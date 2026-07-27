Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқда
Amazon АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) мобил телефонлар учун мўлжалланган янги сунъий йўлдошлар тармоғини бошқариш лицензиясини олиш учун расмий ариза топширди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу улкан лойиҳа 5105 та космик аппаратни ўз ичига олиб, уларни фазога учириш ишларини 2028-йилда бошлаш режалаштирилган. Мазкур қадам Amazon компаниясининг глобал космик интернет ва алоқа бозорида ҳукмронлик қилиб келаётган SpaceX билан рақобатини янада кескинлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу ташаббус Amazon бир неча ой аввал Apple iPhone қурилмалари ҳамда нарсалар интернети (ИоТ) қурилмаларига фавқулодда алоқа хизматларини тақдим этувчи Глобалстар компаниясининг сунъий йўлдош операцияларини сотиб олганидан кейин амалга оширилмоқда. Тақдим этилган ҳужжатларга кўра, компания Глобалстар радиочастота спектридан фойдаланган ҳолда ўз хизматларини кенгайтиришни ва уларни Amazon компаниясининг ЛEО кенг полосали интернет тармоғи билан бирлаштиришни мақсад қилган.
Бозордаги рақобат ва молиявий имкониятларМазкур йўналишдаги асосий рақобатчи ҳисобланган SpaceX ўзининг мобил туркумини қуриш учун ЭчоСтардан частота сотиб олишга 20 миллиард доллар сарфлашни режалаштирган. Бу эса компаниянинг IPO ҳужжатларида кўрсатилган асосий ўсиш стратегияларидан бири саналади. Шунга қарамай, ҳозирча сунъий йўлдош орқали мобил алоқа боғланишлари қанчалик қимматли бўлиши тўлиқ маълум эмас, чунки бундай хизматлар одатда чекланган ўтказиш қобилиятига эга бўлиб, фақат матнли хабарлар ёки фавқулодда вазиятлар учунгина мос келади.
SpaceX сунъий йўлдошлари ёрдамида ўз мижозларига алоқа хизматларини кўрсатувчи Т-Мобиле компаниясининг раҳбари Срини Гопалан баҳорда бўлиб ўтган анжуманда истеъмолчилар томонидан сезиларли қизиқиш йўқлигини таъкидлаган эди. Унинг сўзларига кўра, май ойидаги маълумотларга таянилганда, сунъий йўлдош тармоғидан фойдаланиш умумий тармоқ фойдаланишининг атиги 0,0002 фоизини ташкил этган ва бундай хизматлар асосан миллий боғлар ҳудудида қўлланилмоқда.
Amazon дуч келаётган муаммоларТармоқни қуришда Amazon ўзига хос қийинчиликларга ҳам дуч келмоқда. Жумладан, компаниянинг ўзига тегишли ракета флоти мавжуд эмас. Аввалроқ сунъий йўлдошларни фазога учириш учун Jeff Bezos'га қарашли Blue Origin компаниясига таяниш режалаштирилган эди. Бироқ, ушбу компаниянинг New Glenn ракетаси май ойида учириш майдончасини йўқ қилган фавқулодда ҳолатдан сўнг қолдирилиб, ҳозирда парвозлари тўхтатиб қўйилган. Шу сабабли Amazon тармоқни қуриш бўйича ФКК лицензияси талаб қилган муддатни узайтиришни сўрашга мажбур бўлди.
Гарчи Amazon ҳозирча SpaceX компаниясидан ортда қолаётган бўлса-да, унинг улкан молиявий захиралари мавжуд. Апрел ойи охиридаги ҳисоб-китобларга кўра, компания ихтиёрида 255 миллиард долларлик жорий активлар мавжуд бўлиб, бу унга ўз тармоғига инвестиция киритишда давом этиш имконини беради. Айни пайтда SpaceX компаниясининг капиталга бўлган эҳтиёжлари эса анча долзарб бўлиб қолмоқда.
…