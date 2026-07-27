NVIDIA ва OpenAI қиймати 500 миллиард долларлик йирик лойиҳани муҳокама қилмоқда

·47·Техно
NVIDIA ва OpenAI қиймати 500 миллиард долларлик йирик лойиҳани муҳокама қилмоқда

Сунъий интеллект бозорининг етакчи ўйинчилари бўлган NVIDIA ва OpenAI тарихдаги энг йирик маълумотларни қайта ишлаш марказларидан (ТСОД) бирини барпо этиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашри тарқатган маълумотларга кўра, АҚШнинг Огаё штатида қурилиши режалаштирилаётган улкан объектнинг умумий қиймати 500 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Ушбу ташаббус сунъий интеллект технологияларининг келгусидаги ривожи ва инфратузилмасини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳанинг асосий шартларига кўра, NVIDIA СофтБанк энергетика бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилаётган, қуввати 10 ГВ бўлган гигант марказ учун қарийб 250 миллиард долларлик молиявий кафолатлар тақдим этиши мумкин. Мазкур кафолатлар OpenAI компаниясига объектни ижарага олиш ва зарур қарз маблағларини жалб қилишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Бу эса компанияга ўзининг мустақил ҳисоблаш инфратузилмасига эга бўлиш йўлини очади.

Мустақил инфратузилма ва стратегик манфаатлар

Ҳозирги кунда OpenAI ўз фаолияти учун зарур бўлган қувватларни Microsoft, Amazon ва Oracle каби йирик ҳамкорлардан ижарага олиб келмоқда. Огаё штатидаги янги мажмуа стартап учун ўз сервер қувватларига таяниш йўлидаги илк жиддий қадам бўлади. Ўз навбатида, NVIDIA бу лойиҳа орқали ўзининг илғор сунъий интеллект тезлатгичларига бўлган узоқ муддатли талабни кафолатлашни мақсад қилган.

Манбаларнинг таъкидлашича, томонлар фақатгина инфратузилма қурилиши билан чекланиб қолмаяпти. NVIDIA, шунингдек, OpenAI томонидан 350 миллиард долларгача бўлган миқдордаги махсус чипларни харид қилишни молиялаштириш имкониятларини ҳам муҳокама қилмоқда. Бироқ ушбу йирик таъминот ҳажми юқорида тилга олинган дастлабки 250 миллиард долларлик молиявий кафолатлар пакетига киритилмаган.

Қурилиш босқичлари ва халқаро ҳамкорлик

Мазкур улкан мажмуанинг ишга тушиш муддати ва босқичлари ҳам аниқлаб олинган. Хусусан, қуввати тахминан 800 МВни ташкил этувчи илк навбатдаги қисмини 2028-йилда фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Ушбу лойиҳа АҚШ ва Япония ўртасидаги давлат даражасидаги келишувлар доирасида ҳам қўллаб-қувватланмоқда, бу эса Япония инвестициялари эвазига янги газ электр станциясини қуришни ўз ичига олади.

Шуни таъкидлаш керакки, бундай ноёб ва қувватли инфратузилма объектига фақат OpenAI эмас, балки бошқа технология гигантлари ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Anthropic, Microsoft ва Google компаниялари ҳам ушбу майдондан фойдаланиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу эса келгусида сунъий интеллект соҳасидаги рақобат янада кучайишидан дарак беради.

NvidiaOpenAIСофтБанкСунъий интеллектТСОД
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб