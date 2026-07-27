Хаби Алонсо Челси трансферлари ва жамоа режаси ҳақида гапирди
Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ёзги трансферлар ойнаси ёпилгунга қадар Лондон клуби таркибида сезиларли ўзгаришлар ва фаоллик сақланиб қолишини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, испаниялик мутахассис клуб рекордини янгилаган Морган Роджерс ҳамда жамоанинг асосий юлдузи Коул Палмерни майдонда қандай қилиб бирга ўйнатиш борасида аниқ тактик режасига эга эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб ёзги мавсумда таркибни тубдан янгилаш учун улкан маблағ сарфлаган бўлса-да, трансфер сиёсати ҳали якунига етгани йўқ. Хабарларга кўра, Челси Кристал Палас ҳимоячиси Максенс Лакруа трансфери бўйича музокараларни якунлашга яқин турибди. Агар 52 миллион фунт стерлинглик ушбу битим амалга ошса, 26 ёшли француз футболчиси клубнинг 2022 йилдан буён амалга оширган энг ёши катта харидига айланади. Бу эса раҳбарият стратегиясида тажрибага ҳам эътибор қаратила бошланганидан далолат беради.
Таркибни мувозанатга келтириш ва ортиқча ўйинчилардан қутулишШунингдек, Страсбурйдан Валентин Барконинг жалб этилиши жамоа захира ўриндиғи чуқурлигини оширишга қаратилганидан дарак беради. Айни пайтда Челси таркибидаги футболчилар сони 40 нафарга яқинлашиб қолгани мураббийлар штбини жиддий ўйлантирмоқда. Трансфер ойнасининг охирги ҳафталари фақат янги харидлар билан эмас, балки таркибни қисқартириш ва ортиқча ўйинчиларни сотиш ёки ижарага бериш ишлари билан ҳам ёдда қолиши кутилмоқда.
Хаби Алонсо жамоада соғлом рақобат ва ички муҳит барқарорлигини сақлаб қолиш учун таркиб ихчам бўлиши шартлигини яхши тушунади. Бизда аниқ ғоя ва режалар бор, дея таъкидлади мураббий. Унинг сўзларига кўра, трансферлар ойнаси ёпилгунига қадар кутилмаган ҳаракатлар ва ўзгаришлар бўлиши табиий, шунинг учун мураббийлар штаби ҳамда селекция бўлими ҳар қандай вазиятга тайёр туриши лозим.
Морган Роджерс ва Коул Палмер тандемининг келажагиМутахассисларни энг кўп ўйлантираётган саволлардан бири бу — ўйин услуби жиҳатидан Коул Палмерга ўхшаб кетувчи Морган Роджерснинг майдонда қандай жойлашишидир. Ўйинчиларнинг вазифалари бир-бирини такрорлаб қўйиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларга Хаби Алонсо кескин жавоб қайтариб, улар биргаликда ажойиб дует ҳосил қилишига ишонтирди.
Алонсо жамоага ҳам техник жиҳатдан кучли, ҳам менталитети юксак футболчилар кераклигини урғулади. Агар мураббийлар штаби керакли мувозанатни топиб, ҳар бир футболчининг имкониятидан тўғри фойдалана олса, Челси ҳам тўп билан, ҳам тўпсиз ҳаракатларда рақиблар учун анча хавфли ва рақобатбардош жамоага айланиши кутилмоқда.
…