Хаби Алонсо Челси трансферлари ва жамоа режаси ҳақида гапирди

·53·Спорт
Хаби Алонсо Челси трансферлари ва жамоа режаси ҳақида гапирди

Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар Лондон клуби таркибида сезиларли ўзгаришлар ва фаоллик сақланиб қолишини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, испаниялик мутахассис клуб рекордини янгилаган Морган Роджерс ҳамда жамоанинг асосий юлдузи Коул Палмерни майдонда қандай қилиб бирга ўйнатиш борасида аниқ тактик режасига эга эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб ёзги мавсумда таркибни тубдан янгилаш учун улкан маблағ сарфлаган бўлса-да, трансфер сиёсати ҳали якунига етгани йўқ. Хабарларга кўра, Челси Кристал Палас ҳимоячиси Максенс Лакруа трансфери бўйича музокараларни якунлашга яқин турибди. Агар 52 миллион фунт стерлинглик ушбу битим амалга ошса, 26 ёшли француз футболчиси клубнинг 2022 йилдан буён амалга оширган энг ёши катта харидига айланади. Бу эса раҳбарият стратегиясида тажрибага ҳам эътибор қаратила бошланганидан далолат беради.

Таркибни мувозанатга келтириш ва ортиқча ўйинчилардан қутулиш

Шунингдек, Страсбурйдан Валентин Барконинг жалб этилиши жамоа захира ўриндиғи чуқурлигини оширишга қаратилганидан дарак беради. Айни пайтда Челси таркибидаги футболчилар сони 40 нафарга яқинлашиб қолгани мураббийлар штбини жиддий ўйлантирмоқда. Трансфер ойнасининг охирги ҳафталари фақат янги харидлар билан эмас, балки таркибни қисқартириш ва ортиқча ўйинчиларни сотиш ёки ижарага бериш ишлари билан ҳам ёдда қолиши кутилмоқда.

Хаби Алонсо жамоада соғлом рақобат ва ички муҳит барқарорлигини сақлаб қолиш учун таркиб ихчам бўлиши шартлигини яхши тушунади. Бизда аниқ ғоя ва режалар бор, дея таъкидлади мураббий. Унинг сўзларига кўра, трансферлар ойнаси ёпилгунига қадар кутилмаган ҳаракатлар ва ўзгаришлар бўлиши табиий, шунинг учун мураббийлар штаби ҳамда селекция бўлими ҳар қандай вазиятга тайёр туриши лозим.

Морган Роджерс ва Коул Палмер тандемининг келажаги

Мутахассисларни энг кўп ўйлантираётган саволлардан бири бу — ўйин услуби жиҳатидан Коул Палмерга ўхшаб кетувчи Морган Роджерснинг майдонда қандай жойлашишидир. Ўйинчиларнинг вазифалари бир-бирини такрорлаб қўйиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларга Хаби Алонсо кескин жавоб қайтариб, улар биргаликда ажойиб дует ҳосил қилишига ишонтирди.

Алонсо жамоага ҳам техник жиҳатдан кучли, ҳам менталитети юксак футболчилар кераклигини урғулади. Агар мураббийлар штаби керакли мувозанатни топиб, ҳар бир футболчининг имкониятидан тўғри фойдалана олса, Челси ҳам тўп билан, ҳам тўпсиз ҳаракатларда рақиблар учун анча хавфли ва рақобатбардош жамоага айланиши кутилмоқда.

ЧелсиХаби АлонсоКоул ПалмерМорган РоджерсAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди