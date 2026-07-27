NVIDIA ва OpenAI қиймати 500 миллиард долларлик йирик лойиҳани муҳокама қилмоқда
Сунъий интеллект бозорининг етакчи ўйинчилари бўлган NVIDIA ва OpenAI тарихдаги энг йирик маълумотларни қайта ишлаш марказларидан (ТСОД) бирини барпо этиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашри тарқатган маълумотларга кўра, АҚШнинг Огаё штатида қурилиши режалаштирилаётган улкан объектнинг умумий қиймати 500 миллиард доллардан ошиши кутилмоқда. Ушбу ташаббус сунъий интеллект технологияларининг келгусидаги ривожи ва инфратузилмасини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳанинг асосий шартларига кўра, NVIDIA СофтБанк энергетика бўлинмаси томонидан ишлаб чиқилаётган, қуввати 10 ГВ бўлган гигант марказ учун қарийб 250 миллиард долларлик молиявий кафолатлар тақдим этиши мумкин. Мазкур кафолатлар OpenAI компаниясига объектни ижарага олиш ва зарур қарз маблағларини жалб қилишда муҳим қадам бўлиб хизмат қилади. Бу эса компанияга ўзининг мустақил ҳисоблаш инфратузилмасига эга бўлиш йўлини очади.
Мустақил инфратузилма ва стратегик манфаатларҲозирги кунда OpenAI ўз фаолияти учун зарур бўлган қувватларни Microsoft, Amazon ва Oracle каби йирик ҳамкорлардан ижарага олиб келмоқда. Огаё штатидаги янги мажмуа стартап учун ўз сервер қувватларига таяниш йўлидаги илк жиддий қадам бўлади. Ўз навбатида, NVIDIA бу лойиҳа орқали ўзининг илғор сунъий интеллект тезлатгичларига бўлган узоқ муддатли талабни кафолатлашни мақсад қилган.
Манбаларнинг таъкидлашича, томонлар фақатгина инфратузилма қурилиши билан чекланиб қолмаяпти. NVIDIA, шунингдек, OpenAI томонидан 350 миллиард долларгача бўлган миқдордаги махсус чипларни харид қилишни молиялаштириш имкониятларини ҳам муҳокама қилмоқда. Бироқ ушбу йирик таъминот ҳажми юқорида тилга олинган дастлабки 250 миллиард долларлик молиявий кафолатлар пакетига киритилмаган.
Қурилиш босқичлари ва халқаро ҳамкорликМазкур улкан мажмуанинг ишга тушиш муддати ва босқичлари ҳам аниқлаб олинган. Хусусан, қуввати тахминан 800 МВни ташкил этувчи илк навбатдаги қисмини 2028-йилда фойдаланишга топшириш режалаштирилган. Ушбу лойиҳа АҚШ ва Япония ўртасидаги давлат даражасидаги келишувлар доирасида ҳам қўллаб-қувватланмоқда, бу эса Япония инвестициялари эвазига янги газ электр станциясини қуришни ўз ичига олади.
Шуни таъкидлаш керакки, бундай ноёб ва қувватли инфратузилма объектига фақат OpenAI эмас, балки бошқа технология гигантлари ҳам катта қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Anthropic, Microsoft ва Google компаниялари ҳам ушбу майдондан фойдаланиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу эса келгусида сунъий интеллект соҳасидаги рақобат янада кучайишидан дарак беради.
…