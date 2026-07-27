Трансферлар доминоси: Реал Мадрид қадамлари Европа грандларини ҳаракатга келтирди
2026-йилги жаҳон чемпионати якунлангач, ёзги трансфер бозори ўта қизғин паллага кирди. Янги мавсум бошланишидан аввал ўз таркибини кучайтиришга интилаётган Европанинг етакчи клублари фаоллашди. ixbt.com маълумотига кўра, Винисиус Жуниор, Жулиан Алварес ва Родри каби машҳур футболчилар атрофидаги вазият трансфер бозорида ўзига хос «домино эффекти»ни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги трансфер ойнасининг асосий воқеаларидан бири сифатида Мадриднинг Реал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Лейпциг жамоаси юлдузи, кот-дивуарлик Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олишга яқин тургани айтилмоқда. Ушбу трансфернинг амалга ошиши бошқа бир қатор клубларнинг ҳам тақдирига, хусусан, футболчиларнинг бир жамоадан бошқасига ўтиш занжирига бевосита таъсир қилади.
Реал Мадрид қадамлари ва Лондон клубининг умидлариҚишки ва ёзги трансферлар даврида қироллик клуби таркибидаги ўзгаришлар бошқа жамоаларга ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Ян Диоманденинг Мадридга эҳтимолий келиши Реал Мадрид клубида ҳали янги шартнома имзоламай турган Винисиус Жуниор келажаги масаласини янада долзарб қилиб қўйди. Бразилиялик футболчининг хизматларига Англиянинг Арсенал клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Агар бразилиялик ҳужумчининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномасини узайтириш борасидаги музокаралари чўзилиб кетса ёки тўхтаб қолса, футболчининг ёзги трансфер ойнасида Лондон жамоасига кўчиб ўтиш эҳтимоли кескин ортади. Бу эса трансфер бозорида ҳақиқий занжирвахш реакция ҳосил қилади.
Каталонияликлар режаларига таъсир ва бошқа ўзгаришларБошқа томондан, Ян Диоманденинг Лейпциг клубини тарк этиши Блауграна мухлислари ва раҳбариятининг режаларига ҳам путур етказиши мумкин. Хусусан, каталонияликлар Хоффенхайм жамоасининг косовошиналик ҳужумчиси Весник Аслани ўз сафига қўшиб олишни ният қилган эди. Бироқ Лейпциг клуби бу футболчининг тақдирини айнан кот-дивуарлик ҳужумчининг келажаги билан боғлагани сабабли, Барселона ўзининг ҳужумдаги мақсадига эришишда қийинчиликларга дуч келиши мумкин.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, жаҳон чемпионатидан кейинги бу каби мураккаб ва ўзаро боғлиқ трансферлар ёз охиригача Европа футболида катта ўзгаришларни келтириб чиқаради. Ҳар бир клуб ўз трансфер сиёсатини рақибларнинг қадамларига қараб мослаштиришга мажбур бўлмоқда.
…