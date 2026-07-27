Трансферлар доминоси: Реал Мадрид қадамлари Европа грандларини ҳаракатга келтирди

·57·Спорт
Трансферлар доминоси: Реал Мадрид қадамлари Европа грандларини ҳаракатга келтирди

2026-йилги жаҳон чемпионати якунлангач, ёзги трансфер бозори ўта қизғин паллага кирди. Янги мавсум бошланишидан аввал ўз таркибини кучайтиришга интилаётган Европанинг етакчи клублари фаоллашди. ixbt.com маълумотига кўра, Винисиус Жуниор, Жулиан Алварес ва Родри каби машҳур футболчилар атрофидаги вазият трансфер бозорида ўзига хос «домино эффекти»ни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги трансфер ойнасининг асосий воқеаларидан бири сифатида Мадриднинг Реал клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Лейпциг жамоаси юлдузи, кот-дивуарлик Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олишга яқин тургани айтилмоқда. Ушбу трансфернинг амалга ошиши бошқа бир қатор клубларнинг ҳам тақдирига, хусусан, футболчиларнинг бир жамоадан бошқасига ўтиш занжирига бевосита таъсир қилади.

Реал Мадрид қадамлари ва Лондон клубининг умидлари

Қишки ва ёзги трансферлар даврида қироллик клуби таркибидаги ўзгаришлар бошқа жамоаларга ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Ян Диоманденинг Мадридга эҳтимолий келиши Реал Мадрид клубида ҳали янги шартнома имзоламай турган Винисиус Жуниор келажаги масаласини янада долзарб қилиб қўйди. Бразилиялик футболчининг хизматларига Англиянинг Арсенал клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Агар бразилиялик ҳужумчининг Мадрид клуби билан амалдаги шартномасини узайтириш борасидаги музокаралари чўзилиб кетса ёки тўхтаб қолса, футболчининг ёзги трансфер ойнасида Лондон жамоасига кўчиб ўтиш эҳтимоли кескин ортади. Бу эса трансфер бозорида ҳақиқий занжирвахш реакция ҳосил қилади.

Каталонияликлар режаларига таъсир ва бошқа ўзгаришлар

Бошқа томондан, Ян Диоманденинг Лейпциг клубини тарк этиши Блауграна мухлислари ва раҳбариятининг режаларига ҳам путур етказиши мумкин. Хусусан, каталонияликлар Хоффенхайм жамоасининг косовошиналик ҳужумчиси Весник Аслани ўз сафига қўшиб олишни ният қилган эди. Бироқ Лейпциг клуби бу футболчининг тақдирини айнан кот-дивуарлик ҳужумчининг келажаги билан боғлагани сабабли, Барселона ўзининг ҳужумдаги мақсадига эришишда қийинчиликларга дуч келиши мумкин.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, жаҳон чемпионатидан кейинги бу каби мураккаб ва ўзаро боғлиқ трансферлар ёз охиригача Европа футболида катта ўзгаришларни келтириб чиқаради. Ҳар бир клуб ўз трансфер сиёсатини рақибларнинг қадамларига қараб мослаштиришга мажбур бўлмоқда.

Реал МадридАрсеналБарселонаТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаИнтер Куртис Жонс трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:36Италия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиИталия футболида шов-шувли воқеа: Малдини ва Леонардо истеъфога чиқдиКеча, 23:31Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голКеча, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Кеча, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиКеча, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Кеча, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди