлат — Жанубий Африка Республикаси ҳисобланади. Унда Претория ижроия, Кейптаун қонун чиқарувчи, Блумфонтейн эса суд ҳокимияти маркази вазифасини бажаради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиБугун, 01:02Доналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиДоналд Трампнинг соғлиғи ёмонлашди: Оқ уй Трампнинг соғлиғи бўйича хавотирларга жавоб бердиКеча, 23:50Трампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиТрампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиКеча, 22:55Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Кеча, 22:39Каспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКаспийдаги савдо кемага ҳужумдан сўнг Эрон Украинага жавоб ваъда қилдиКеча, 22:28Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Польшада Зеленскийга муносабат кескин совиди: 75,8% салбий баҳо...Кеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди