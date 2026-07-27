Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқда

·29·Техно
Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқда

Amazon АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) мобил телефонлар учун мўлжалланган янги сунъий йўлдошлар тармоғини бошқариш лицензиясини олиш учун расмий ариза топширди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу улкан лойиҳа 5105 та космик аппаратни ўз ичига олиб, уларни фазога учириш ишларини 2028-йилда бошлаш режалаштирилган. Мазкур қадам Amazon компаниясининг глобал космик интернет ва алоқа бозорида ҳукмронлик қилиб келаётган SpaceX билан рақобатини янада кескинлаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу ташаббус Amazon бир неча ой аввал Apple iPhone қурилмалари ҳамда нарсалар интернети (ИоТ) қурилмаларига фавқулодда алоқа хизматларини тақдим этувчи Глобалстар компаниясининг сунъий йўлдош операцияларини сотиб олганидан кейин амалга оширилмоқда. Тақдим этилган ҳужжатларга кўра, компания Глобалстар радиочастота спектридан фойдаланган ҳолда ўз хизматларини кенгайтиришни ва уларни Amazon компаниясининг ЛEО кенг полосали интернет тармоғи билан бирлаштиришни мақсад қилган.

Бозордаги рақобат ва молиявий имкониятлар

Мазкур йўналишдаги асосий рақобатчи ҳисобланган SpaceX ўзининг мобил туркумини қуриш учун ЭчоСтардан частота сотиб олишга 20 миллиард доллар сарфлашни режалаштирган. Бу эса компаниянинг IPO ҳужжатларида кўрсатилган асосий ўсиш стратегияларидан бири саналади. Шунга қарамай, ҳозирча сунъий йўлдош орқали мобил алоқа боғланишлари қанчалик қимматли бўлиши тўлиқ маълум эмас, чунки бундай хизматлар одатда чекланган ўтказиш қобилиятига эга бўлиб, фақат матнли хабарлар ёки фавқулодда вазиятлар учунгина мос келади.

SpaceX сунъий йўлдошлари ёрдамида ўз мижозларига алоқа хизматларини кўрсатувчи Т-Мобиле компаниясининг раҳбари Срини Гопалан баҳорда бўлиб ўтган анжуманда истеъмолчилар томонидан сезиларли қизиқиш йўқлигини таъкидлаган эди. Унинг сўзларига кўра, май ойидаги маълумотларга таянилганда, сунъий йўлдош тармоғидан фойдаланиш умумий тармоқ фойдаланишининг атиги 0,0002 фоизини ташкил этган ва бундай хизматлар асосан миллий боғлар ҳудудида қўлланилмоқда.

Amazon дуч келаётган муаммолар

Тармоқни қуришда Amazon ўзига хос қийинчиликларга ҳам дуч келмоқда. Жумладан, компаниянинг ўзига тегишли ракета флоти мавжуд эмас. Аввалроқ сунъий йўлдошларни фазога учириш учун Jeff Bezos'га қарашли Blue Origin компаниясига таяниш режалаштирилган эди. Бироқ, ушбу компаниянинг New Glenn ракетаси май ойида учириш майдончасини йўқ қилган фавқулодда ҳолатдан сўнг қолдирилиб, ҳозирда парвозлари тўхтатиб қўйилган. Шу сабабли Amazon тармоқни қуриш бўйича ФКК лицензияси талаб қилган муддатни узайтиришни сўрашга мажбур бўлди.

Гарчи Amazon ҳозирча SpaceX компаниясидан ортда қолаётган бўлса-да, унинг улкан молиявий захиралари мавжуд. Апрел ойи охиридаги ҳисоб-китобларга кўра, компания ихтиёрида 255 миллиард долларлик жорий активлар мавжуд бўлиб, бу унга ўз тармоғига инвестиция киритишда давом этиш имконини беради. Айни пайтда SpaceX компаниясининг капиталга бўлган эҳтиёжлари эса анча долзарб бўлиб қолмоқда.

AmazonSpaceXStarlinkТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб